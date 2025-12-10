Advertisement
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनना चाहता है हिस्सा

IBCA India: बाघों के संरक्षण में भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर काम कर रहा है. इस संगठन सका मकसद शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और बाघ जैसे 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 10, 2025, 11:33 AM IST
International Big Cat Aliance: रूस की ओर से भारत के  नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल होने के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट अपनाने का फैसला किया गया है. यह 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए शुरु की गई एक वैश्विक पहल है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर 2025 को भारत यात्रा के दौरान इसकी प्रगति हुई थी. मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जरिए IBCA की स्थापना की थी. इस वैश्विक गठबंधन में रूस 19वां सदस्य माना जाएगा. 

क्या इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस है?

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) एक इंटर-गवर्मेंटल ऑर्गनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. इस संगठन का मकसद शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और बाघ जैसे 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण और उनकी रक्षा करना है. प्यूमा और जगुआर को छोड़ भारत इनमें से 5 बड़ी बिल्लियों का घर है. सरकार की ओर से इस मकसद के लिए साल 2023-24 से लेकर 2027-28 तक इस मकसद के लिए 150 करोड़ रुपये बांटे गए हैं. 

संकट में 6 बिल्लियां 

'फर्स्ट पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature) की लिस्ट में 6 बड़ी बिल्लियां संवेदनशील या संकट की स्थिति में हैं. IBCA का मकसद स्टेकहोल्डर्स के बीच सहयोग और तालमेल को आसान बनाना, कंजर्वेशन प्रैक्टिस और विशेषज्ञता को सफल बनाना और उन्हें रेंज देशों में दोहराना है. 

 IBCA की स्थापना

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देश फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके फॉर्मल डिप्लोमैटिक कम्यूनिकेशन के जरिए IBCA के सदस्य बन सकते हैं. पीएम मोदी की ओर से साल 2019 में वैश्विक बाघ दिवस के मौके पर भारत की बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी कर पहली बार अवैध शिकार और वाइल्डलाइफ ट्रेड से निपटने के लिए इस इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था. साल 2023 में पीएम ने मैसूर में IBCA का ऐलान किया था. यह भारत में बाघों की रक्षा के लिए एक वन्यजीव संरक्षण आंदोलन है.      

