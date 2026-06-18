आज की वैश्विक राजनीति केवल बंद कमरों में होने वाली वार्ताओं, आधिकारिक घोषणाओं और संयुक्त वक्तव्यों तक सीमित नहीं रह गई है. जी-7 जैसे मंचों पर होने वाली अनौपचारिक मुलाकातें, निजी बातचीत और नेताओं के बीच विकसित होने वाला व्यक्तिगत विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. कैमरे में कैद एक मुस्कान, साझा किया गया एक मजाक या अनौपचारिक संवाद कई बार वह भरोसा पैदा कर देते हैं, जिसे कोई समझौता-पत्र अकेले नहीं बना सकता. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसी ओर संकेत करते हुए कहा कि आज विश्व जिस सबसे बड़ी कमी का सामना कर रहा है, वह है,विश्वास की कमी. ऐसे समय में नेताओं के बीच बनने वाले व्यक्तिगत संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि वे नीतिगत सहयोग की मजबूत नींव भी बन सकते हैं. यही कारण है कि 'मेलोडी' केवल सोशल मीडिया का मनोरंजक प्रसंग नहीं है. इसके पीछे भारत और इटली के बीच विकसित हो रहा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध मौजूद है. इटली आज यूरोप में भारत के प्रमुख साझेदारों में शामिल है. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में रोम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले वर्षों में एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्गों को नया स्वरूप दे सकती है.