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स्थिर होकर घटने लगेगी देश की आबादी...चौंकाने वाले आंकड़े कैसे बने मुसीबत का सबब?

India Average Age: भारत की औसत आयु माध्यिका (Median) वर्तमान में 29-30 वर्ष है, युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखी जाती है. युवा आबादी से यह प्रदर्शित होता है कि कुल जनसंख्या में आर्थिक निर्भर जनसंख्या (वृद्ध व बच्चे) कम है.

Written ByPranjal Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:13 PM IST
स्थिर होकर घटने लगेगी देश की आबादी...चौंकाने वाले आंकड़े कैसे बने मुसीबत का सबब?

About the Author

Pranjal Chaturvedi

Pranjal Chaturvedi

प्रांजल चतुर्वेदी बेनेट विश्वविद्यालय, (द टाइम्स ग्रुप) में डॉक्टोरल शोध विद्यार्थी हैं।

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