हर भारतीय के लिए अच्छी खबर लेकर आया अगस्त महीना, PM Modi ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (2 अगस्त) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नया डिजिटल सॉल्यूशन (Digital Solutions) लॉन्च करने जा रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में ऐसी घटनाओं से हुई हैं, जो हर भारतीय के लिए सुखद है. इसके साथ ही दूसरे ट्वीट में उन्होंने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि आशा है कि भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 130 करोड़ भारतीय कड़ी मेहनत जारी रखेंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'जैसे ही भारत ने अगस्त में प्रवेश किया है, जो अमृत महोत्सव (Amrut Mahotsav) की शुरुआत का प्रतीक है. हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो हर भारतीय के लिए सुखद हैं. रिकॉर्ड टीकाकरण (कोरोना वैक्सीन) हुआ है और उच्च जीएसटी संख्या भी मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत दे रही है.'

दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, "पीवी सिंधु ने न केवल एक योग्य पदक जीता है, बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयासों को भी देखा है. मुझे आशा है कि 130 करोड़ भारतीय, भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, क्योंकि देश अमृत महोत्सव (Amrut Mahotsav) मना रहा है.

Not only has PV Sindhu won a well deserved medal, but also we saw historic efforts by the men’s and women’s hockey teams at the Olympics. I’m optimistic that 130 crore Indians will continue to work hard to ensure India reaches new heights as it celebrates its Amrut Mahotsav.

