अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाकिस्तान को भारत ने दिया माकूल जवाब

MEA Press Conference: भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दूसरों को नैतिक उपदेश देने का हकदार नहीं है क्योंकि उसका अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन, कट्टरता और व्यवस्थित दुर्व्यवहार का गहरा रिकॉर्ड रखता है.
MEA Press Conference: अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. MEA ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, जिसका अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता का लंबा रिकॉर्ड रहा है, दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की स्थिति में नहीं है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने भीतर झांके और अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करे.
साथ ही MEA ने बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भी प्रतिक्रिया दी. MEA ने कहा कि शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से मौत की सजा मिलने के बाद यह अनुरोध भारत में कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में जांच के अधीन है. MEA ने बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों के साथ से जुड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई. MEA के इस बयान के साथ भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपने न्यायिक और कानूनी ढांचे के भीतर सभी निर्णय लेगा और अंतरराष्ट्रीय दबाव या बाहरी आलोचनाओं में नहीं आएगा.
अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा: रणधीर जायसवाल
अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने पर, MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक ऐसा सच है जो खुद-ब-खुद साफ है. चीनी पक्ष के इनकार करने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी. हमने यह मामला उठाया था. जब यह घटना हुई थी, तब हमने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगहों पर चीनी पक्ष के साथ एक कड़ा विरोध जताया था.
मैं फिर से कहना चाहता हूं, बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून बनाए रखना भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के लगातार और पूरे विकास के लिए एक शर्त है. इस बारे में हमारी स्थिति हमेशा बहुत साफ और एक जैसी रही है. अक्टूबर 2024 से दोनों पक्षों ने बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए मिलकर काम किया है. इसी आधार पर लोगों पर केंद्रित बातचीत पर ध्यान देने के साथ प्रगति हुई है. अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को शामिल करते हुए चीन की मनमानी हरकतें दोनों पक्षों द्वारा आपसी विश्वास और समझ बनाने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिशों के लिए सबसे बेकार हैं.
