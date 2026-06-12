Rafale Deal: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में फिनलैंड में रूस से तेल खरीदने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय नेताओं की बोलती बंद कर दी. भारत की तरफ से इतने ठोस जवाब की उम्मीद यूरोपीय नेताओं को नहीं थी. इसी वजह से कांफ्रेंस में जिन लोगों ने ये जवाब सुना वो एकटक देखते रह गए. इनका हैरान परेशान होना लाजमी भी था क्योंकि भारत ने आज पश्चिमी जगत के सामने वो सच रख दिया जिससे नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले यूरोपीय देश हमेशा मुंह चुराते रहे. यूरोप की ताकत भारत के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हुई. इसका जीता जागता प्रमाण है पाकिस्तान. वो देश जिसका सालों से एक ही एजेंडा रहा है. भारत को जख्म देना.
अगर आप पाकिस्तानी फौज के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोपीय देश इस नापाक मुल्क पर कितना मेहरबान रहे हैं. 1971 में मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तानी नेवी को ब्रिटेन ने सहारा दिया था. ब्रिटेन से पाकिस्तान को अगोस्ता क्लास की पनडुब्बियां मिली थीं, जो मिराज-3 लड़ाकू विमान दशकों तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बना रहा. वो चीन या अफ्रीका से नहीं, बल्कि यूरोप के फ्रांस से मिला था. करगिल के युद्ध में घुसपैठ करके आई पाकिस्तानी फौज से जो सबमशीन गन मिली थीं. वो जर्मनी ने पाकिस्तान को सप्लाई की थीं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 सिस्टम ने जिस पाकिस्तानी निगरानी विमान को गिराया था. वो भी यूरोपीय देश स्वीडन में बना था. इतना ही नहीं, चीन की दखलअंदाजी से पहले पाकिस्तानी फौज को ग्रेनेड और मोर्टार भी स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से मिलते थे.
यूरोप से मिले इन्हीं हथियारों के सहारे पाकिस्तान ने भारत को जख्म देने की कोशिशें की हैं. ये तथ्य कोई एजेंडा नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज हो चुका सच है. फर्क इतना है कि भारत के खिलाफ यूरोप की इस पाकिस्तान परस्ती की बातें कोई नहीं करता. पश्चिमी दुनिया की बड़ी बड़ी लॉबीज़ सेलेक्टिव एजेंडा पर चलती हैं, और हर मुद्दे पर भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं. पश्चिमी दुनिया के इसी बर्ताव पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी. पंडित नेहरू ने कहा था कि पश्चिम के लोग ये मानने की भूल करते हैं कि इतिहास केवल उनके इर्द-गिर्द घूमता है. वो भारत और एशिया को केवल अपने हितों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि भारत और एशिया अब जाग चुका है और वो अपने फैसले खुद लेगा, ना कि पश्चिम के हुक्म पर चलेगा.
फ्रांस के साथ राफेल की तकनीक का समझौता करके भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दूसरे देशों से विमानों की तकनीक हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे पहुंच गया है. अगर भारत का इतिहास देखें तो रूस ने भारत को मिग-21, मिग-21 ब्रिज, मिग-27 और सुखोई-30 की तकनीक ट्रांसफर की थी. अब फ्रांस भी भारत को राफेल विमान की तकनीक ट्रांसफर कर रहा है. भारत को अलग-अलग देशों से तकनीक मिली है. ये भी भारत की विदेश नीति की कामयाबी का बड़ा प्रमाण है. रूस से मिली तकनीक और लाइसेंस के जरिए भारत अब तक 260 सुखोई-30 फाइटर जेट बना चुका है. अब बारी राफेल की है. राफेल की डील में भी तकनीक और उपकरणों का ट्रांसफर होगा यानी अगले 10 से 15 सालों में भारतीय वायुसेना को ज्यादा तादाद में राफेल विमान हासिल हो जाएंगे. किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हथियारों का रख-रखाव और आधुनिकीकरण कितना आवश्यक है, इसका एक जिक्र महर्षि शुक्र के लेखन में भी मिलता है. जब से राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना है. तब से हमने और आपने इस फाइटर जेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन आज भी राफेल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है.
राफेल का निर्माण एक तनातनी की वजह से हुआ था. दरअसल फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर एक नया फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहे थे. विमान के डिजाइन और उपकरणों को लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हो गए थे. इसी मतभेद में अपनी तकनीक को ब्रिटेन से बेहतर साबित करने के लिए फ्रांस ने राफेल का निर्माण शुरु किया था. राफेल एक मात्र ऐसा गैर अमेरिकी फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी विमानवाहक वाहनों पर उतरने और उड़ान भरने की अनुमति दी गई है. इतना ही नहीं, राफेल को हवा में री-फ्यूलिंग यानी दोबारा ईंधन भरने के लिए किसी हवाई टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती. एक राफेल विमान से दूसरे राफेल विमान में आसानी से ईंधन भरा जा सकता है. राफेल की क्षमता और इसका इतिहास वाकई दुनिया के दूसरे फाइटर जेट्स से अलग है. इसी वजह से भारत ने राफेल को वायुसेना के लिए चुना था. अब राफेल की बड़ी खेप से जुड़ी डील हो रही है तो राफेल के साथ उसकी तकनीक और उपकरण भी भारत पहुंचेंगे.