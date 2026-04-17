गीजर बंद, AC ऑन... 72 घंटे की तपिश ने ही निचोड़ा, अप्रैल के बचे दिनों में आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया. मौसम विभाग ने आगाह किया है कि तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रह सकता है. IMD ने पिछले 24 घंटे के दौरान देश में पड़ रही गर्मी का जो मैप जारी किया है, उसे देखने से ही साफ हो जाता है कि मध्य भारत, पूरे उत्तर भारत पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में अब 40 से बढ़ते हुए पार 46 तक पहुंच गया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर बाकी पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है.

लू , गर्मी और उमस भरे मौसम को लेकर IMD ने चेतावनी जारी की है. पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 से 19 अप्रैल के दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. गर्मी तेज महसूस होगी. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 17-20 अप्रैल, ओडिशा में 18 और 19 तारीख को, झारखंड में 19- 20 अप्रैल, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में 17-18 अप्रैल के दौरान लू चलने की बहुत अधिक संभावना है. ओडिशा के कुछ इलाकों में 17-22 तारीख के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 19-22 अप्रैल के बीच लू चल सकती है. कोंकण और गोवा में 16 और 17 तारीख को, गुजरात के तटीय इलाकों में 17-18 तारीख के दौरान, तमिलनाडु, केरल और माहे, तटीय कर्नाटक में 17-20 तारीख के दौरान और तटीय आंध्र प्रदेश 17-19 अप्रैल के दौरान गर्म और उमस भरा मौसम रहने की बहुत अधिक संभावना है.

तपिश के बीच बारिश की भविष्यवाणी

17 से 23 अप्रैल के बीच पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. बिजली चमकने के साथ 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 के दौरान, असम-मेघालय में 20 तक बारिश के आसार हैं. अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल के बीच, असम-मेघालय में 17 से 19 अप्रैल के बीच में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.

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जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 17 से 19 अप्रैल के बीच हल्की बारिश हो सकती है. हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली में भी बारिश के आसार

हिमाचल और उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटे में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल में 17 अप्रैल को ओलावृष्टि की भी घटना हो सकती है.

अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वेस्ट बंगाल सिक्किम में 17 से 19 अप्रैल के बीच में, झारखंड में 16 तारीख को. गंगीय पश्चिम बंगाल में 17 तारीख को, बिहार में 18 तारीख को और ओडिशा में 17 से 21 अप्रैल के बीच में. इसके साथ-साथ भारी वर्ष की चेतावनी वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 18 अप्रैल को जारी की गई है.

मध्य भारत की बात करें, तो यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ हो सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 19 और 20 तारीख और विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी इसी दौरान बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार हैं. दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 17 अप्रैल, कर्नाटक में 19-20 के बीच बारिश हो सकती है.

आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश

इस महीने के आखिरी हफ्ते यानी 23 से 30 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है.

यहां पड़ेगी तेज गर्मी

अगर हम बात करें तापमान की. गर्मी का सीजन आ गया है. तापमान लगातार बढ़ रहा है. हमारा अनुमान यह है कि 17 से 23 अप्रैल के बीच हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज गर्मी रहेगी.

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