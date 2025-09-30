Advertisement
trendingNow12941861
Hindi Newsदेश

नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन

India-Germany Strategic Partnership: भारत और जर्मनी के बीच 100 वर्षों से भी अधिक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं. बीते 25 सालों की रणनीतिक साझेदारी है तो दोनों देशों के बीच 50 साल पुराना वैज्ञानिक सहयोग रहा है. इसके साथ ही भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन

India-Germany Military Cooperation: भारत-जर्मनी पारंपरिक सहयोगी हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों से लेकर सांस्कृतिक समझौते हो चुके हैं. दोनों देशों के बीच डिफेंस टाई भी है. इसी कड़ी में भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह (MCSG) की दो दिवसीय 18वीं बैठक 29-30 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई. इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की एक 'X' पोस्ट में लिखा, 'भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की 18वीं बैठक 29-30 सितंबर 2025 को HQ_IDS के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित की गई. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने प्रगति, चल रहे मुद्दों की समीक्षा की और नई पहलों पर अहम चर्चा हुई'.

नवाचार पर चर्चा

पोस्ट में आगे कहा बताया गया कि भारतीय सशस्त्र बलों और जर्मन सशस्त्र बलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने चल रहे मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और संगठनात्मक संरचनाओं, संयुक्त रसद, सैन्य अभ्यास, पेशेवर सैन्य शिक्षा, विषय वस्तु आदान-प्रदान, सैन्य चिकित्सा और सैन्य हार्डवेयर के क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए नई पहलों पर चर्चा की गई.

ये भी पढ़ें- राज्य का दर्जा बहाल न हुआ तो जम्मू-कश्मीर में हो सकते हैं लेह जैसे हालात, सीएम अब्दुल्ला ने दी चेतावनी

क्या है अहमियत?

भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उपसमूह (MCSG) यह एक मंच है, जिसकी स्थापना मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तर पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है. 

सितंबर की शुरुआत में हुई थी अहम बैठक

इसी महीने की शुरुआत में  जयशंकर (S. Jaishankar) ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल (Johan wadefull) के साथ नई दिल्ली में मुलाकात (India-Germany Strategic Partnership) कर दोनों ​देशों के रिश्तों में गर्माहट घोली थी. अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत और जर्मनी के बीच 100 वर्षों से भी अधिक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं. उन्होंने 25 बरसों की रणनीतिक साझेदारी और 50 वर्षों के वैज्ञानिक सहयोग का भी जिक्र करते हुए कहा कि जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल में कई व्यापारी और संसद सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने इस मुलाकात को बेहद खास बना दिया है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

India-Germany Military Cooperation

Trending news

उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
;