आंध्र प्रदेश से आने वाले आंकड़े भी संतोषजनक नहीं हैं. आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर 1.4 है. आंध्र प्रदेश की सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 से ₹30,000 की आर्थिक सहायता व चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 की आर्थिक सहायता, पोषण शिक्षा सुरक्षा के तहत प्रत्येक परिवार को बच्चे के 5 वर्ष के हो जाने तक पोषण हेतु ₹1,000 की मासिक सहायता व बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान शामिल किए हैं. अभिभावकीय अवकाश के रूप में 12 माह का मातृत्व अवकाश व दो माह का पितृत्व अवकाश प्रदान किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं.