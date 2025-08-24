आसमान में भारत का नया 'कवच'...DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, देखकर दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद

Air Defence Weapon: भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत कर लिया है. हाल ही में किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली(IAWDS)का सफल परीक्षण किया है.
Trending Photos
Defence Minister Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत कर लिया है. उन्होंने कहा कि, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO)ने शनिवार 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली(IAWDS)का सफल परीक्षण कर किया है. रक्षा मंत्री ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय सेना और इसमें शामिल कई कंपनियों को बधाई दी. उन्होंने कहा, मैं IAWDS के सफल विकास के लिए सबको बधाई देता हूं. इस खास परीक्षण ने हमारे देश की बहु-स्तरीय वायु-रक्षा क्षमता को साबित कर दिया है.
कौन-कौन से हथियार शामिल हैं?
IAWDS या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है. इसमें कई तरह के स्वदेशी या भारत में बने हथियार शामिल हैं जैसे, क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल(QRSAM), वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम(VSHORADS)मिसाइलें और एक शक्तिशाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार(DEW)शामिल हैं.
यह भी पढें: AI से लैस, अर्जुन जैसा निशाना; हवा में दुश्मनों को कचकच करके काट देगा 'सुदर्शन चक्र', ऐसी होगी भारत की मिसाइल शील्ड
कितने टारगेट पर किया हमला?
IAWDS ने अपने टेस्ट के दौरान एक साथ तीन अलग-अलग टारगेट पर हमला किया. इनमें 2 तेज रफ्तार वाले ड्रोन थे जिनके पंख स्थिर थे और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन था. सभी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. इस प्रणाली में QRSAM, VSHORADS और एक हाई-एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने अलग-अलग दूरी और ऊंचाई से इन टारगेट पर निशाना साधा. इन सभी हथियारों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन(DRDO)द्वारा विकसित एक कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है.
रक्षी मंत्री ने दी जानकारी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह बताया कि DRDO ने 23 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे ओडिशा के तट से एक नई एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है. इस उपलब्धि पर उन्होंने DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी और कहा कि इन सभी के सहयोग से देश की सुरक्षा और भी मजबूत हुई है.
यह भी पढें: ब्रह्मोस के साथ जिस मिसाइल ने पाकिस्तान में मचाया था तांडव, उसे फिर पावरबैंक में डालेगा भारत, 'जिगरी यार' से होगी डील
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.