Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Weather Update: देश भर में बारिश-बाढ़ का तांडव: असम में 24 घंटे में 10 मौतें,जम्मू-कश्मीर के हालात बेकाबू! गुजरात-महाराष्ट्र में भी चेतावनी

Weather Update: देश भर में बारिश-बाढ़ का तांडव: असम में 24 घंटे में 10 मौतें,जम्मू-कश्मीर के हालात बेकाबू! गुजरात-महाराष्ट्र में भी चेतावनी

Weather Update: देश भर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. असम में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं तो जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. पढ़ें देश भर के मौसम का ताजा हाल.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 23, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:02 AM IST
Weather Update: देश भर में बारिश-बाढ़ का तांडव: असम में 24 घंटे में 10 मौतें,जम्मू-कश्मीर के हालात बेकाबू! गुजरात-महाराष्ट्र में भी चेतावनी

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब‍िना रुकावट आएगी बि‍जली, बुलेट ट्रेन के लिए बन रहा हाई-स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम
Bullet train11 min ago
2
laptop work viral video21 min ago
3
maruti28 min ago
4
Ind vs Zim31 min ago
5
Zohran Mamdani32 min ago