हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’; PAK-चीन बेचैन

Indian Navy's preparations against Pakistan-China: बदलते भू-राजनीतिक माहौल में दुनिया का हर देश अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ा रहा है. एयरक्राफ्ट कैरियर हों या फिर पनडुब्बियां और विध्वंसक पोत, नौसेना की ताकत में इजाफा किया जा रहा है. भारत ने भी इस दिशा में ऐसा कदम बढ़ाया है, जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है. उसने अपने बेड़े में SSBN यानी सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन शामिल की है. इससे न केवल इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी है बल्कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों का सीधा जवाब भी है.

भारतीय नौसेना की मजबूती क्यों है जरूरी

भारत के लिए अपनी नौसेना को मजबूत करना इसलिए भी जरूर हो गया है क्योंकि हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है. श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर भी उसकी पकड़ मजबूत हो रही है. ऐसे में भारत की अरिहंत सीरीज की सबमरीन ने समंदर का समीकरण बदल दिया है.

इस परमाणु सबमरीन की वजह से भारत अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करने में सफल हो गया है. यानी अब भारत जमीन, हवा और समुद्री तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकता है. भारतीय नौसेना देश की समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए अभी दो और न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार कर रही है, जो साल 2035-36 तक बनकर तैयार हो जाएगी. जिसके बाद हिंद महासागर में चीन के बढ़ती ताकत से भारत आसानी से रोक पाएगा. साथ ही वह समंदर का बादशाह भी बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही भारत भविष्य की S4, S5 जैसी और अधिक उन्नत सबमरीन पर भी काम कर रहा है. इन नई सबमरीन में ज्यादा मिसाइल क्षमता, लंबी रेंज और बेहतर स्टेल्थ फीचर्स होंगे. खासकर S5 क्लास को लेकर माना जाता है कि ये आकार और क्षमता में काफी बड़ी और शक्तिशाली होगी. लेकिन आज दुनिया भर में एक ऐसी सबमरीन की हो रही है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन के लिए चुनौती है.

तैयार कर लिया समंदर का नया शहंशाह

इस खास सबमरीन की मारक क्षमता से लेकर इसकी मिसाइल की खासियत ये बताती है कि समंदर का नया सरदार आ चुका है. समंदर के इस प्रहरी की यह खबर चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है. वह अब डॉकयॉर्ड से निकलकर समंदर की लहरों में पहुंच चुका है. समंदर के इस नए शहंशाह के आने से दुश्मनों मे खलबली मच गई है. इसका जैसा नाम है. वैसा ही इसका काम भी है.समंदर के इस नए शहंशाह का नाम है, INS अरिदमन. यानी शत्रुओं का नाश करने वाला यानी शत्रुघ्न. INS अरिदमन न केवल दुश्मनों का काल है बल्कि आत्म निर्भर भारत का गुरूर भी है.

भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली रहा है. अब हर नए दिन के साथ इंडियन नेवी, पहले से ज्यादा ताकतवर, सुदृढ़ और आक्रामक होती जा रही है. नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल युद्धपोत-सबमरीन-एयरक्रॉफ्ट कैरियर पहले से ज्यादा एडवांस-हाइटेक और विध्वंसक हो चुके हैं. बस इसी बात से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों की हवाईयां उड़ी हुई है. जैसे ही समंदर की लहरों में अरिदमन ने एंट्री ली. वैसे ही अरब सागर में शक्ति का समीकरण ही बदल गया है.

ऐसा करके भारतीय नौसेना ने वह मील का पत्थर हासिल कर लिया है. जो दुनिया के कई मुल्कों के लिए बस एक सपना ही है. इंडियन नेवी ने देश की तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिदमन पनडुब्बी को चुपचाप अपने बेड़े में शामिल कर लिया है. सबसे खास बात ये रही कि भारत ने इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न नहीं मनाया और कोई औपचारिक घोषणा नहीं की क्योंकि इसके पीछे भारत की एक खास रणनीति थी.

बिना शोर-शराबे के हुई लॉन्चिंग

वह रणनीति थी 'खामोश'. वैसे तो यह फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का एक आइकॉनिक डायलॉग भी है. लेकिन यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक विशेष अंदाज भी है, जो सामने वाले को चुप रहने या अपनी सीमा में रहने का कड़ा निर्देश देता है. ठीक ऐसे ही इंडियन नेवी का ये शत्रुघ्न भी है, जिसकी खूबियों के आगे दुश्मन न केवल खामोश होकर सरेंडर कर देता है बल्कि भविष्य में दोबारा गलती न करने की कसम भी खा लेता है.

INS अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल होना कई मायनो में काफा अहम है. समुद्र में एक SSBN यानी सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि देश के पास जवाबी हमला करने की क्षमता मौजूद है. हालांकि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानता है. इसके बावजूद, हमला होने की स्थिति में तत्काल परमाणु हमला करने की क्षमता भी रखता है. इसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए कम से कम तीन पनडुब्बियों की जरूरत थी. एक पनुडुब्बी हमेशा गश्त पर रह सके और बाकी दो पनडुब्बियों का रखरखाव और मरम्मत हो सके.

समंदर में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए ही भारत ने INS अरिदमन को विशेष रूप से तैयार किया है. INS अरिदमन 7,000 टन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है. जो 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से लैश है. जो पहले के मुकाबले दोगुना है. पानी की सतह पर आए बिना ही महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है. यानी कि समंदर की गहराई से भी दुश्मन के लिए काल बन सकती है INS अरिदमन सबमरीन.

भारत की न्यूक्लियर ट्रायड हुआ कंप्लीट

INS अरिदमन, अरिहंत क्लास सबमरीन की दूसरी ज्यादा उन्नत पनडुब्बी है. इसे खास तौर पर भारत की “न्यूक्लियर ट्रायड” को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है. सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन पर लगती है सबमरीन लॉन्च बैलेस्टिक मिसाइल.

जिसमें भारत ने अपनी सबमरीन पर K- 15 का भी इस्तेमाल करता है. ये 750 किमी से 1900 किमी की रेंज के साथ 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जा सकती है. लेकिन ये सबमरीन को K-4 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका हाल में ही सफल परीक्षण हुआ है. इसका प्रयोग करने सक्षम है. जो लगभग 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. यानी ये आसानी से पूरे पाकिस्तान और चीन के प्रमुख रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच सकती है.

इसके साथ ही इसमें प्रेसराज्ड वाटर रिएक्टर लगा है. जिसकी क्षमता 83 मेगावॉट है. इसी शक्ति से ये सबमरीन समंदर के भीतर एक शिकारी की तरह चलती है. इस प्रेसराज्ड वाटर रिएक्टर को भाभा न्युक्लिर रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है.

भारत बढ़ा रहा अटैक सबमरीन की संख्या

समंदर की लहरों पर राज करने के लिए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ रहा है. जिससे अरब से लेकर हिंद महासागर तक उसका दबदबा बना रहे और दुश्मनों के बीच भय भी बना रहे. समंदर का बादशाह बनन के लिए इंडियन नेवी ने एक खास प्रोग्राम शुरू किया है. जिसके तहत भारत अटैक सबमरीन की संख्या को बढ़ा रहा है. आने वाले दिनों से भारत के पास ऐसी ऐसी अटैक सबमरीन होगी जिसके कल्पना दुश्मनों ने कभी सपने में भी नहीं की होगी.

भारत का SSBN प्रोग्राम आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त परियोजनाओं में से एक है. भारत ने इस दिशा में काम 1970 और 1980 के दशक में शुरू किया. लेकिन 90 के दशक में इसमें तेजी आई. भारत के SSBN प्रोग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि अरिहंत क्लास की सबमरीन बनाना.

इस क्लास की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत है, जिसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया, जिनके पास अपनी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं. इसके बाद से इंडियन नेवी ने इसके एडवांस वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया. जिसका नतीजा ये है कि आज भारत न्‍यूक्लियर ट्रायड को पूरा कर सका है.

1980 के दशक में शुरू किया था प्रोग्राम

भारत की पहली स्वदेशी SSBN, INS अरिहंत है जिसे S2 भी कहा जाता है इसे 1980 के दशक में शुरू हुए 'एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम' के तहत एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया गया था. 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में उतारा था और अगस्त 2016 में इसे चुपचाप नौसेना में शामिल कर लिया गया है.

भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात है इसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, जो विशाखापत्तनम में निर्मित की गई है. अरिहंत के मुकाबले यह अधिक आधुनिक है और 'न्यूक्लियर ट्रायड' को मजबूत करती है.

इसके बाद आता है समंदर का शहंशाह INS अरिदमन, जो न केवल आधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि एक संदेश भी कि इंडियन नेवी अब समंदर में सैन्य शक्ति का समीकरण बदल रही है.

ब्लू वाटर नेवी में बदल रही भारतीय नौसेना

भारत अपनी परमाणु ताकत यानि न्यूक्लियर ट्रायड को तो मजबूत कर रहा है लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानि SSN के क्षेत्र में अभी एक बड़ी चुनौती और देरी का सामना कर रहा है.जिसके लिए भारत सरकार ने 2024 में दो स्वदेशी SSN बनाने की मंजूरी दी है. इन पर तेजी से काम भी हो रहा है.

भारत का लक्ष्य 'ब्लू-वॉटर नेवी' यानि खुले समुद्र में दबदबा बनना है, जिसके लिए SSN प्रोग्राम अनिवार्य है. ऐसा इस वजह से क्योंकि उनकी रेंज और पानी के नीचे रहने की क्षमता असीमित होती है. स्वदेशी तकनीक आने तक भारत रूस से 'चक्र' सीरीज की पनडुब्बियां लीज पर लेता रहा है. अगली रूसी परमाणु पनडुब्बी 2028 तक आने की उम्मीद है ताकि भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन को जारी रख सके.इसी निर्भरता को भारत जल्द ही खत्म कर लेगा क्योंकि मेंक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस पर तेजी से काम जारी है. जल्द ही भारत सिर्फ मिसाइलें दागने वाली पनडुब्बियां ही नहीं बल्कि शिकारी पनडुब्बियां बना कर दुनिया में भूचाल लाने वाला है.

जिस तरह समंदर अनंत है, उसी तरह समंदर में मौजूद चुनौतियां भी अनंत हैं. लेकिन उन तमाम चुनौतियों से पार पाकर आगे बढ़ने का दम ही...इंडियन नेवी की पहचान है. चीन जैसे शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ पनडुब्बी पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है. यही कारण है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमानवाहक पोत के मुकाबले परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है.

दुश्मनों को भारत का बड़ा संदेश

इसीलिए भविष्य में S4, S4 और S5 जैसी और अधिक उन्नत पनडुब्बियों पर भी काम किया जा रहा है. इन नई पनडुब्बियों में ज्यादा मिसाइल क्षमता, लंबी रेंज, और बेहतर स्टेल्थ फीचर्स होने की उम्मीद है. खासकर S5 क्लास को लेकर माना जाता है कि ये आकार और क्षमता में काफी बड़ी और शक्तिशाली होगी.

भारत ने अपने सबमरीन प्रोग्राम से अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को ये बता दिया है कि भारत का SSBN प्रोग्राम केवल एक सैन्य परियोजना नहीं है, बल्कि ये देश की दीर्घकालिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक है.

जो आत्म रक्षा के साथ साथ दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता रखता है. फिर दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर ही क्यों नहीं छिपा हो.