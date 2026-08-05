/FCRA संशोधन बिल क्या है जो आज संसद में पेश हो सकता है, भारत के नए नियमों से अमेरिका क्यों बेचैन?

होर्मुज पर ईरान से डील करने के लिए अमेरिका बेचैन दिख रहा है. अमेरिका में ऐसी ही बेचैनी भारत के एक कानून को लेकर भी है और यह कानून अमेरिका को लेकर नहीं, बल्कि भारत को लेकर है.
आचार्य चाणक्य का मानना था कि राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि परोपकार या सहायता के नाम पर आने वाला धन उनकी आंतरिक शांति और व्यवस्था को न बिगाड़े. भारत की सरकार जब इसी अधिकार के तहत अपने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, तो अमेरिका में खलबली मची हुई है.
डोनाल्ड ट्रंप के एक कट्टरपंथी सांसद धर्म की दुहाई देकर भारतीय ईसाइयों को भड़का रहे हैं. वे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी की चेतावनी दे रहे हैं. यह न सिर्फ अमेरिकी सांसद की कट्टरपंथी सोच की अभिव्यक्ति है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दखल देने की जुर्रत भी है.
भारत सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी में है. मतलब, एनजीओ के जरिए विदेशों से जो चंदा भेजा जाता है और उससे यहां जो कार्य किए जाते हैं, उनकी निगरानी को सरकार और सख्त बनाने वाली है. बस, इसी बात से ट्रंप की पार्टी के सांसद राइली मूर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. ट्रंप के सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उनकी बेचैनी झलक रही है.
कुल 79 शब्द खर्च करके अपनी बौखलाहट को अभिव्यक्त करने वाले अमेरिकी सांसद ने लिखा है कि ईसाइयों के लंबे इतिहास के बावजूद, भारत की संसद 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट' नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके. आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि यह ईसाइयों पर सीधा हमला है. अगर यह बिल इसी तरह आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा.
#DNAमित्रों | भारत के FCRA बिल से अमेरिका क्यों कांप रहा? US का नया प्रोपेगेंडा.. FCRA से ईसाई खतरे में!#DNA #DNAWithRahulSinha #FCRA #USA #India@rahulsinhatv pic.twitter.com/vfa9LBbNJ5
— Zee News (@ZeeNews) August 5, 2026
सोचिए... भारत में कोई नियम-कानून बन रहा है, उससे अमेरिका का एक सांसद क्यों परेशान है? इसका सीधा जवाब है- कट्टरपंथी सोच. राइली मूर ट्रंप के जितने कट्टर समर्थक हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं. भारतीय कानून पर टिप्पणी करने से ठीक पहले इसी राइली मूर ने एक अमेरिकी अखबार में लंबा-चौड़ा लेख लिखा था, जिसके शब्द-शब्द में अतिवाद शीशे की तरह झलक रहा है. उस लेख का शीर्षक ही उन्होंने रखा था- "अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है". यह लेख लिखने के बाद राइली मूर ने भारतीय कानून में दखल देने वाली कट्टर टिप्पणी की है. राइली मूर ने जिस मकसद के साथ ईसाइयों की भावनाओं को उभारने के लिए लंबा-चौड़ा लेख लिखा था, उसमें वे कामयाब भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनके वैचारिक साथी इसका समर्थन कर रहे हैं.
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA बहुत पुराना है, लेकिन अब विदेशी फंडिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार FCRA में संशोधन करने वाली है. इसके लिए सरकार संसद में किसी भी दिन संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है. अब समझिए कि नए संशोधन से क्या-क्या बदलने वाला है?
किसी भी एनजीओ या संस्था को गृह मंत्रालय के FCRA विंग में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. अगर 5 साल की अवधि खत्म होने पर या रिन्यू न कराने पर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द माना जाएगा.
दूसरा, नए प्रस्तावित संशोधन में विदेशी पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
तीसरा, यदि किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द, सरेंडर या समाप्त होता है, तो विदेशी पैसे से खरीदी गई उसकी जमीन, इमारत और बैंक खाते डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चले जाएंगे. सरकार एक अथॉरिटी भी बनाने वाली है.
कानून में स्पष्ट किया गया है कि यदि जब्त की गई संपत्ति कोई पूजा स्थल है, तो सरकार उसके धार्मिक स्वरूप को नहीं बदलेगी. इसके बावजूद अमेरिकी नेताओं का मानना है कि प्रबंधन सरकारी हाथों में जाने से इन संस्थाओं की स्वायत्तता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
संस्थाओं को बताना होगा कि विदेशों से आ रहे पैसे का असली मालिक कौन है? सभी एनजीओ को अपने विदेशी फंड के खर्च का ब्योरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा.
ट्रंप की पार्टी के जो सांसद हैं राइली मूर, उन्हें मुख्य तौर पर दो नियमों में परिवर्तन पर घोर आपत्ति है. पहला, यह कि धर्मांतरण के लिए विदेशी पैसों का इस्तेमाल नहीं होगा और दूसरा, एनजीओ की संपत्ति की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाने से वे बेचैन हैं.
ट्रंप के सांसद की यह प्रतिक्रिया उस औपनिवेशिक मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो मानती है कि भारतीय आत्मा को चंदे से खरीदा जा सकता है. वे FCRA के प्रस्तावित संशोधन को धार्मिक चश्मे से नहीं, बल्कि मिशनरी फंडिंग की पाइपलाइन की सुरक्षा के चश्मे से देख रहे हैं.
भारत में 16 हजार से अधिक एनजीओ हैं, जिन्हें करीब 23 हजार करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिलता है. भारत में आने वाले कुल विदेशी चंदे में अमेरिकी संस्थाएं सबसे आगे हैं. इनमें से लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपये सिर्फ अमेरिका से आते हैं. यानी कुल विदेशी फंडिंग का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है.
दावा किया जाता है कि विदेशी फंडिंग का 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा ईसाइयों से जुड़े एनजीओ को मिलता है. यानी यदि विदेश से 100 रुपये आते हैं, तो उनमें से 65 से 70 रुपये उन एनजीओ के पास जाते हैं, जो ईसाई समुदाय से जुड़े कार्य करते हैं.
अमेरिका की ईसाई मिशनरी संस्था Compassion International सबसे अधिक, यानी पौने दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा देती है, जिसका घोषित उद्देश्य भारत में ईसाई बच्चों की देखभाल करना है. अमेरिका की ही एक दूसरी संस्था 130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि देती है. दावा किया जाता है कि इस धन का उपयोग चर्च से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाता है. भारत में 2,257 ऐसे एनजीओ हैं, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं. इनमें से 1,626 एनजीओ ईसाई धार्मिक गतिविधियों से संबंधित हैं.
पिछले एक दशक में भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 16 प्रतिशत बढ़ी, जबकि ईसाइयों की आबादी में लगभग साढ़े 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए भी किया जाता है. सवाल यह है कि FCRA में धर्मांतरण को लेकर प्रस्तावित सख्ती से राइली मूर जैसे नेताओं में इतनी बेचैनी क्यों है? बीजेपी के नेता ट्रंप के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर रहे हैं.
भारत में विदेशी फंडिंग पर आपत्ति जताने वाले अमेरिकी सांसदों के देश में FCRA से भी ज्यादा सख्त नियम लागू हैं. वहां विदेशों से फंड प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उन्हें नियमित अंतराल पर विस्तृत रिपोर्ट भी देनी पड़ती है. विदेशी संस्थाओं की लॉबिंग गतिविधियों का सार्वजनिक खुलासा करना भी आवश्यक होता है.
भारत में विदेशी फंड से धार्मिक गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन अमेरिका में विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक गतिविधियों को लेकर अलग और अधिक सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं. ऐसा नहीं है कि भारत से पैसा भेजकर अमेरिका में मंदिर या स्कूल आसानी से बनाया जा सकता है, जबकि भारत में विदेशी धन से स्कूल, चर्च और अन्य संस्थाएं आसानी से संचालित होती हैं.
2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गृह मंत्रालय ने भारत में धार्मिक गतिविधियों के लिए लगभग सवा तीन करोड़ रुपये की सहायता दी थी. समर्थकों का तर्क है कि यह राशि ईसाई धार्मिक गतिविधियों से संबंधित उद्देश्यों के लिए थी. FCRA में सख्ती का एक उद्देश्य भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए आने वाले विदेशी धन पर अधिक प्रभावी निगरानी रखना भी बताया जा रहा है. कुल मिलाकर विदेशी फंडिंग की पाइपलाइन में जवाबदेही का एक "वाल्व" लगाया गया है. किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपने यहां आने वाले विदेशी धन की जांच-पड़ताल और निगरानी करने का पूरा अधिकार है.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह कह चुका है कि विदेशी धन का अनियंत्रित प्रवाह किसी भी संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के आंतरिक ताने-बाने को अस्थिर कर सकता है. इसलिए राज्य को इसे विनियमित करने का अधिकार है. इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार विदेशी फंडिंग पर निगरानी और सख्ती बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है तो राइली मूर जैसे नेताओं को इन प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति हो रही है.