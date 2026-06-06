/क्या चीन की राह पर चला भारत? 1.9 पर आई देश की जन्मदर, दिल्ली को बढ़ा खतरा; मस्क बोले- ये मानव सभ्यता के लिए चिंता की बात

Effects of India Fertility Rate Decline: दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब भारत अब एक नए महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है. सरकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, देश में जन्मदर अब घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है. हालांकि, राहत की बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 2.1 के आसपास बनी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें तेज गिरावट का दौर जारी है. वहां पर यह दर गिरकर 1.5 तक पहुंच गई है. भारत में गिरती जन्म दर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी पोस्ट करके अपनी चिंता जताई है.