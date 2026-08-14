/Independence Day 2026: 79वां या 80वां, इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत? जानें सही जवाब

शनिवार को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन एक सवाल जो ज्यादातर लोगों को उलझन में डालता है, वह यह है कि देश इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 79वां या 80वां? इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जबकि देश की आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं. हर साल होने वाली इस कंफ्यूजन का गणित बहुत आसान है. दरअसल, जिस साल कोई घटना पहली बार होती है, उसे पहला साल या पहली वर्षगांठ कहा जाता है. 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ऐसे में देश की आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा.