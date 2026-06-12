फ्रांस के साथ राफेल की तकनीक का समझौता करके भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दूसरे देशों से विमानों की तकनीक हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे पहुंच गया है. अगर भारत का इतिहास देखें तो रूस ने भारत को मिग-21, मिग-21 ब्रिज, मिग-27 और सुखोई-30 की तकनीक ट्रांसफर की थी. अब फ्रांस भी भारत को राफेल विमान की तकनीक ट्रांसफर कर रहा है. भारत को अलग-अलग देशों से तकनीक मिली है. ये भी भारत की विदेश नीति की कामयाबी का बड़ा प्रमाण है. रूस से मिली तकनीक और लाइसेंस के जरिए भारत अब तक 260 सुखोई-30 फाइटर जेट बना चुका है. अब बारी राफेल की है. राफेल की डील में भी तकनीक और उपकरणों का ट्रांसफर होगा यानी अगले 10 से 15 सालों में भारतीय वायुसेना को ज्यादा तादाद में राफेल विमान हासिल हो जाएंगे. किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हथियारों का रख-रखाव और आधुनिकीकरण कितना आवश्यक है, इसका एक जिक्र महर्षि शुक्र के लेखन में भी मिलता है. जब से राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना है. तब से हमने और आपने इस फाइटर जेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन आज भी राफेल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है.