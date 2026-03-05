भारत और फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम मोदी बोले- ये दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (5 मार्च) को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इसके बाद पीएम मोदी ने भारत और फिनलैंड की साझेदारी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यह भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूती देगा. पीएम मोदी ने कहा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली भारत यात्रा पर आए प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत करता हूं.

पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत करते हुए कहा कि आप जैसे अनुभवी नेता का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि बनना सम्मान और खुशी की बात है. यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं. पीएम ने आगे कहा, 'हमारा बढ़ता सहयोग विकास और साझा समृद्धि को नई उपलब्धि दे रहा है. 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक एफटीए समझौता हुआ यह भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और प्रबल करेगा.'

फिनलैंड के आर्किटेक्ट से चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज

पीएम मोदी ने आगे बताया, 'डिजिटल तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनिबिलिटी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं. नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है. फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है. फिनलैंड की साझेदारी से असम के नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल) रिफाइनरी बनाई गई है.'

एआई से लेकर 6जी तक कई हाईटेक क्षेत्रों में गति और ऊर्जा देगी

पीएम मोदी ने कहा, 'ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए राष्ट्रपति स्टब की इस यात्रा में हम भारत-फिनलैंड संबंधों को एक रणनीतिक पार्टनरशिप को एक डिजिटलीकरण और स्थिरता का रूप दे रहे हैं. यह साझेदारी, एआई से लेकर 6जी टेलीकॉम तक और क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगी.'

आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हमारी प्रतिबद्धता

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'हम इस बात पर भी एकमत हैं कि बढ़ती हुई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है. भारत और फिनलैंड, दोनों, कानून के नियम, डायलॉग और कूटनीति में विश्वास रखते हैं. हम एकमत हैं कि केवल सैन्य विवाद से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता. यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे.'