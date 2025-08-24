आसमान में भारत का नया 'कवच'...DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, देखकर दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद
Advertisement
trendingNow12894518
Hindi Newsदेश

आसमान में भारत का नया 'कवच'...DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, देखकर दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद

Air Defence Weapon: भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत कर लिया है. हाल ही में किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली(IAWDS)का सफल परीक्षण किया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में भारत का नया 'कवच'...DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, देखकर दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद

Defence Minister Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत कर लिया है. उन्होंने कहा कि, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO)ने शनिवार 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली(IAWDS)का सफल परीक्षण कर किया है. रक्षा मंत्री ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय सेना और इसमें शामिल कई कंपनियों को बधाई दी. उन्होंने कहा, मैं IAWDS के सफल विकास के लिए सबको बधाई देता हूं. इस खास परीक्षण ने हमारे देश की बहु-स्तरीय वायु-रक्षा क्षमता को साबित कर दिया है. 

कौन-कौन से हथियार शामिल हैं?
IAWDS या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है. इसमें कई तरह के स्वदेशी या भारत में बने हथियार शामिल हैं जैसे, क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल(QRSAM), वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम(VSHORADS)मिसाइलें और एक शक्तिशाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार(DEW)शामिल हैं. 

यह भी पढें: AI से लैस, अर्जुन जैसा निशाना; हवा में दुश्मनों को कचकच करके काट देगा 'सुदर्शन चक्र', ऐसी होगी भारत की मिसाइल शील्ड

Add Zee News as a Preferred Source

कितने टारगेट पर किया हमला?
IAWDS ने अपने टेस्ट के दौरान एक साथ तीन अलग-अलग टारगेट पर हमला किया. इनमें 2 तेज रफ्तार वाले ड्रोन थे जिनके पंख स्थिर थे और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन था. सभी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. इस प्रणाली में QRSAM, VSHORADS और एक हाई-एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने अलग-अलग दूरी और ऊंचाई से इन टारगेट पर निशाना साधा. इन सभी हथियारों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन(DRDO)द्वारा विकसित एक कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है.

रक्षी मंत्री ने दी जानकारी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह बताया कि DRDO ने 23 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे ओडिशा के तट से एक नई एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है. इस उपलब्धि पर उन्होंने DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी और कहा कि इन सभी के सहयोग से देश की सुरक्षा और भी मजबूत हुई है.

यह भी पढें: ब्रह्मोस के साथ जिस मिसाइल ने पाकिस्तान में मचाया था तांडव, उसे फिर पावरबैंक में डालेगा भारत, 'जिगरी यार' से होगी डील

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

drdo missile test

Trending news

आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
;