G7 Summit: जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने औपचारिक कूटनीति की गंभीरता के बीच सहज मानवीय संबंधों की झलक भी दिखा दी. फ्रांस के एवियां ले बैं में आयोजित सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ग्रुप फोटोग्राफ से पहले आपस में मुस्कुराते हुए बातचीत करते दिखाई दिए. कुछ ही घंटों में इस क्षण के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और व्हाट्सऐप समूहों में वायरल हो गईं. इंटरनेट को एक बार फिर उसका परिचित शब्द मिल गया मेलोडी.
जो लोग इस कहानी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए 'मेलोडी' वह लोकप्रिय नाम है जो सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच दिखाई देने वाली आत्मीयता को दिया है. साल 2023 में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के बाद यह चर्चा शुरू हुई थी, जिसे समय-समय पर साझा तस्वीरों, अनौपचारिक मुलाकातों और सोशल मीडिया पोस्टों ने और लोकप्रिय बनाया. इस बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता का संकेत दिया, तो मेलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा,' हां, हम इंस्टाग्राम की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी हैं. यह एक हल्का-फुल्का क्षण था, लेकिन इसके पीछे आधुनिक कूटनीति की एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी छिपी है.'
आज की वैश्विक राजनीति केवल बंद कमरों में होने वाली वार्ताओं, आधिकारिक घोषणाओं और संयुक्त वक्तव्यों तक सीमित नहीं रह गई है. जी-7 जैसे मंचों पर होने वाली अनौपचारिक मुलाकातें, निजी बातचीत और नेताओं के बीच विकसित होने वाला व्यक्तिगत विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. कैमरे में कैद एक मुस्कान, साझा किया गया एक मजाक या अनौपचारिक संवाद कई बार वह भरोसा पैदा कर देते हैं, जिसे कोई समझौता-पत्र अकेले नहीं बना सकता. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसी ओर संकेत करते हुए कहा कि आज विश्व जिस सबसे बड़ी कमी का सामना कर रहा है, वह है,विश्वास की कमी. ऐसे समय में नेताओं के बीच बनने वाले व्यक्तिगत संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि वे नीतिगत सहयोग की मजबूत नींव भी बन सकते हैं. यही कारण है कि 'मेलोडी' केवल सोशल मीडिया का मनोरंजक प्रसंग नहीं है. इसके पीछे भारत और इटली के बीच विकसित हो रहा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध मौजूद है. इटली आज यूरोप में भारत के प्रमुख साझेदारों में शामिल है. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में रोम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले वर्षों में एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्गों को नया स्वरूप दे सकती है.
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है. यह प्रगति केवल नेताओं की व्यक्तिगत मित्रता का परिणाम नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि सकारात्मक व्यक्तिगत संबंध सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण अवश्य तैयार करते हैं. शिखर सम्मेलन के बाद सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने गर्व और हास्य के मिश्रण के साथ लिखा कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श को दिशा देने वाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है.
अगर 'मेलोडी' इस सम्मेलन का मधुर पक्ष था, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत इसका अधिक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण पहलू थी. पिछले साल फरवरी के बाद दोनों नेताओं की कोई औपचारिक निर्धारित बैठक नहीं हुई थी. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में कई ऐसे मुद्दे उभरे जिन्होंने नई दिल्ली की चिंताओं को बढ़ाया. अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) संबंधी चेतावनियां, भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करने वाले H-1B वीजा नियमों का कड़ा होना और इंडो-पैसिफिक कमांड से शब्द हटाने जैसे संकेतों ने भारत में कई प्रश्न खड़े किए थे. इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ओमान की खाड़ी में हुए हमले में भारतीय नाविकों की मृत्यु ने भी वातावरण को संवेदनशील बना दिया था. ऐसे परिदृश्य में हुई मोदी-ट्रंप वार्ता स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण थी.
बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा वार्ताकार बताया, भारत आने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा. पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत ठंडे पड़ते दिख रहे संबंधों में यह बयान एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर का उपयोग भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखने के लिए किया. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास उत्पन्न अस्थिरता से समुद्री व्यापार पर पड़ रहे प्रभाव का उल्लेख किया और पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नागरिकों की मृत्यु का मुद्दा उठाया. ऐसे समय में जब वैश्विक शक्तियां मुख्यतौर पर यूक्रेन और ईरान जैसे मुद्दों पर केंद्रित थीं, भारत की यह चिंता विशेष महत्व रखती थी. निश्चित रूप से यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि सभी मतभेद समाप्त हो गए हैं. व्यापार समझौतों पर बातचीत अभी जारी है.
भारत समेत अनेक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं. H1B वीजा को लेकर भारतीय परिवारों की चिंताएं भी बनी हुई हैं. देश के भीतर राजनीतिक विपक्ष भी इन प्रश्नों को लगातार उठाता रहा है. फिर भी विदेश नीति कभी पूर्ण और अंतिम जीतों की कहानी नहीं होती. यदि कुछ महीने पहले की स्थिति की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के संबंधों की दिशा सकारात्मक है. यही बात भारत और इटली के संबंधों पर भी लागू होती है.
यह भी याद रखना आवश्यक है कि जी-7 का औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद भारत इन वैश्विक मंचों पर क्यों महत्वपूर्ण है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान रखता है. ऐसे समय में जब अनेक शक्तियां एक-दूसरे की वैधता और राजनीतिक प्रणालियों पर प्रश्न उठा रही हैं, भारत का लोकतांत्रिक जनादेश स्वयं में एक महत्वपूर्ण शक्ति है. भारत ऐसे मंचों पर केवल औपचारिक तस्वीरों का हिस्सा बनने नहीं जाता. वह अपने साथ एक विशाल जनसंख्या, मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा और तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रतिनिधित्व लेकर जाता है.
एवियां में आयोजित इस शिखर सम्मेलन ने आखिरकार यही दिखाया कि भारतीय कूटनीति अब औपचारिक और अनौपचारिक, रणनीतिक और मानवीय,दोनों स्तरों पर समान सहजता के साथ काम करने लगी है. जॉर्जिया मेलोनी के साथ साझा मुस्कान और डोनाल्ड ट्रंप के साथ गंभीर वार्ता, दोनों मिलकर भारत की उस नई कूटनीतिक शैली को दर्शाते हैं जिसमें आत्मविश्वास, संवाद और वैश्विक प्रभाव तीनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं. वास्तविक वैश्विक प्रभाव केवल व्यापारिक आंकड़ों या शुल्कों में कमी से नहीं मापा जाता. वह इस बात से मापा जाता है कि कोई देश विश्व मंच पर कितनी सहजता, कितनी विश्वसनीयता और कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है. जी 7 शिखर सम्मेलन में भारत ने यही संदेश दिया है.