/ISRO के बाद अब निजी क्षेत्र का कमाल, स्काईरूट के विक्रम-1 ने भारत को दिलाई नई पहचान

भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जहां निजी कंपनियां अपने बनाए रॉकेट से सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रही हैं. हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया. ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा. ऑर्बिटल रॉकेट वह रॉकेट होता है, जो किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है, ताकि वह लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने के साथ जानकारियां भेजता रहे.
इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, ये उपलब्धि देश के नौजवानों को प्रेरणा देगी.
स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया.
इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में 'विक्रम-1' रखा गया है.
आर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को निजी क्षेत्र की जिस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा. उसी ने रॉकेट को तैयार किया.
इसी कंपनी के 28 साल की औसम उम्र वाले वैज्ञानिकों ने इसकी लॉन्चिंग का काम भी देखा. लॉन्चिंग में सिर्फ इसरो का लॉन्चपैड इस्तेमाल हुआ.
इससे पहले रॉकेट को बनाने, उसे लॉन्च करने का काम सिर्फ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किया करती थी.
पहली बार भारत की निजी कंपनी स्काई रूट के रॉकेट ने करीब 350Kg सैटेलाइट को 450 Km की ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता दिखाई.
स्काईरूट ने इसका नाम 'मिशन आगमन' रखा क्योंकि ये महज रॉकेट की उड़ान नहीं, बल्कि देश के निजी अंतरिक्ष युग के आगमन का प्रतीक है.
इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर गया.
पेलोड रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाए जाने वाले सैटेलाइट, वैज्ञानिक उपकरण को कहते हैं.
विक्रम 1 बेंगलुरू की कंपनी ग्रह स्पेस का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में गया, इसका उद्देश्य यह देखना है कि नई तकनीकें अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में कितनी अच्छी तरह काम करती हैं.
हैदराबाद की कंपनी कॉसमोसर्व ने Embrace नाम का एक रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में भेजा है. भविष्य में यह तकनीक अंतरिक्ष में बेकार पड़े पुराने सैटेलाइट या स्पेस मलबे को पकड़ने और हटाने में मदद कर सकती है.
जर्मनी की स्पेस-टेक कंपनी डी-क्यूब्ड ने भी अपना पेलोड भेजा है . जिसका इसका मकसद अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण करना है ताकि भविष्य के सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन अधिक सुरक्षित और सक्षम बन सकें.
खुद स्काईरूट ने SCOPE नाम का पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है. इसका काम उड़ान के दौरान रॉकेट और मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और यह जांचना है कि रॉकेट की सभी प्रणालियां अंतरिक्ष में ठीक से काम कर रही हैं या नहीं.
इसके अलावा 18 कैरेट सोने का आर्ट पीस भी अंतरिक्ष में भेजा गया . ये एक प्रतीकात्मक कलाकृति है. इसमें भारत के महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन, डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म आकृतियां बनाई गई हैं. इसे भारत की वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा गया, जिस पर 'वंदे मातरम' शब्द अंकित हैं. स्काईरूट के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसकी जानकारी दी. अब आपको भी जानना चाहिए वंदेमातरम कैसे अंतरिक्ष तक पहुंचा.
वंदेमातरम को स्पेस तक पहुंचाने वाली सफलता के पीछे उस फैसले का सबसे बड़ा योगदान है. जिसमें प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के लिए खोल दिया गया.
2023 में नई अंतरिक्ष नीति के बाद प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट बना सकती हैं. रॉकेट विकसित कर सकती हैं. सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं. अंतरिक्ष से मिलने वाले डेटा के आधार पर नई सेवाएं और ऐप बना सकती हैं.
इसके अलावा सरकार और विदेशों के लिए भी स्पेस प्रोजेक्ट कर सकती हैं. यानी अब ISRO सिर्फ खुद काम नहीं करता, भारत की निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करता है. इस फैसले के बाद देश में स्पेस स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई.
2014 तक देश में केवल 1 स्पेस स्टार्टअप था.
लेकिन 2026 तक इनकी संख्या 400 से ज्यादा हो गई है.
यानी युवाओं और उद्यमियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई कंपनियां शुरू कर दीं.
इससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिला.
भारत की स्पेस इकोनॉमी का मतलब ये है कि अंतरिक्ष से जुड़ा पूरा कारोबार. जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सेवाएं, जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट, संचार, पृथ्वी की तस्वीरें, रक्षा और इनसे जुड़ी सभी व्यावसायिक सेवाएं शामिल होती हैं.
आज भारत का स्पेस कारोबार करीब 8.4 अरब डॉलर का है. लेकिन सरकार चाहती है 2030 तक ये 40 से 45 अरब डॉलर हो जाए और 2040 तक बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाए. ऐसा इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी से संभव है.
ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग एक मील का पत्थर है.
आपको इस सफलता के पीछे भारत के दो वैज्ञानिकों की मेहनत की कहानी के बारे में भी जाननी चाहिए. इस कंपनी को शुरू करने वाले पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका दोनों ISRO के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक थे और एक ही फ्लैट में रहते थे. दोनों रोज़ साथ बैठकर भारत की अपनी निजी रॉकेट कंपनी बनाने का सपना देखते थे.
इसी सपने के साथ 2018 में उन्होंने ISRO की सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस की शुरुआत की.
शुरुआत आसान नहीं थी. निवेश नहीं मिल रहा था, इसलिए पवन चंदना ने LinkedIn पर निवेशकों से सीधे संपर्क किया.
सबसे पहले Myntra और CureFit के संस्थापक मुकेश बंसल ने 15 लाख डॉलर का निवेश किया, जिससे कंपनी को शुरुआती सहारा मिला.
इसके बाद स्काईरूट ने 2020 में भारत की पहली निजी रॉकेट इंजन टेस्टिंग और ISRO के साथ MoU करके इतिहास रच दिया.
2022 में स्काईरूट, विक्रम-S रॉकेट लॉन्च करके भारत की पहली निजी कंपनी बनी जिसने सब-ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ाया.
इसके बाद कंपनी ने लगातार नई तकनीक विकसित की, निवेश जुटाया और रॉकेट निर्माण की क्षमता बढ़ाई.
अब स्काईरूट ने पहली बार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजने वाला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया.
फिलहाल स्काईरूट 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाली भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न है और अब विक्रम-2 जैसे अगले रॉकेट पर काम कर रही है.
आपको ये भी जानना चाहिए इस सफलता के बाद भारत में क्या-क्या बदल जाएगा. यूं समझिए कि भारत का आज का स्काईरूट, लगभग वैसा ही है जैसा 2008 में SpaceX था. तब एलॉन मस्क की कंपनी ने पहली बार Falcon-1 रॉकेट से सफलतापूर्वक सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया था. विक्रम-1 मिशन आगमन की सफलता भारत के लिए वैसा ही ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जैसा SpaceX के लिए Falcon-1 की सफलता थी. इसके बाद स्काईरूट भी बड़े रॉकेट, अधिक पेलोड और वैश्विक लॉन्च बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.
स्काईरूट का दावा है कि उसका रॉकेट 24 से 72 घंटे में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है. जिसकी लॉन्च लागत 15 से 20 हजार डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो दुनिया में सबसे कम लागत में से एक है.
इस कामयाबी से भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा. बीते साल 150 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. इस साल 400-600 करोड़ हो सकता है.
ISRO की कमर्शियल कंपनी NSIL अब तक 141 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है.
इनमें सिर्फ 3 भारतीय थे, जबकि 138 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे.
विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके भारत ने करीब 5,300 करोड़ रुपये की कमाई की है.
यानी दुनिया भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है. भारत पर भरोसा कर रही है
अभी ISRO साल में लगभग 4 से 6 रॉकेट लॉन्च करता है,
जबकि भविष्य में निजी कंपनियां मिलकर 12 से 24 रॉकेट लॉन्च तक कर सकती हैं .
भारत की लॉन्चिंग सबसे सस्ती होने की वजह से भारत के निजी क्षेत्र के पास सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचाने की लाइन लग सकती है
अब तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेसपोर्ट बन रहा है
जहां से निजी कंपनियां भी रॉकेट लॉन्च कर सकेंगी. डिमांड बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा.
सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से दूर-दराज के गांवों तक बेहतर और सस्ता इंटरनेट पहुंच सकेगा.
सैटेलाइट डेटा से किसानों को मौसम, फसल और सिंचाई की अब ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी.
इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर और डेटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में हजारों से लेकर लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है. जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगी और स्पेस साइंस की तरफ युवाओं को रुझान भी बढ़ेगा.