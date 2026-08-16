Project 75I: समंदर में 'साइलेंट किलर' उतारेगा भारत, जर्मनी के साथ 70000 करोड़ की महाडील पर बड़ा फैसला जल्द

Project 75I: हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है. भारत और जर्मनी के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित 'प्रोजेक्ट 75(I)' यानी 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की महाडील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. लगभग 70000 करोड़ रुपये के इस रक्षा सौदे का प्रस्ताव जल्द ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) के सामने पेश किए जाने की संभावना है. CCS की हरी झंडी मिलते ही औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सभी 6 सबमरीन मुख्य रूप से भारत में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा जर्मनी की दिग्गज कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) की रणनीतिक साझेदारी में बनाई जाएंगी.
यह सौदा न केवल नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा. भारत का मुख्य लक्ष्य केवल पुर्जे असेंबल करना नहीं, बल्कि पनडुब्बियों के निर्माण, मेंटेनेंस, अपग्रेड और भविष्य में अपनी खुद की स्वदेशी डिजाइन क्षमताएं विकसित करना है.
इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी आधुनिक एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक है, जिसकी मदद से ये सामान्य डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह बिना बार-बार सतह पर आए हफ्तों तक पानी के भीतर रहकर लंबी गश्त कर सकती हैं. इसके साथ ही, यह बेड़ा आधुनिक सोनार, एडवांस सेंसर, हैवीवेट टॉरपीडो, लैंड-अटैक व एंटी-शिप मिसाइलों और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे घातक हथियारों से पूरी तरह लैस होगा. पानी की गहराई में बेहद शांत रहकर संचालन करने की अपनी उत्कृष्ट स्टेल्थ क्षमता के कारण, दुश्मन के रडार और सोनार के लिए इन्हें ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन साबित होगा.
जर्मन कंपनी TKMS भारत के अंडरवाटर वॉरफेयर स्पेस में लंबी साझेदारी की तैयारी कर चुकी है. जर्मन कंपनी TKMS और उसकी सहायक इकाई ATLAS ELEKTRONIK ने हैदराबाद स्थित VEM टेक्नोलॉजीज के साथ हैवीवेट टॉरपीडो के विकास, निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रणनीतिक समझौता किया है. इसके साथ ही, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए मुंबई की CFF फ्लूइड कंट्रोल के साथ हाथ मिलाया गया है. इसके अलावा, जर्मन फर्म भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) सहित अन्य प्रमुख भारतीय तकनीकी व रक्षा संस्थानों के साथ भी आपसी समन्वय और तकनीकी तालमेल को लगातार मजबूत करने में जुटी है.
भारतीय नौसेना इस समय अपने पारंपरिक सबमरीन बेड़े (Fleet) की कमी से जूझ रही है. ऐसे वक्त में जब चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की आवाजाही हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है, ये 6 नई सबमरीन भारत को मजबूत रणनीतिक बढ़त देंगी.
भारत और जर्मनी का ये रक्षा संबंध नया नहीं है. भारतीय नौसेना 1980 के दशक से जर्मन डिजाइन वाली 'शिशुमार-क्लास' (टाइप 209) पनडुब्बियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है, जिनका निर्माण भी MDL में ही हुआ था. इससे पहले फ्रांस के सहयोग से 6 'कलवरी-क्लास' पनडुब्बियों का निर्माण भी MDL में पूरा हो चुका है. अब जर्मनी के साथ यह नई डील भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य दीवार प्रदान करेगी.