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झुंड में आने वाले दुश्मनों के ड्रोन अब हवा में ही हो जाएंगे तबाह, भारत ने बना लिया'भार्गवास्त्र'; जिससे कांप उठेंगे दुश्मन

India New Anti-Drone System: भविष्य के युद्धों में दुश्मनों के झुंड में आने वाले ड्रोनों को भारत हवा में ही तबाह कर डालेगा. इसके लिए भारत ने अपना स्वदेशी 'सुरक्षा कवच' बना लिया है. नागपुर में शुक्रवार को 'भार्गवास्त्र' का सफल ट्रायल हुआ तो उसकी गूंज दुश्मन देशों तक सुनी गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:07 PM IST
झुंड में आने वाले दुश्मनों के ड्रोन अब हवा में ही हो जाएंगे तबाह, भारत ने बना लिया'भार्गवास्त्र'; जिससे कांप उठेंगे दुश्मन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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