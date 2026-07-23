/Weather Update: देश भर में बारिश-बाढ़ का तांडव: असम में 24 घंटे में 10 मौतें,जम्मू-कश्मीर के हालात बेकाबू! गुजरात-महाराष्ट्र में भी चेतावनी

Weather Update: देश भर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. असम में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं तो जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. पढ़ें देश भर के मौसम का ताजा हाल.
India Floods Landslide Rain Update: देश के कई राज्यों में मानसून इस समय भारी तबाही लेकर आया है. असम से लेकर जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं. बाढ़, जलभराव और भूस्खलन के कारण लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. आपदा प्रबंधन की टीमें, सेना और राहत एजेंसियां लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं.
असम में बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. पिछले 24 घंटों में 10 और लोगों की जान चली गई है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं. इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, 11 जिलों के 6.53 लाख से अधिक लोग इस समय बाढ़ की चपेट में हैं. ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF, SDRF और भारतीय सेना को तैनात किया गया है. अब तक 3.13 लाख लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है.
जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. पीर पंजाल और घाटी के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश की आशंका जताई गई है. बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है.
असम की राजधानी गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. IMD के अलर्ट के अनुसार, शहर में 7 से 11 सेमी तक बारिश हो सकती है जिससे निचले इलाकों में पानी भरने, ट्रैफिक ठप्प होने और भूस्खलन होने की संभावना है. जिला प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है.
गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से औरंगा नदी उफान पर आ गई है. नदी का पानी शहर के कई हिस्सों में प्रवेश कर गया है. दाना बाजार इलाके में भारी जलभराव के कारण कई गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं. सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है.
#WATCH | Valsad, Gujarat | Heavy rainfall causes the Auranga river to overflow, causing severe flooding in several parts of the city, with roads submerged and many shops and homes inundated. pic.twitter.com/11JRx29f8t
— ANI (@ANI) July 23, 2026
महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश का प्रकोप जारी है. कोल्हापुर के घाट इलाकों में हो रही लगातार बारिश से राधानगरी बांध 84 फीसदी तक भर गया है और पंचगंगा नदी का पानी तीसरी बार तटबंधों से बाहर आ गया है. छत्रपति संभाजीनगर में बीते 36 घंटों में 46 मिमी बारिश दर्ज की गई है जिससे तापमान में गिरावट आई है. वहीं पालघर जिले में रातभर हुई मुसलाधार बारिश के बाद सूर्या नदी उफान पर है और पालघर-दहानू के कई रास्ते बंद हो चुके हैं. खतरे को देखते हुए पालघर जिले के सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.