'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश राणा के पिता का दर्द

Harish Rana Father Ashok Rana: हरीश के पिता मीडिया से बात करते हुए खुद को रोक नहीं पाए. 13 साल से बेटे की निरंतर सेवा कर रहे इस पिता ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी.
Harish Rana Case: माता-पिता के सामने अगर उनके बच्चे की आपातकाल मृत्यु हो जाती है, तो वे खुद को कितना लाचार महसूस करते हैं. लेकिन सोचें, एक ऐसे पिता के बारे में, जो अपने बच्चे की मौत को अपनी आंखों के सामने देखने वाला है. उसे पता होगा कि अभी ऑपरेशन थिएटर में जो प्रोसेस चल रहा है, उससे उसके बेटे की मौत हो जाएगी और वो हमेशा-हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा. उस पिता की तड़प, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी के बारे में सोचिए. आपको ये कोई फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये गाजियाबाद के एक पिता की गहरी पीड़ा की कहानी है.
गाजियाबाद के अशोक राणा के बेटे हरीश राणा 13 सालों से कोमा में है. पिछले 13 सालों से वह जिंदा लाश (वेजिटेटिव स्टेट) की तरह बिस्तर पर पड़ा है. उसका शरीर 100% दिव्यांगता स्थिति में है. 13 सालों से अन्न का एक दाना भी उसने नहीं खाया है, पोषण के लिए फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हैं. बिस्तर पर पड़े-पड़े उसके शरीर में गहरे घाव हो गए हैं. इन 13 सालों में, जैसे-जैसे महीने-साल बीते, पिता की बेटे को फिर से चलते-फिरते देखने की उम्मीद खत्म होती चली गई. पल-पल बेटे को तड़पता देख, पिता ने कलेजे पर पत्थर रखकर सरकार से बेटे की इच्छामृत्यु की अर्जी लगाई. पढ़े- पलक भी झपकती नहीं, पेट में नली... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद एम्स में क्या होगा? हरीश राणा की कहानी झकझोर देगी
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को पिता के इस अर्जी पर फैसला सुनाया. उन्होंने गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा को 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' की अनुमति दे दी. भारत के कानून में ऐसा पहला मामला है, जहां कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मेडिकल सोपर्ट सिस्टम हटाने और इच्छामृत्यु की सीधी अनुमति दी है. हरीश का परिवार पहले मीडिया से बात करने से बच रहा था. लेकिन अब उनके पिता ने बेटे की हालत और पैसिव यूथेनेशिया पर कोर्ट के फैसले पर बात की.
हरीश राणा के पिता ने इस बारे में जब मीडिया से बात की, तो उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उनकी पत्नी ने उनके बेटे की इच्छामृत्यु को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति से बात करने को कहा था. लेकिन तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है. लेकिन फिर लोगों से बात करने के बाद वे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. उन्होंने सभी अदालतों, चिकित्सकों, वकीलों और राज्य सरकार और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 63 और पत्नी की उम्र 60 साल है.
"मैं एक पिता होने के नाते.. आप भी बच्चों के पिता होंगे.." बेटे की स्थिति बताते हुए हरीश के पिता खुद को रोक नहीं पाए. भावुक होकर उन्होंने बताया कि ये केवल मेरा या मेरे बेटे की स्थिति नहीं है. भारत में ऐसे न जाने कितने मामले हैं, जहां लोग इच्छामृत्यु चाह रहे हैं. उन्होंने आगे कहा इच्छामृत्यु का ये फैसला दुनिया में 7 देशों में लागू है. आगे उन्होंने कहा कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें उस वक्त फिजियोथेरेपी के साथ एक नर्स की सेना मुहैया कराई थी. उनका छोटा बेटा हरीश की देखरेख करता था.
पिता ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश की फूड पाइप निकल दी जाएगी. ये प्रोसेस एक्सपर्ट चिकित्सक की देखरेख में एम्स में होगा. इसके बाद वे पार्थिव शरीर का बड़े सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे. उन्होंने कहा कि वे खुश हैं कि इस फैसले के बाद कई लोगों को मदद मिलेगी और दुख इस बात का है कि 13 साल पहले वह हादसे का शिकार हो गया था. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, दो कॉम्पिटीशन जीत चुका था और एक जीतने वाला था.
