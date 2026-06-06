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क्या चीन की राह पर चला भारत? 1.9 पर आई देश की जन्मदर, दिल्ली को बढ़ा खतरा; मस्क बोले- ये मानव सभ्यता के लिए चिंता की बात

Musk on India Fertility Rate: दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत भी 'बेबी क्राइसिस' में फंसता नजर आ रहा है. देश में जन्मदर अब 1.9 पर आ गई है. दिल्ली में तो जन्म दर सबसे तेजी से घटी है और अब वह मात्र 1.2 रह गई है. इस स्थिति पर एलन मस्क ने भी चिंता जताई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:41 PM IST
क्या चीन की राह पर चला भारत? 1.9 पर आई देश की जन्मदर, दिल्ली को बढ़ा खतरा; मस्क बोले- ये मानव सभ्यता के लिए चिंता की बात

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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