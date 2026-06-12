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DNA: रूस के बाद अब फ्रांस से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर... पाकिस्तान को हथियार देने वाले यूरोप की निकलेगी अकड़, एयरपावर में ऐसे दुनिया को दम दिखाएगा भारत

India-France Rafale Deal: भारत ने फ्रांस के साथ राफेल की टेक्नोलॉजी का समझौता करके एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दूसरे देशों से विमानों की टेक्नोलॉजी हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे निगल गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 12, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:38 PM IST
DNA: रूस के बाद अब फ्रांस से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर... पाकिस्तान को हथियार देने वाले यूरोप की निकलेगी अकड़, एयरपावर में ऐसे दुनिया को दम दिखाएगा भारत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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