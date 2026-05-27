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Hindi Newsदेशदो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव, वैज्ञानिकों ने दे दी वॉर्निंग

दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव, वैज्ञानिकों ने दे दी वॉर्निंग

India Heatwave 2026: देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है.  उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में इस हफ्ते के आखिर तक तेज हीटवेव चल सकती है. जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 27, 2026, 02:41 PM IST
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दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव, वैज्ञानिकों ने दे दी वॉर्निंग

India Heatwave 2026: देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है. आलम ऐसा है कि लोग सुबह शाम को छोड़कर दिन में बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में इस हफ्ते के आखिर तक तेज हीटवेव चल सकती है. इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ जैसे राज्य हो सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों का तापमान 40s सेल्सियस के बीच में हो सकता है. 

हालांकि, लोगों को 29 मई के बाद भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन उससे पहले IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों सहित तटीय और दक्षिणी इलाकों में गर्म और नमी वाली स्थिति की भी चेतावनी दी है. 

क्लाइमेट एनालिस्ट की चेतावनी

पुर्तगाली क्लाइमेट एनालिस्ट ब्रूनो ब्रेजेंस्की ने भारत के कुछ हिस्सों में अब गर्मी और नमी के खतरनाक मेल के बारे में कड़ी चेतावनी दी है. ब्रेजेंस्की ने बताया कि जिन जगहों पर लगभग 55°C का तापमान है, वहां एक ही समय में वेट-बल्ब तापमान 33°C तक पहुंच सकता है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. ऐसी स्थिति में कोई इंसान दो घंटे से ज्यादा सुरक्षित नहीं रह सकता, जबकि बच्चे और बुजुर्ग आधे घंटे में ही बीमार पड़ सकते हैं.

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एनालिस्ट ने चेतावनी दी कि बढ़ता ग्लोबल तापमान आने वाले दशकों में भारत को बार-बार जानलेवा गर्मी की घटनाओं की ओर धकेल सकता है, जिससे 2050 तक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है.

वेट-बल्ब तापमान क्या है?

वेट-बल्ब टेम्परेचर को सबसे सटीक इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है, कि इंसानों के लिए गर्मी की स्थिति कितनी खतरनाक है क्योंकि यह हवा के टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी लेवल के साथ मिलाता है. अगर हवा में नमी ज्यादा हो, तो पसीना जल्दी नहीं सूखता और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, इससे हीट स्ट्रोक और शरीर के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है. 35°C के करीब वेट-बल्ब टेम्परेचर को आम तौर पर जानलेवा माना जाता है क्योंकि शरीर अब खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता, जिससे हाइपरथर्मिया और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. 

हालात हो जाते हैं खतरनाक

35°C के करीब वेट-बल्ब टेम्परेचर को आम तौर पर जानलेवा माना जाता है क्योंकि शरीर अब खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता, जिससे हाइपरथर्मिया और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. साइंटिस्ट गीले कपड़े में लिपटे थर्मामीटर का इस्तेमाल करके वेट-बल्ब टेम्परेचर मापते हैं, कपड़े से ढककर हवा के बहाव के संपर्क में लाया जाता है, जिससे भाप बनने का ठंडा असर होता है. वेट-बल्ब रीडिंग असली हवा के तापमान के जितना करीब होती है, हालात उतने ही ज्यादा नमी वाले और खतरनाक होते जाते हैं. 

बेहोश हो सकता है इंसान

2020 में साइंस एडवांसेज में छपी रिसर्च में पाया गया कि इंसान 35°C के वेट-बल्ब तापमान में लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते. NASA जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर कॉलिन रेमंड ने बताया कि एक बार जब वेट-बल्ब का तापमान शरीर के तापमान के करीब पहुंच जाता है, तो पसीना बेअसर हो जाता है. लंबे समय तक संपर्क में रहने से हीट स्ट्रोक, ऑर्गन फेलियर, कन्फ्यूजन, बेहोशी, कोमा और मौत हो सकती है.  इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी के डेटा से पता चलता है कि भारत के कोर हीटवेव जोन में हीटवेव की फ्रीक्वेंसी 1961 से हर दशक में लगभग 2.5 दिन बढ़ी है और हाल के सालों में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. ऐसे में लोगों को सावधान बरतनी चाहिए.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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