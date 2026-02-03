India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

India-US have a deal, 50% tariffs cut to 18%: आखिरकार वही हुआ जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील हो गई है, और इस डील ने एशिया की ट्रेड तस्वीर ही बदल दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक फोन कॉल के बाद भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.इस एक फैसले से भारत ने एशिया में अपने पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि इस डील को भारत के लिए एक ‘गेमचेंजर’ माना जा रहा है. समझते हैं पूरी कहानी.

एक फोन कॉल और पलट गया खेल

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक फोन बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि दोस्ती और आपसी सम्मान के चलते भारत को यह राहत दी गई है और यह डील तुरंत प्रभाव से लागू होगी.

टैरिफ चार्ट में भारत सबसे आगे

नई व्यवस्था के बाद भारत अब अपने क्षेत्र के कई बड़े निर्यातक देशों से आगे निकल गया है. जिसमें

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: 18%

पाकिस्तान: 19%

इंडोनेशिया: 19%

बांग्लादेश: 20%

वियतनाम: 20%

चीन: 34%

ये देखकर लगता है जैसे एशिया का एक्सपोर्ट मैप ही बदल गया है. पहले बांग्लादेश और वियतनाम सस्ते प्रोडक्ट्स से अमेरिका में छाए हुए थे, लेकिन अब भारत के सामान सस्ते पड़ेंगे. चीन तो पहले से महंगा था, अब और पीछे छूट गया है. एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में भारत का अमेरिका एक्सपोर्ट 20-30% तक बढ़ सकता है. छोटे-मोटे फैक्ट्री वाले भी अब बड़े ऑर्डर पकड़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी.

चीन को सबसे बड़ा झटका

इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को माना जा रहा है. चीन पर अभी भी 34 फीसदी टैरिफ लागू है, जबकि भारत को लगभग आधे टैक्स में ही अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिल गई है. इससे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है.

‘Made in India’ को मिलेगा बूस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा कि इस फैसले से ‘Made in India’ उत्पादों को नई रफ्तार मिलेगी. सरकार और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, नए ऑर्डर मिलेंगे और लाखों नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं.

रूसी तेल पर भी बनी सहमति

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ANI को बताया कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ भी हटाए जाएंगे, बशर्ते भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करे. इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

एशिया में बदला ताकत का संतुलन

इस डील के बाद भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति भी और पुख्ता हुई है. पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे देश अब अमेरिकी बाजार में भारत से पीछे माने जा रहे हैं.