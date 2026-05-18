जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?

Heatwave Update: उत्तर भारत दहक रहा है. आसमान से आग बरस रही है. जमीन भट्टी की तरह तप रही है. दिल्ली-NCR की हवाएं हवा नहीं, चेहरा झुलसाने वाले थप्पड़ जैसी महसूस हो रही हैं. मई का महीना अभी आधा ही बीता है और सूरज ने वो रौद्र रूप दिखाया है जो जान पर बन आया है. लोग पूछ रहे हैं कि मई की गर्मी है या सूर्य देवता का प्रकोप?
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May Heatwaves update: क्या आपने कभी सोचा है कि 45 डिग्री में शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है? पसीना क्यों अचानक खतरा बन सकता है? किन लोगों के लिए ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है. चलिए अब आपको अपनी इस रिपोर्ट में उन सावधानियों और अहम जानकारियों के बारे में बताते हैं जो इस गर्मी के मौसम में आपके बहुत काम आ सकती है.
भारत इन दिनों मानो आग के गोले में बदल गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में हैं. प्रयागराज से लेकर बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक तापमान 44-45 डिग्री छू रहा है. उत्तर भारत का तो हाल और भी बुरा है. यूपी समेत दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के कहर से बुरा हाल है.
मौसम विभाग पहले ही लू का अलर्ट जारी कर चुका है, और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं. लेकिन, सवाल सिर्फ तापमान का नहीं है, सवाल है कि इस भीषण गर्मी में आपका शरीर अंदर से क्या झेल रहा है?
क्या आपने कभी सोचा है कि 45 डिग्री में शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है?
पसीना क्यों अचानक खतरा बन सकता है? और किन लोगों के लिए ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है?
आसान भाषा में समझिए हीट अटैक कितना घातक है?
जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है, तो शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी पसीना ही मुख्य सहारा होता है. लेकिन, 45 डिग्री के आसपास ये सिस्टम भी फेल होने लगता है.
1. डिहाइड्रेशन
गर्मी में शरीर तेजी से पानी खोता है. ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और जरूरी नमक यानि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं. इसके लक्षणों में चक्कर आना, कमजोरी, मुंह सूखना, नकसीर फूटना शामिल हैं.. इससे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते.
2. हीट स्ट्रोक
ये सबसे खतरनाक स्थिति है, जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और कंट्रोल नहीं होता. इसके लक्षणों में तेज बुखार, बेहोशी शामिल है. समय पर इलाज न मिले तो जान जा सकती है.
3. ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव
गर्मी में शरीर की नसें फैल जाती हैं, जिससे बीपी अचानक गिर सकता है. इससे चक्कर, बेहोशी या हार्ट पर दबाव पड़ सकता है.
गर्मी में पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पसीना निकलना भी शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है. क्या ये खतरे की घंटी है, आइए जानते हैं
पसीना शरीर को ठंडा करता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है.. ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और सोडियम की कमी हो जाती है. इससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है. मांसपेशियों में ऐंठन, इर्रेगुलर हार्टबीट. कई बार शरीर इतना थक जाता है कि पसीना आना बंद हो जाता है. ये हीट स्ट्रोक का संकेत है, जो बेहद खतरनाक है.
हर कोई गर्मी से प्रभावित होता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं. इनमें बच्चे और बुजुर्ग हैं. इनका शरीर तापमान कंट्रोल करने में कमजोर होता है. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं में भी डिहाइड्रेशन और थकान का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. साथ ही जिन लोगों को दिल और बीपी की समस्या है, गर्मी में ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है. जो लोग बाहर काम करने रहे हैं, मजदूर, डिलीवरी बॉय, ट्रैफिक पुलिस इन पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है.
44 डिग्री के इस टॉर्चर वाली गर्मी में अगर आप भी 11 बजे से 5 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो सावधान रहें और इस शो में बताए जाने वाले बचाव के तरीके जरूर अपनाएं.
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