LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक; इंटरनेट पर आई मीम्स की भरमार

Diet Coke Scarcity: पश्चिम एशिया की जंग ने जहां दुनियाभर को तेल-गैस के लिए रुलाया तो वहीं अब इस संकट के बाद लोगों के पास और बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है. खासतौर से युवाओं के लिए जिन्हें डाइट कोक बेहद पसंद है. बता दें कि देशभर में इन दिनों डाइट कोक की भारी कमी देखने को मिली है. भरी गर्मी के बीच ये ड्रिंक अचानक दुकानों से गायब हो रही है. आखिर इसके पीछे वजह क्या है?

डाइट कोक क्राइसिस

बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस महीने डाइट कोक की सप्लाई में भारी गिरावट देखी गई है. दुकानों, रेस्तरां और सुपरमार्केट में कोक की शेल्फें पूरी तरह खाली हो चुकी हैं. इसके अलावा इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकइट जैसे इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स में भी इस ड्रिंक की भारी कमी देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के रिएक्शंस देने लगे हैं. कई यूजर्स तो इसे LPG क्राइसिस से भी बड़ी समस्या बताने लगे हैं.

A widespread Diet Coke shortage in India since mid-April is due to supply chain constraints. pic.twitter.com/sTu34NKQmd Add Zee News as a Preferred Source — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) April 21, 2026

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Be like Ronaldo pic.twitter.com/6BipKk7Xls — Aman Verma (@amanverma1714) April 21, 2026

क्यों हो रही डाइट कोक की कमी?

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट जैसे शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं. इससे एल्युमीनियम की सप्लाई और उसकी उपलब्धता घटी है. यहां तक की तनाव की चलते एल्युमीनियम की कीमत भी काफी बढ़ी है. ऐसे में मार्केट में डाइट कोक की मौजूदगी काफी कम हो गई. इसके अलावा एल्युमीनियम के आयात में देरी और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी समस्या के चलते भी डाइट कोक की सप्लाई में बाधा आई है.

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एल्युमिनियम सप्लाई में आई बाधा

'वुड मैकेंजी' के मुताबिक पश्चिम एशिया जंग के चलते इस साल विश्व की लगभग 30-35 लाख टन एल्युमिनियम कैपेसिटी प्रभावित हुई है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमतों में 15 प्रतिशत तक उछाल देखी गई है. यह 3500 डॉलर प्रति टन के लेवल को भी पार कर चुकी है, जो पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड स्तर है. भारत के लिए डाइट कोक जैसी ड्रिंक्स के लिए कैन का बड़ा हिस्सा UAE से सप्लाई होता है. जंग के चलते यहां की सप्लाई लाइन या तो डैमेज हो गई है या ब्लॉक है, जिससे अब बाजारों में डाइट कोक की कमी देखी जा रही है.