/दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपना घर संभालें... UN में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान की बोलती की बंद

India Pakistan UN Debate: संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली. पाकिस्तान ने जब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक UN के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए किया, तो भारत ने भी उसे करारा जवाब देने में कोई देरी नहीं की. भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान के हर दावे की हवा निकाल दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद को राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान पहले अपने देश की हालत सुधारे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्राकृतिक संसाधनों और शांति पर चर्चा चल रही थी. लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस गंभीर मंच का इस्तेमाल अपना झूठा एजेंडा चलाने के लिए किया. भारत के प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे को यहां नहीं लाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के झूठ का जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था.
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा
भारत ने UN के सामने एक बार फिर अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया. राजदूत हरीश ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का संवैधानिक और कानूनी रूप से अटूट हिस्सा है. यह पहले भी भारत का था, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा. पाकिस्तान जानबूझकर इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है, लेकिन झूठ बोलने से सच बदलने वाला नहीं है.
भारत ने पाकिस्तान को क्या याद दिलाया?
भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर को लेकर अगर कोई एक मुद्दा बाकी है, तो वह केवल पाकिस्तान द्वारा भारत की जमीन पर किया गया अवैध कब्जा है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की नग्न आक्रामकता और अवैध कब्जा ही असली विवाद है. इसके अलावा कश्मीर को लेकर चर्चा करने जैसा कुछ भी नहीं है.
सिंधु जल संधि और आतंकवाद पर भारत का क्या है रुख?
सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया. भारत ने साफ किया कि कोई भी समझौता आपसी विश्वास और सद्भावना से चलता है. जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती. आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते.
"दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपना घर संभाल"
भाषण के अंत में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही सीधी और सख्त सलाह दी. भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय अपने देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. अगर पाकिस्तान अपने देश और वहां के लोगों का भला चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने अंदर सुधार करना होगा और आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी.