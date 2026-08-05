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FCRA संशोधन बिल क्या है जो आज संसद में पेश हो सकता है, भारत के नए नियमों से अमेरिका क्यों बेचैन?

देश की संसद में कल FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम बिल पेश हो सकता है. लेकिन इस बिल का खौफ अमेरिका तक में देखने को मिल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद इस बिल से बेचैन हो गए हैं. ट्रंप के सांसद की कट्टरपंथी सोच का पढ़ें DNA टेस्ट.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 05, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:02 AM IST
FCRA संशोधन बिल क्या है जो आज संसद में पेश हो सकता है, भारत के नए नियमों से अमेरिका क्यों बेचैन?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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