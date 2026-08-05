/FCRA संशोधन बिल क्या है जो आज संसद में पेश हो सकता है, भारत के नए नियमों से अमेरिका क्यों बेचैन?

सोचिए... भारत में कोई नियम-कानून बन रहा है, उससे अमेरिका का एक सांसद क्यों परेशान है? इसका सीधा जवाब है- कट्टरपंथी सोच. राइली मूर ट्रंप के जितने कट्टर समर्थक हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं. भारतीय कानून पर टिप्पणी करने से ठीक पहले इसी राइली मूर ने एक अमेरिकी अखबार में लंबा-चौड़ा लेख लिखा था, जिसके शब्द-शब्द में अतिवाद शीशे की तरह झलक रहा है. उस लेख का शीर्षक ही उन्होंने रखा था- "अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है". यह लेख लिखने के बाद राइली मूर ने भारतीय कानून में दखल देने वाली कट्टर टिप्पणी की है. राइली मूर ने जिस मकसद के साथ ईसाइयों की भावनाओं को उभारने के लिए लंबा-चौड़ा लेख लिखा था, उसमें वे कामयाब भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनके वैचारिक साथी इसका समर्थन कर रहे हैं.