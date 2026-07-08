Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पूरे देश में आफत की बारिश! महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; MP में बाढ़ जैसे हालात

पूरे देश में आफत की बारिश! महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; MP में बाढ़ जैसे हालात

IMD Report: देशभर में मानसून का कहर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि जलभराव और खराब मौसम के कारण कई ट्रेनें रद्द या प्रभावित हुई हैं. जानिए ताजा मौसम अपडेट, किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा है और IMD की नई चेतावनी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 08, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:14 AM IST
पूरे देश में आफत की बारिश! महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; MP में बाढ़ जैसे हालात
Image Credit: AkashvaniSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
59 की उम्र में भी नहीं थमा सलमान खान का स्वैग, रफ-टफ काउबॉय लुक वायरल
Salman Khan15 min ago
2
Ind vs Eng25 min ago
3
Employee25 min ago
4
mumbai airport35 min ago
5
crude oil40 min ago