/पूरे देश में आफत की बारिश! महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; MP में बाढ़ जैसे हालात

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है. मुंबई, पुणे और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. पूर्वी और मध्य हिस्सों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने को कहा है.
मानसून अब देश के अधिकांश हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. लगातार हो रही बारिश ने कई राज्यों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली-NCR समेत देश के 23 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है. सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी भी गई है. कई इलाकों में जलभराव, नदियों के बढ़ते जलस्तर और सड़क संपर्क टूटने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. आज यानि कि 8 जुलाई को कई जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है, इसके चलते यातायात पर भी गहर असर हुआ है.
मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर फिर चेतावनी जारी की है. मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली और मुरादाबाद समेत करीब 50 शहरों में बारिश दर्ज की गई. शामली की सड़कों पर पानी इतना भर गया कि कई जगह नदियों जैसा दृश्य दिखाई दिया. मथुरा में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे. अमरोहा में सिर्फ एक घंटे की बारिश से दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जलभराव हो गया. बुधवार के लिए प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कांशीरामनगर, अलीगढ़, मथुरा, महामायानगर, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं.
महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सबसे ज्यादा 203.3 मिमी बारिश पालघर जिले में दर्ज की गई. इसके अलावा ठाणे में 116.4 मिमी, रायगढ़ में 108.7 मिमी, मुंबई उपनगर में 90.4 मिमी और पुणे में 70.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर के तटीय इलाकों के लिए हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया है. पालघर में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है. वहीं, खराब मौसम के बीच समुद्र में मछली पकड़ने गए लोगों के बहने की घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है.
पूरे महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है, खासकर मुंबई और पुणे इलाकों में कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है. अहिल्यानगर के दक्षिणी हिस्से से बहने वाली भीमा नदी उफान पर है. इस वजह से श्रीगोंडा तालुका में अरवी द्वीप बाढ़ के पानी से घिर गया है और उसका संपर्क टूट गया है. प्रशासन ग्रामीणों से संपर्क बनाए रखने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहा है. पुणे जिले से आने वाली नदियों की वजह से भीमा नदी पूरी क्षमता से बह रही है और ऐसी स्थिति में हर साल अरवी द्वीप का संपर्क कट जाता है.
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. तेज बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. उज्जैन में मूसलाधार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे घाट पर बने कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए. मौसम विभाग ने 8 जुलाई 2026 (बुधवार) के लिए प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. शिवपुरी, सागर, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकलां और टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. वहीं राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, रतलाम, उज्जैन, मंडला, हरदा, रीवा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड और ओडिशा के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र (डिप्रेशन) धीरे-धीरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. विभाग ने बताया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ-साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के तटीय तथा आंतरिक क्षेत्रों में भी कई जगह तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.