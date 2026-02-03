Advertisement
trendingNow13096030
Hindi NewsबिजनेसIndia-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील आखिरकार हो गई है. 18% टैरिफ पर बनी इस सहमति ने भारत को एशिया में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से आगे पहुंचा दिया है. पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की एक फोन कॉल से ट्रेड समीकरण पूरी तरह बदल गया. जानें पूरी रिपोर्ट.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 03, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

India-US have a deal, 50% tariffs cut to 18%: आखिरकार वही हुआ जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील हो गई है, और इस डील ने एशिया की ट्रेड तस्वीर ही बदल दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक फोन कॉल के बाद भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.इस एक फैसले से भारत ने एशिया में अपने पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि इस डील को भारत के लिए एक ‘गेमचेंजर’ माना जा रहा है. समझते हैं पूरी कहानी.

एक फोन कॉल और पलट गया खेल
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक फोन बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि दोस्ती और आपसी सम्मान के चलते भारत को यह राहत दी गई है और यह डील तुरंत प्रभाव से लागू होगी.

 टैरिफ चार्ट में भारत सबसे आगे
नई व्यवस्था के बाद भारत अब अपने क्षेत्र के कई बड़े निर्यातक देशों से आगे निकल गया है. जिसमें

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: 18%

पाकिस्तान: 19%

इंडोनेशिया: 19%

बांग्लादेश: 20%

वियतनाम: 20%

चीन: 34%

ये देखकर लगता है जैसे एशिया का एक्सपोर्ट मैप ही बदल गया है. पहले बांग्लादेश और वियतनाम सस्ते प्रोडक्ट्स से अमेरिका में छाए हुए थे, लेकिन अब भारत के सामान सस्ते पड़ेंगे. चीन तो पहले से महंगा था, अब और पीछे छूट गया है. एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में भारत का अमेरिका एक्सपोर्ट 20-30% तक बढ़ सकता है. छोटे-मोटे फैक्ट्री वाले भी अब बड़े ऑर्डर पकड़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी.

चीन को सबसे बड़ा झटका
इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को माना जा रहा है. चीन पर अभी भी 34 फीसदी टैरिफ लागू है, जबकि भारत को लगभग आधे टैक्स में ही अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिल गई है. इससे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है.

‘Made in India’ को मिलेगा बूस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा कि इस फैसले से ‘Made in India’ उत्पादों को नई रफ्तार मिलेगी. सरकार और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, नए ऑर्डर मिलेंगे और लाखों नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं.

रूसी तेल पर भी बनी सहमति
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ANI को बताया कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ भी हटाए जाएंगे, बशर्ते भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करे. इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

एशिया में बदला ताकत का संतुलन
इस डील के बाद भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति भी और पुख्ता हुई है. पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे देश अब अमेरिकी बाजार में भारत से पीछे माने जा रहे हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

india-us

Trending news

Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा