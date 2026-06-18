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मेलोडी से डिप्लोमेसी तक... G7 शिखर सम्मेलन में कैसे अपना प्रभाव बढ़ा रहा भारत?

India In G7 Summit: फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में भारत भी शामिल है. इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चित शब्द मेलोडी रहा. भले ही यह शब्द सुनने में काफी हल्का-फुल्का रहता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी डिप्लोमेसी छिपी है.

Written ByDr. AP Singh
Published: Jun 18, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:17 PM IST
मेलोडी से डिप्लोमेसी तक... G7 शिखर सम्मेलन में कैसे अपना प्रभाव बढ़ा रहा भारत?

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