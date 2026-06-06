/क्या चीन की राह पर चला भारत? 1.9 पर आई देश की जन्मदर, दिल्ली को बढ़ा खतरा; मस्क बोले- ये मानव सभ्यता के लिए चिंता की बात

Effects of India Fertility Rate Decline: दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब भारत अब एक नए महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है. सरकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, देश में जन्मदर अब घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है. हालांकि, राहत की बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 2.1 के आसपास बनी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें तेज गिरावट का दौर जारी है. वहां पर यह दर गिरकर 1.5 तक पहुंच गई है. भारत में गिरती जन्म दर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी पोस्ट करके अपनी चिंता जताई है.
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, 'भारत की जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है. सबसे अधिक शिक्षित वर्गों में तो यह कई वर्ष पहले ही नीचे आ चुकी थी.' उन्होंने एएफ पोस्ट को कोट किया, जिसमें बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) एक दशक में 2.3 से घटकर 1.9 रह गई है. दिल्ली की प्रजनन दर तो मात्र 1.2 है, जो फिनलैंड से भी कम है. ऐसे में यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन भविष्य में भारत के लिए खतरा बन सकता है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक समेत भारत के दक्षिणी राज्य जनसंख्या के मामले में पहले ही डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं. वहां पर जन्म दर घटकर 1.3 रह चुकी है. जबकि आबादी का स्तर बनाए रखने के लिए इसे 2.1 से ऊपर होना चाहिए.
India’s birth rate has fallen below replacement.
Among those most educated, India’s birth rate fell below replacement many years ago. https://t.co/RsWf0PK6wx
— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2026
देश में इस वक्त केवल छह राज्य ही 2.1 जन्म दर से ऊपर हैं. ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं. आप इस स्थिति को ऐसे समझ सकते हैं कि मरने वालों की तुलना में जन्म लेने वालों की संख्या कम होती जा रही है. जिससे देश की आबादी घटने, युवाओं की संख्या भविष्य में कम होने और बूढ़ों की तादाद बढ़ने का खतरा है.
एक्सपर्टों के मुताबिक, देश में जन्मदर गिरने की कई वजहें हैं. इनमें शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता है. इन सब वजहों ने जन्म दर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. खासकर शिक्षित परिवारों में प्रजनन दर काफी कम हो गई है.
गांवों की तुलना में शहरों की जन्म दर में ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही है. इसकी वजह ये है कि शहरों में रहना और खाना-पीना बहुत महंगा है. बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना और बीमार होने पर अस्पतालों में इलाज करवाना बूते से बाहर है. ऐसे में खर्च बचाने के लिए लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं. साथ ही देर से विवाह, करियर से जुड़ी प्राथमिकताएं और छोटे परिवार की चाहत ने भी जन्म दर को घटाकर 1.2 तक ला दिया है.
एलन मस्क वैश्विक स्तर पर कम जन्म दर को सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं. पश्चिमी देश पहले से ही इस समस्या से जूझ रहे थे. पिछले दशक में चीन भी इसकी चपेट में आया और अब भारत जैसे देशों में भी यह प्रवृत्ति तेज हो रही है.
विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि अगर इस समस्या का समय रहते निदान नहीं किया तो आने वाले समय में संकट बढ़ सकता है. इसके लिए बच्चों की पढ़ाई, इलाज, खान-पान से जुड़ी सुविधाएं सस्ती और सुलभ की जानी चाहिए. साथ ही परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे वे परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकें.