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Independence Day 2026: 79वां या 80वां, इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत? जानें सही जवाब

India Independence Day 2026: 15 अगस्त 2026 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. इस दिन देश को आजाद करने वाले वीर क्रांतिकारियों को याद किया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी लोग इस उलझन में हैं कि हम इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:34 PM IST
Independence Day 2026: 79वां या 80वां, इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत? जानें सही जवाब

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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