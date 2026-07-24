झुंड में आने वाले दुश्मनों के ड्रोन अब हवा में ही हो जाएंगे तबाह, भारत ने बना लिया'भार्गवास्त्र'; जिससे कांप उठेंगे दुश्मन

बताते चलें कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी, दोनों सीमाओं पर खतरा लगातार बढ़ रहा है. चीन जहां तिब्बत में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है और ड्रोन क्षमताओं को बढ़ा रहा है. वहीं पाकिस्तान भी चीन और तुर्किये के समर्थन से अपने ड्रोन भंडार लगातार मजबूत कर रहा है. ऐसे में दोनों दुश्मनों से संभावित खतरों को देखते हुए 'भार्गवास्त्र' विकसित करना भारत का अहम कदम माना जा रहा है. इस हथियार से न केवल दुश्मन में खौफ बढ़ेगा बल्कि देश की रक्षा क्षमता भी मजबूत होगी.