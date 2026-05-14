Weather Update: 100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? जानिए 15 मई को कैसा रहेगा देशभर का हाल

उत्तर भारत में मौसम इस समय जान लेने पर उतारू है. कुछ दिन बूंदा-बांदी के बाद सूरज ऐसा चमका कि सुबह 10 बजे ही लोग पसीने से लथपथ होने लगे. वहीं 1 दिन पहले अचानक आए तूफान ने भयंकर तबाही मचाई. बड़े-बड़े होर्डिंग हों या सैकडों साल पुराने पेड़, सब तिनके की मानिंद उड़ गए. इनकी चपेट में आने से सिर्फ यूपी में ही 100 से भी ज्यादा जानें चली गईं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने भी तूफान में जान गंवाने वालों के प्रति शोक जाहिर किया है. कल भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. कुछ राज्यों में जहां हीट वेव का असर रहेगा, तो कुछ राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है.

उत्तर भारत में बढ़ा गर्मी का प्रकोप

देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर लगातार तेज होता जा रहा है. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रह सकती है. खासकर पश्चिम राजस्थान में हालात ज्यादा गंभीर होने की आशंका जताई गई है.

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✉️ President Putin sent a message of condolences to President of India @rashtrapatibhvn & Prime Minister @narendramodi: Please accept my deepest condolences over the heavy loss of life & large-scale destruction caused by the cyclone in Uttar Pradesh.https://t.co/ZiSzmRoSj2 pic.twitter.com/BwaM367Gay — MFA Russia(@mfa_russia) May 14, 2026

कई राज्यों में लू का अलर्ट

IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिनों तक गर्म हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. राजस्थान के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

Rainfall Warning! Isolated heavy to very heavy rainfall also likely over northeast India during the week and over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal, Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during next 4-5 days.#RainfallWarning #HeavyRain #NortheastIndia #TamilNadu #Kerala… pic.twitter.com/a593DnFZPK — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 14, 2026

प्री-मानसून हलचल भी तेज

एक तरफ जहां उत्तर भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में प्री-मानसून की सुगबुगाहट हो गई हैं. पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, अंडमान-निकोबार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. दिल्ली, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में मामूली गिरावट के आसार हैं.

मानसून को लेकर क्या है अपडेट

मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मानसून की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इससे आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावना है. इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

15 मई के मौसम का अनुमान

15 मई को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में हीट वेव का असर जारी रह सकता है. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. वहीं केरल और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली-NCR में कल 40 डिग्री के आसपास पारा रहने के आसार हैं.