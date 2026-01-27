भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, पीएम मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा

Advertisement
Hindi Newsदेशभारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, पीएम मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील' कहा. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़े अवसर लाएगी और लोकतंत्र व कानून के शासन में साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:24 AM IST
Free Trade Agreement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 16वें भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इस पहले आज पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुआ बड़ा समझौता दोनों पक्षों के लिए नए अवसर लाएगा. उन्होंने इसे दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि यह समझौता वैश्विक GDP का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा दर्शाता है.

पीएम मोदी ने बताया कि यह समझौता लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और EFTA के समझौतों को भी पूरा करेगा. प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और इसे भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े मौके लाने वाला करार दिया.

 

 ट्रेड डील से मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने कहा कि EU के साथ इस ट्रेड डील से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और सर्विस सेक्टर का भी विस्तार होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत में निवेश करने के लिए हर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन का आत्मविश्वास बढ़ाएगा. इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में 16वें भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत और ईयू के बीच अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे, जिसे 'सभी समझौतों की जननी' कहा जा रहा है.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत पूरी हो चुकी है. इस समझौते के पूरा होने की आधिकारिक घोषणा 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में की जाएगी.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

