नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन

India-Germany Military Cooperation: भारत-जर्मनी पारंपरिक सहयोगी हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों से लेकर सांस्कृतिक समझौते हो चुके हैं. दोनों देशों के बीच डिफेंस टाई भी है. इसी कड़ी में भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह (MCSG) की दो दिवसीय 18वीं बैठक 29-30 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई. इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की एक 'X' पोस्ट में लिखा, 'भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की 18वीं बैठक 29-30 सितंबर 2025 को HQ_IDS के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित की गई. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने प्रगति, चल रहे मुद्दों की समीक्षा की और नई पहलों पर अहम चर्चा हुई'.

The 18th Meeting of the India-Germany Military Cooperation Sub Group #MCSG was held in New Delhi from 29-30 Sept 2025 under the aegis of #HQ_IDS.

Delegates from the #IndianArmedForces and the Office Department International Cooperation of German Armed Forces' reviewed progress… pic.twitter.com/HDUzoHDLkV — HQ IDS (@HQ_IDS_India) September 29, 2025

नवाचार पर चर्चा

पोस्ट में आगे कहा बताया गया कि भारतीय सशस्त्र बलों और जर्मन सशस्त्र बलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने चल रहे मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और संगठनात्मक संरचनाओं, संयुक्त रसद, सैन्य अभ्यास, पेशेवर सैन्य शिक्षा, विषय वस्तु आदान-प्रदान, सैन्य चिकित्सा और सैन्य हार्डवेयर के क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए नई पहलों पर चर्चा की गई.

क्या है अहमियत?

भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उपसमूह (MCSG) यह एक मंच है, जिसकी स्थापना मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तर पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है.

सितंबर की शुरुआत में हुई थी अहम बैठक

इसी महीने की शुरुआत में जयशंकर (S. Jaishankar) ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल (Johan wadefull) के साथ नई दिल्ली में मुलाकात (India-Germany Strategic Partnership) कर दोनों ​देशों के रिश्तों में गर्माहट घोली थी. अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत और जर्मनी के बीच 100 वर्षों से भी अधिक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं. उन्होंने 25 बरसों की रणनीतिक साझेदारी और 50 वर्षों के वैज्ञानिक सहयोग का भी जिक्र करते हुए कहा कि जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल में कई व्यापारी और संसद सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने इस मुलाकात को बेहद खास बना दिया है.'