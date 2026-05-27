भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर युगांडा की महिला को क्यों किया क्वारंटीन, सरकार क्या बोली?

अफ्रीकी देश युगांडा की हालिया यात्रा से लौटी बेंगलुरु की एक महिला में इबोला संक्रमण की आशंका जताई गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि नहीं हुई. मंगलवार को भारत सरकार ने साफ किया कि देश में फिलहाल इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक महिला ने शरीर में हल्के दर्द की शिकायत की थी. एहतियात के तौर पर उसे निगरानी में रखा गया और उसके सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए. जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों ने बताया कि महिला के नमूनों में इबोला वायरस नहीं मिला है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हाल ही में सामने आए इबोला वायरस रोग के मामलों को देखते हुए, स्थिति पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है. अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटी एक महिला को बेंगलुरु के सरकारी 'महामारी रोग अस्पताल' में निगरानी और आगे की जांच के लिए आइसोलेशन में रखा गया था. इस महिला ने बताया था कि उसके शरीर में हल्का दर्द और इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी भारत में इबोला संक्रमण का कोई पुष्ट मामला नहीं है.

युगांडा से आई महिला को क्वारंटीन किया गया

इसके पहले केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युगांडा से आई 28 वर्षीय महिला को एहतियातन आइसोलेशन में रखा गया था. ये महिला 23 मई को भारत पहुंची थी. एयरपोर्ट पर जांच के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को उसमें थकान जैसे कुछ लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उसके सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेज दिया गया था. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव रित्विक रंजनम पांडे ने बताया था कि महिला में फिलहाल इबोला के स्पष्ट लक्षण, जैसे तेज बुखार, नहीं मिले हैं. हालांकि एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को उसकी स्थिति सामान्य नहीं लगी, इसलिए सावधानी के तौर पर सैंपलिंग की गई.

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महिला की इबोला संक्रमण जांच आई निगेटिव

सूत्रों के मुताबिक, भारत पहुंचने के बाद महिला पहले एक होटल में रुकी थी. बाद में शरीर में दर्द और हल्की कमजोरी की शिकायत सामने आने पर उसे इंदिरानगर स्थित एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत अभी स्थिर है और मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि प्रोटोकॉल के तहत दोबारा टेस्ट भी किया जाएगा. फिलहाल सभी की नजरें NIV पुणे की रिपोर्ट पर टिकी थीं, जिसके आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि महिला इबोला वायरस से संक्रमित नहीं है.

अफ्रीकी देशों में इबोला का कहर जारी

दरअसल, अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ी हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 17 मई को कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला संक्रमण को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न' घोषित किया था. इसी के बाद भारत के कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इबोला प्रभावित देशों से लौटने वाले यात्रियों को 21 दिनों तक खुद की निगरानी करनी होगी. यदि किसी व्यक्ति में बुखार, कमजोरी, शरीर दर्द या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करने को कहा गया है.

राज्य सरकार ने की है इबोला से निपटने की तैयारी

राज्य सरकार ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग अस्पतालों को भी तैयार रखा है. बेंगलुरु में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेज को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जबकि इंदिरानगर का एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल क्वारंटीन और इलाज के लिए तय किया गया है. वहीं मंगलुरु में न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के तहत आने वाले श्रीनिवास पोर्ट हॉस्पिटल को क्वारंटीन सेंटर और वेनलॉक जिला अस्पताल को आइसोलेशन व ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है.

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