'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', कर्तव्य पथ से उठी दोस्ती की नई लहर! डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला

India-EU historic free trade deal: यूरोपीय संघ की प्रमुख यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है. यह बयान उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौते से पहले दिया है.

वॉन डेर लेयन भारत में तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. उन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी मुख्य अतिथि थे. वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत में रहकर यह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि सफल भारत से सभी देशों को लाभ मिलेगा.

फ्री ट्रेड समझौते की घोषणा

भारत और यूरोपीय संघ की बातचीत के बाद अब दोनों पक्ष ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौते की घोषणा करने वाले हैं. यह समझौता करीब 20 करोड़ लोगों की बड़ी बाजार क्षमता और वैश्विक GDP का लगभग एक चौथाई हिस्सा शामिल करेगा. वॉन डेर लेयन ने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है. इससे यूरोप को पहले लाभ का अवसर मिलेगा और वैश्विक आर्थिक ताकतों से व्यापार करने में मदद मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-EU व्यापार में पिछले साल 2023-24 में 135 अरब डॉलर का लेन-देन हुआ. भारत और यूरोप ने 2007 में इस मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू की थी, लेकिन 2013 में इसे रोक दिया गया. इसे 2022 में फिर से शुरू किया गया और अब इसे पूरा किया जा रहा है.

इस समझौते के तहत भारत यूरोप से आयात की गई कुछ कारों पर शुल्क घटाएगा. अब यूरोप से आयात होने वाली कारों पर टैक्स 110% से घटाकर 40% किया जाएगा. भविष्य में इसे 10% तक कम किया जाएगा. इससे जर्मनी की कंपनियों जैसे वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को भारत में व्यापार करना आसान होगा. इससे यूरोप और भारत के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.

मिला गॉर्ड ऑफ ऑनर

दिल्ली में रविवार को दोनों ईयू नेताओं को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. इसके अलावा सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने से पहले उर्सुला और कोस्टा ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी.

ये भी पढ़ें: खत्म होने वाली थी ये नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ