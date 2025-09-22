एयर इंडिया के विमान में हड़कंप, यात्री ने की उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश, CISF ने किया गिरफ्तार

Air India Express: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री ने हंगामा शुरू कर दिया और अचानक कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की. हालांकि, कॉकपिट का दरवाजा सिक्योरिटी कोड से ही खुलता है और पायलट की मंजूरी के बिना एक्सेस नहीं मिलता.
India Express: आज सोमवार, 22 सितंबर को उड़ान के दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई. बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया और कॉकपीट के अंदर घुसने कोशिश की. सूत्रों के मुताबिक, सुबह 8 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट IX-1086 में यह यात्री सीधे कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा. लेकिन कॉकपिट का दरवाजा सिक्योरिटी कोड और पायलट की इजाजत से ही खुलता है. इसी वजह से यात्री दरवाजा खोलने में नाकाम रहा. इसके बाद क्रू मेंबर्स ने तुरंत स्थिति संभाली और उसे उसकी सीट पर बैठाया.
हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश क्यों की? जबकि वह सात अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था. वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करते ही उस यात्री को CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ) के हवाले कर दिया गया. इसके बाद CISF ने उस यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे सात अन्य लोगों के सामान की दोबारा जांच की.
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान में घटना की पूरी जानकारी तो साझा नहीं की, लेकिन यह साफ किया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं हुआ. एयरलाइन ने अपने बयान में कहा, 'हमें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि वाराणसी जाने वाली हमारी एक फ्लाइट में एक यात्री टॉयलेट ढूंढते हुए कॉकपिट एंट्री एरिया तक पहुंच गया. लेकिन हम यहां दोबारा साफ करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा और सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरी तरह सुरक्षित रहे. घटना की जानकारी लैंडिंग के बाद संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और फिलहाल जांच जारी है.'
एयर इंडिया एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया कि उपद्रवी यात्री को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसे उड़ान के दौरान हुई उसकी इस दुर्घटना के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है.
