DNA: माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32', स्वदेशी चिप से डिजिटल जवाब

DNA Analysis: ट्रंप को आइना दिखाने वाली एक और बड़ी खबर आज दिल्ली से आई है. ये खबर उस ऑपरेशन की है, जिसे हमने नाम दिया है ऑपरेशन विक्रम. ऑपरेशन विक्रम हिंदुस्तान की पहली स्वदेशी चिप बनाने का नाम है. देश की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने भारत को महाशक्ति बनाने की चिप तैयार कर ली है. इस चिप से भारत कैसे महाशक्ति बन सकता है. अब हम इसका विश्लेषण करेंगे. लेकिन पहले, खबर समझिए.

भारत को आज अपना पहला 32 बिट सेमीकंडक्टर प्रोसेसर चिप विक्रम-3201 मिल गया है. इस चिप को आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान दुनिया के सामने पेश किया गया. विक्रम एक 32-बिट प्रोसेसर चिप है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है. ये भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी चिप है जिसे विशेष रूप से इसरो के लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट के लिए डिजeइन किया गया है, ये चिप इतनी मजबूत है कि अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने की कठिन परिस्थितियों को झेल सकती है. इसे माइनस 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है. ये चिप भारत को अंतरिक्ष तकनीक के मामले में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी, इससे भारत के अंतरिक्ष मिशन की लागत में काफी कमी आएगी. अगर ये कहें कि आज भारत ने तकनीकी स्वराज की नींव रखी है तो गलत नहीं होगा. आज भारत ने जो शुरुआत की है, वो दुनिया में सेमीकंडक्टर का केंद्र बनने की दिशा में गेम चेंजर माना जा रहा है.

कहा जाता है कि हर बदलाव की शुरुआत छोटे कदम से होती है, भले ही विक्रम की शुरुआत चिप उद्योग के लिए ताइवान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में छोटा कदम हो लेकिन ये आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. भारत अब स्पेस ग्रेड चिप्स के मामले में अमेरिका, यूरोप या चीन पर निर्भर नहीं रहेगा. कुछ देश दादागीरी करते हुए कई बार भारत को तकनीक की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा देते हैं. उन देशों को विक्रम चिप करारा जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप की तुलना डिजिटल डायमंड से की.

चिप का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, हेल्थकेयर, डिफेंस सिस्टम और स्पेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ये कहें कि लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप की ज़रूरत होती है, तो गलत नहीं होगा. जैसे-जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ़ बढ़ रही है, वैसे-वैसे आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए चिप्स महत्वपूर्ण बन गए हैं. मौजूदा समय में ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और चीन इस उद्योग में सबसे आगे हैं.

ताइवान की TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है. दक्षिण कोरिया की सैमसंग मेमोरी चिप्स में आगे है. अमेरिका की इंटेल और एनवीडिया डिज़ाइन और AI चिप्स में बड़ी कंपनी है. दुनिया में चिप्स का बाजार फिलहाल 600 अरब डॉलर का है और 2030 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. भारत में चिप का बाज़ार 2024-25 में 45 से 50 अरब डॉलर था जो 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है.

भारत पीछे क्यों रह गया?

मेड इन इंडिया चिप्स की शुरुआत होने के साथ आज हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत इस मामले में दुनिया के कई देशों की तुलना में पीछे क्यों रह गया. इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं. पहला कारण है 1989 में मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में रहस्यमय ढंग से आग लगना जिससे भारत पीछे चला गया. इसके अलावा 60 के दशक में अमेरिकी कंपनी फेयरचाइल्ड भारत आना चाहती थी लेकिन सरकारी लेट-लतीफी की वजह से वो मलेशिया चली गई. सेमीकंडक्टर उद्योग के हिसाब से भारत में बुनियादी ढांचे की भी कमी थी.

2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई

साथ ही, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की लागत चीन जैसे देशों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा थी. भारत में हाल के वर्षों के दौरान चिप्स उद्योग के आगे बढ़ने की बात करें तो 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी. 2023 में गुजरात के साणंद में भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट को मंज़ूरी दी गई थी. फिलहाल, भारत में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर 1 लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है. ये प्रोजेक्ट 6 राज्यों में चल रहे हैं जिनमें गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

भारत का लक्ष्य क्या है?

भारत में कॉमर्शियल चिप का उत्पादन भी इसी साल शुरू होगा. भारत का लक्ष्य 2032 तक सेमीकंडक्टर के मामले में पांच सबसे बड़े देशों में जगह बनाना है. भारत ने आज विक्रम चिप्स के ज़रिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है. भले ही मेड इन इंडिया चिप्स बनाने में हमने देर की हो लेकिन जिस तरह से भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान चिप्स उद्योग को बढ़ावा दिया है, उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इस मामले में अब किसी भी देश की तुलना में पीछे नहीं रहेगा. आज की शुरुआत से भारत भविष्य में दुनिया के किसी भी देश के ब्लैकमेल से ख़ुद को बचाने की ताक़त पाएगा.