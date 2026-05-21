देश को मिला पहला एआई मिनिस्टर, केंद्र नहीं इस राज्य से शुरुआत, आखिर क्या करेगा AI मंत्रालय

Kerala Gets India's First AI Minister: भारत में पहली बार किसी राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए अलग मंत्रालय बनाया है. इस सबसे अहम मंत्रालय को केरलम की नई नवेली सरकार ने अमली जामा पहनाया है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी (P. K. Kunhalikutty) को केरल सरकार में AI विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही केरलम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां AI के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है. यह कदम दिखाता है कि अब सरकारें AI को केवल टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली बड़ी ताकत के रूप में देखने लगी हैं.

पड़ोसी राज्य पर दबाव

देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरलम शिक्षा के मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है. माना जा रहा है कि केरल के बाद अब पड़ोसी राज्य तमिलनाडु भी इस तरह का इनीशिएटिवल ले सकता है. सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु बहुत जल्द इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है, आपको बताता चलें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान थलापति विजय की पार्टी TVK ने सत्ता में आने पर अलग AI मंत्रालय या AI गवर्नेंस सिस्टम बनाने की बात कही थी.

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AI मंत्रालय आखिर करेगा क्या?

AI मंत्रालय का काम यह तय करना होगा कि सरकार के अलग-अलग विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए और आने वाले समय में AI से होने वाले बदलावों के लिए राज्य कैसे तैयार हो.

अस्पतालों में बीमारियों की जल्दी पहचान के लिए AI.

ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में जाम कम करने के लिए AI.

स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स.

सरकारी सेवाओं और शिकायत निवारण को तेज करने के लिए AI सिस्टम.

अलग मंत्रालय बनने से हर विभाग अलग-अलग काम करने के बजाय एक साझा नीति के तहत काम कर सकेगा. इस मंत्रालय के जरिए स्टार्टअप, निवेश और नौकरियों पर भी फोकस किया जाएगा.