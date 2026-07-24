झुंड में आने वाले दुश्मनों के ड्रोन अब हवा में ही हो जाएंगे तबाह, भारत ने बना लिया'भार्गवास्त्र'; जिससे कांप उठेंगे दुश्मन

India New Anti-Drone System Bhargavastra: ऑपरेशन सिंदूर में मिले अनुभवों के बाद भारत लगातार दुश्मनों के खिलाफ अपनी आक्रामक और बचाव क्षमताओं को मजबूत करने में लगे हैं. ड्रोन वॉरफेयर के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत ने 'भार्गवास्त्र' (Bhargavastra) नाम के हथियार का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है. यह काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम (Counter-Swarm Drone System) है, जो एक साथ सैकड़ों ड्रोनों को अपना निशाना बना सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रायल सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने आज नागपुर में किया. इस दौरान ट्रायल देखने के लिए भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारी वहां मौजूद थे. तीनों सेनाओं के अधिकारियों के सामने 'भार्गवास्त्र' (Bhargavastra) ने झुंडों में आए 'दुश्मनों' के ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर डाला. पहले ट्रायल में ही सिस्टम के शानदार प्रदर्शन से अधिकारी संतुष्ट नजर आए.
SDAL के अधिकारियों के मुताबिक, 'भार्गवास्त्र' एक स्वदेशी काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, जिसे ट्रक पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह सिंगल और झुंडों में आने वालो ड्रोनों को मार गिराने के लिए बनाया गया है. SDAL 'भार्गवास्त्र' को कम लागत वाले प्रभावी 'हार्ड-किल' (hard-kill) सिस्टम के रूप में विकसित कर रहा है, जो सभी तरह के ड्रोनों को नष्ट करने में सक्षम है.
ट्रायल से जुड़े अफसरों के अनुसार, यह वेपन सिस्टम 5 हजार मीटर ऊंचाई तक के इलाकों में कारगर है यानी कि उसे पाकिस्तान के साथ ही चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह एक साथ कई हवाई दुश्मनों को एंगेज करके खत्म कर सकता है. इसके लिए सिस्टम बिना गाइड वाले रॉकेटों और सटीक माइक्रो-मिसाइलों का इस्तेमाल करता है. जिससे दुश्मन चाहकर भी भारत में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे.
बताते चलें कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी, दोनों सीमाओं पर खतरा लगातार बढ़ रहा है. चीन जहां तिब्बत में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है और ड्रोन क्षमताओं को बढ़ा रहा है. वहीं पाकिस्तान भी चीन और तुर्किये के समर्थन से अपने ड्रोन भंडार लगातार मजबूत कर रहा है. ऐसे में दोनों दुश्मनों से संभावित खतरों को देखते हुए 'भार्गवास्त्र' विकसित करना भारत का अहम कदम माना जा रहा है. इस हथियार से न केवल दुश्मन में खौफ बढ़ेगा बल्कि देश की रक्षा क्षमता भी मजबूत होगी.