/Independence Day 2026: 79वां या 80वां, इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत? जानें सही जवाब

India Independence Day: भारत 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के बलिदान का भी प्रतीक है. स्वतंत्रता दिवस पर घरों से लेकर सड़कों, दुकानों और दफ्तरों तक हर जगह जश्न का माहौल होता है, हर तरफ देशभक्ति के तराने गूंजते हैं और हम 'विकसित भारत' की दिशा में कदम बढ़ाते दिखते हैं.
भारत को ब्रिटिश शासन से तकरीबन 200 साल के लंबे संघर्ष और गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी. इस दिन देश भर में कई समारोह और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनकी ओर से किए गए आंदोलनों को याद किया जाता है. इसकी चलते आज हम एक स्वतंत्र और निरंतर विकास की ओर अग्रसर देश में सांस ले रहे हैं.
शनिवार को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन एक सवाल जो ज्यादातर लोगों को उलझन में डालता है, वह यह है कि देश इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 79वां या 80वां? इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जबकि देश की आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं. हर साल होने वाली इस कंफ्यूजन का गणित बहुत आसान है. दरअसल, जिस साल कोई घटना पहली बार होती है, उसे पहला साल या पहली वर्षगांठ कहा जाता है. 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ऐसे में देश की आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा.
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. इस दौरान राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और फिर देश भर में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है. इसके साथ ही लोग अपनी देशभक्ति की भावना को दर्शाने के लिए दोस्तों और परिवारवालों के संग पतंगबाजी भी करते हैं.
स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के सभी नागरिक देशभक्ति के एक ही रंग में रंगे होते हैं. स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराने के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं. इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के साथ देश को संबोधित भी करेंगे. ( इनपुट- IANS)