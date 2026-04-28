SIPRI रिपोर्ट: सैन्य खर्च के मामले में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, यहां जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक

India Defense Budget: दुनिया के कई हिस्सों में जारी जंग और हिंसा के बीच भारत का सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है. स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिप्री) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025 में 92.1 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर उभरा है. भारत से आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी हैं.

भारत का बढ़ता रक्षा बजट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% बढ़कर 92.1 अरब डॉलर पहुंच गया, जो वैश्विक सैन्य व्यय का 3.2% हिस्सा है. यह वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है, जब क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां और सीमा तनाव बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए रक्षा खर्च में निरंतर वृद्धि की है. हाल के वर्षों में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों की खरीद और आपातकालीन आवश्यकताओं के चलते बजट में इजाफा हुआ है.

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चीन और पाकिस्तान भी बढ़ा रहे खर्च

सिप्री के आंकड़ों के अनुसार, भारत के पड़ोसी देश भी सैन्य खर्च में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं. चीन, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, ने अपने खर्च में 7.4% की वृद्धि करते हुए इसे 336 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है. वहीं, पाकिस्तान का सैन्य खर्च 11% बढ़कर 11.9 अरब डॉलर हो गया है, जिससे वह वैश्विक सूची में 31वें स्थान पर पहुंच गया है.

वैश्विक सैन्य खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर 2887 अरब डॉलर हो गया है. इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका, चीन और रूस का रहा, जिन्होंने मिलकर 1480 अरब डॉलर खर्च किए जो कुल वैश्विक खर्च का 51% है. सिप्री ने यह भी बताया कि यूरोप में सैन्य खर्च में 14% की तेज वृद्धि हुई है, जो 864 अरब डॉलर तक पहुंच गई. इसका प्रमुख कारण यूक्रेन युद्ध और नाटो देशों द्वारा रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास हैं.

भारत के हथियार आयात में आई गिरावट

हालांकि भारत का सैन्य खर्च बढ़ रहा है, लेकिन हथियार आयात के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है. सिप्री की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, 2016-20 और 2021-25 के बीच भारत के हथियार आयात में 4% की गिरावट आई है. इसके बावजूद भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, जिसका वैश्विक आयात में 8.2% हिस्सा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले एक दशक में अपने हथियार आयात के स्रोतों में बदलाव किया है. पहले जहां रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, वहीं अब भारत धीरे-धीरे फ्रांस, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की ओर रुख कर रहा है. हालांकि 2021-25 के दौरान भी रूस से 40% आयात हुआ, जो पहले की तुलना में काफी कम है.

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रक्षा बजट में और बढ़ोतरी

हाल ही में भारत सरकार ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं, जिसका उपयोग आधुनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मिसाइल प्रणालियों की खरीद में किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का बढ़ता सैन्य खर्च केवल रक्षा क्षमता को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक संदेश भी देता है. सिप्री की ये रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है, जिसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभाता नजर आएगा.