India Average Age: भारत की आबादी, आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में देखी जाती है. भारत की औसत आयु माध्यिका (Median) वर्तमान में 29-30 वर्ष है, जिसमें सबसे युवा बिहार है, जिसकी माध्यिका आयु 22 वर्ष है, व सबसे अधिक औसत आयु वाला राज्य केरल है, जिसकी माध्यिका आयु 35 वर्ष है. किसी भी देश में युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखी जाती है. युवा आबादी से यह प्रदर्शित होता है कि कुल जनसंख्या में आर्थिक निर्भर जनसंख्या (वृद्ध व बच्चे) कम है.
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर (Fertility Rate) 1.9 हो गया है. हालांकि, आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन दर (Replacement Rate) 2.1 मानी जाती है. प्रतिस्थापन दर का अर्थ है कि औसतन प्रत्येक मां के 2.1 बच्चे होने चाहिए. भारत का प्रजनन दर 1.9 होना इस बात को अंकित करता है कि कुछ समय तक भारत की कुल आबादी स्थिर होकर घटने लगेगी.
इसका दुष्परिणाम औसत आयु बढ़ने में भी होता है, जिसमें भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घटने लगेगी. दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम व गोवा में ये आंकड़े और भी चिंताजनक हैं, क्योंकि इन राज्यों का प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है. भारत के घटते प्रजनन दर को लेकर आर्थिक जगत से लेकर सामाजिक संगठन तक सभी चिंतित हैं.
अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने एक्स (X) पर लिखा कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से घट चुकी है. आगे वे लिखते हैं कि भारत के शिक्षित समूह में प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से काफी समय पहले ही कम हो गई थी. राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी वर्ष 2025 में प्रत्येक परिवार को कम से कम 3 बच्चों के जन्म की अपील की थी.
प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने स्वैच्छिक परिवार नियोजन को प्रश्रय दिया. परंतु 1977 में भारत ने R.A. Gopalaswami की रिपोर्ट के निर्देशों पर परिवार नियोजन में आक्रामकता दिखाई, जिसमें जबरन नसबंदी (Forced Sterilisation) जैसे माध्यम शामिल थे. कई रिपोर्टों के अनुसार, जबरन नसबंदी को लेकर भारी सामाजिक विरोध के बाद भी भारत में 80 लाख से 1 करोड़ लोगों की राज्य-नियोजित नसबंदी की गई.
भारत पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से दबाव भी बनाए जा रहे थे. विश्व बैंक ने भारत सरकार को 1972 से 1980 के बीच 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण नसबंदी नीति को क्रियान्वित करने के लिए दिया. भारत जब खाद्य संकट और अकाल की दोहरी मार से जूझ रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन (Lyndon B. Johnson) ने भारत को सशर्त खाद्य आपूर्ति कराई कि भारत नसबंदी को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा.
कोई भी सामाजिक प्रयोग समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है.
यह तुरंत भले ही न पता चले, पर सामाजिक परिवर्तन में उसका प्रकटीकरण होता है. 1970 के दशक की नीति आज एक भयावह जनसंख्या संकट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है.
भारत के दो राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि नीति (Pro-Natal Policy) पर काम किया है. सिक्किम व आंध्र प्रदेश विभिन्न सरकारी योजनाओं व नीतियों से प्रजनन दर व प्रतिस्थापन दर में आए अंतर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं. सिक्किम की प्रजनन दर 1.1 हो जाने के कारण राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस हुई. सिक्किम की राज्य सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रजनन दर को बढ़ाने का प्रयास किया.
जैसे कि 12 माह का मातृत्व अवकाश व पितृत्व अवकाश के प्रावधान, महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष के लिए बाल देखभाल सहायता, सरकारी कर्मियों को दूसरे बच्चे के जन्म पर एक इंक्रीमेंट और तीसरे बच्चे के जन्म पर दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट जैसे प्रावधान शामिल हैं.
आंध्र प्रदेश से आने वाले आंकड़े भी संतोषजनक नहीं हैं. आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर 1.4 है. आंध्र प्रदेश की सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 से ₹30,000 की आर्थिक सहायता व चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 की आर्थिक सहायता, पोषण शिक्षा सुरक्षा के तहत प्रत्येक परिवार को बच्चे के 5 वर्ष के हो जाने तक पोषण हेतु ₹1,000 की मासिक सहायता व बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान शामिल किए हैं. अभिभावकीय अवकाश के रूप में 12 माह का मातृत्व अवकाश व दो माह का पितृत्व अवकाश प्रदान किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं.
वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नीति पर मात्र दो राज्य काम कर रहे हैं, और इन दोनों राज्यों के प्रयास भी आकलन करने पर अपर्याप्त दिखाई पड़ते हैं. सिक्किम व आंध्र प्रदेश के अलावा भी राज्य स्तर पर गोवा, दिल्ली व केरल में स्थिति चिंताजनक है, परंतु इन राज्यों की ओर से जनसंख्या वृद्धि की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं हैं.
आंध्र प्रदेश व सिक्किम राज्य के प्रयास भी प्रमुखत सरकारी कर्मचारियों तक सीमित हैं, जबकि कुल कार्यबल का मात्र 2-3% सरकारी नौकरियों में है. वहीं सबसे बड़ा कार्यबल असंगठित क्षेत्र (Un-Organised Sector) में है, जो सरकारी नीतियों की प्रत्यक्ष परिधि व लाभान्वित करने वाली नीतियों से बाहर है. नगरीय क्षेत्रों व शिक्षित समाज में प्रजनन दर कम होने का एक प्रमुख कारण Work-Life Imbalance है, जहां जीविकोपार्जन के लिए काम व मातृत्व एक-दूसरे में बाधक बनते हैं. वहीं दूसरा प्रमुख कारण बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण में आने वाला अत्यधिक व्यय है.
भारत सरकार को गिरते प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है. निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क स्वास्थ्य एक प्रमुख प्रेरणा सिद्ध होगी. वहीं दूसरी तरफ अपनी नीतियों के दायरे को विस्तृत कर, निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी मातृत्व अवकाश व पितृत्व अवकाश को क्रियान्वित करना चाहिए.
भारत सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संस्थानों में शिशुगृह सुविधा (Workplace Creche) के लिए उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए. भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस कार्यभूमिका में Work From Home उपयुक्त हो, वहां मातृत्व अवकाश के पश्चात Work From Home सुनिश्चित कराया जाए.
राज्य सरकारों को 2.1 का प्रजनन दर सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक प्रयास करने चाहिए. राज्य सरकारों के इस प्रयास में केंद्र सरकार को भी सहभागी होना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक राज्य के हित का विषय न होकर राष्ट्रीय संकट का विषय है.