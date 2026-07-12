/धुएं की जगह सिर्फ पानी छोड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, PM मोदी 17 जुलाई दिखाएंगे हरी झंडी; जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक

How Does Hydrogen Train Work: भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली 'हाइड्रोजन फ्यूल-सेल ट्रेन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह अत्याधुनिक और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर अपनी पहली व्यावसायिक दौड़ शुरू करेगी.
अभी तक हम सबने भारतीय पटरियों पर या तो काले धुएं उड़ाने वाले डीजल इंजन देखे हैं या फिर सिर के ऊपर दौड़ रहे हाई-वोल्टेज बिजली के तारों (ओवरहेड लाइन्स) से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन. लेकिन यह ट्रेन इन दोनों के बिना चलेगी. इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह चलते समय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जहरीली गैसें या धुआं नहीं उगलती, बल्कि इसके साइलेंसर से सिर्फ शुद्ध पानी की बूंदें और भाप (वाटर वेपर) निकलती है. भारत इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया के गिने-चुने देशों में शामिल होने जा रहा है.
इस ट्रेन के आने की खबर के बाद से हर किसी के मन में यही कौतूहल है कि जब ट्रेन में न डीजल पड़ेगा और न ही ऊपर कोई बिजली का तार होगा, तो फिर भारी-भरकम ट्रेन के पहियों को घूमने की ताकत कहां से मिलेगी?
इसका जवाब छुपा है इसके 'हाइड्रोजन फ्यूल सेल' (Hydrogen Fuel Cell) इंजन में. दरअसल, इस ट्रेन के ऊपर या निचले हिस्से में विशेष हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए जाते हैं. इस तकनीक के काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक है:
- ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलन: ट्रेन के टैंक में भरी लिक्विड हाइड्रोजन को जब फ्यूल सेल के अंदर भेजा जाता है, तो वहां इसका संपर्क हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कराया जाता है.
- पैदा होती है बिजली: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया (Chemical Reaction) होती है. यह प्रक्रिया एक तरह से 'उल्टी इलेक्ट्रोलिसिस' जैसी है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली (Electricity) पैदा होती है.
- बैटरी और मोटर का कनेक्शन: फ्यूल सेल से बनी इस बिजली को ट्रेन में लगी हैवी-ड्यूटी लिथियम-आयन बैटरियों में स्टोर किया जाता है. इसके बाद यही बिजली ट्रेन के पहियों से जुड़ी इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाती है और ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है.
पारंपरिक ट्रेनों में जब डीजल जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्व हवा में घुलते हैं. लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई 'दहन' (Burning) नहीं होता. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो बिजली बनने के साथ-साथ केवल पानी (H2O) और थोड़ी सी गर्मी (Heat) उप-उत्पाद (By-product) के रूप में निकलते हैं. ट्रेन चलते समय इस पानी को भाप और बूंदों के रूप में बाहर छोड़ती जाती है. यही वजह है कि इसे शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाली शत-प्रतिशत ग्रीन ट्रेन कहा जाता है. भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के जरिए साल 2030 तक 'नेट-जीरो कार्बन एमिशन' (Net-Zero Carbon Emission) का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है.