DNA: 'नमो ग्रीन' ने रचा इतिहास! देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ी, जानिए कितनी सुरक्षित है भविष्य की ये रेल

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह देश में निर्मित इस ट्रेन को लेकर बड़ी बात कही. प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर शुरू हुआ प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य है. पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पहले सफर पर निकली तो उसमें देश के भविष्य सवार थे.
नमो ग्रीन रेल में जींद के स्कूली छात्रों ने सफर किया. उनका अनुभव कैसा रहा, आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को ध्यान से देख सुनकर समझना चाहिए.
#DNAमित्रों | पटरी पर दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन...भविष्य के ट्रेन पर देश के भविष्य ने सफर किया, जींद टू सोनीपत.. दौड़ी हाइड्रोजन ट्रेन
हाइड्रोजन ट्रेन में सुरक्षित सफर से जुड़ा विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Haryana #PMModi #HydrogenTrain #IndianRailways@rahulsinhatv |… pic.twitter.com/yiejfXwV3f
— Zee News (@ZeeNews) July 17, 2026
देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन कितनी खास है. इसमें कितने कोच होंगे. किराया कितना होगा. इसका रूट क्या है. DNA में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं. आप ये विश्लेषण हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं. लेकिन आज आपको हाइड्रोजन ट्रेन की सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानना चाहिए. इस ट्रेन का ये पहलू जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है.
इस ट्रेन में ऐसे उपकरण लगे हैं जो लगातार हाइड्रोजन रिसाव, असामान्य गर्मी, आग की लपटों या धुएं पर नजर रखते हैं. लगातार वेंटिलेशन से ट्रेन में हवा का प्रवाह बना रहता है, ताकि अगर थोड़ी सी भी हाइड्रोजन लीक हो जाए, तो वह कहीं जमा होने के बजाय सुरक्षित रूप से बाहर निकलकर खुली हवा में घुल जाए.
इसमें एक स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम है. अगर कोई असामान्य स्थिति पाई जाती है, तो सिस्टम किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना स्वचालित रूप से हाइड्रोजन की आपूर्ति बंद कर सकता है.
ये रूट करीब 90 किलोमीटर लंबा है. इस ट्रेन में 10 यात्री कोच होंगे और ये एक सफर में 2600 यात्रियों को ले जाएगी.
#DNAमित्रों | काले धुएं से सफेद भाप तक.. रेलवे का 'सफर'..कल से देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन' चलेगी..दुनिया की सबसे लंबी 'हाइड्रोजन ट्रेन' कैसी है?
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हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस नॉन एसी ट्रेन में चेयर कार और खड़े होकर सफर करने के लिए हैंडग्रिपर हैं और सबसे जरूरी बात इसका किराया क्या होगा. जिंद से सोनीपत तक सफर के लिए यात्रियों को 25 रुपये किराया देना होगा. इस ट्रेन का न्यूनतम किराया मात्र 5 रुपये होगा.