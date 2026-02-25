DNA: जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन; भारत ने लगाया मास्टरस्ट्रोक

India Iran Relations: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजरायल के दौरे पर उस वक्त पहुंचे हैं, जब अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं. कल जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग होने वाली है, जिसका नतीजा तय करेगा की अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा या नहीं होगा. डॉनल्ड ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं. अगर जिनेवा में ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की. तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा. ये युद्ध शुरू हुआ तो आज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं. हो सकता है वहां ​ईरान की मिसाइलें गिरनी शुरू हो जाएं. इजरायल के अलावा ईरान भी भारत का मित्र देश है. ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा. इस वक्त तेल अवीव में प्रधानमंत्री की मौजूदगीईरान को क्या संदेश दे रही है.

स्वतंत्र विदेश नीति

यहां पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति काम आती है. जो दुश्मनों का दोस्त बनने में महारत रखती है. भारत इजरायल के साथ भी खड़ा है और देशहित में ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बरकरार हैं. और ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं है. कूटनीतिक मंचों पर भारत ने इसे साबित भी किया है.

भारत का ईरान को समर्थन

23 जनवरी को 2026 के दिन यानी लगभग एक महीने पहले भारत ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान का साथ दिया था. तब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान किया. इस प्रस्ताव में ईरान के अंदर हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की गई थी. ईरान की कार्रवाई को समाप्त करने की मांग वाला यह प्रस्ताव 47 सदस्यों वाली परिषद में पारित हो गया.

फिलिस्तीन और ईरान का साथ

परिषद के 25 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि 14 ने मतदान से परहेज किया. लेकिन भारत ने कुछ और देशों के साथ इसका विरोध किया था. इसके अलावा 12 सितंबर 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन का साथ दिया. भारत ने फिलिस्तीन विवाद के दो-राज्य समाधान यानी Two-State Solution का समर्थन किया.

मतभेदों के बीच अटूट दोस्ती

इजरायल Two-State Solution का विरोध करता है. इजरायल ईरान का ​जानी दुश्मन है. लेकिन इसके बावजूद भारत की इन भावनाओं का नेतन्याहू सम्मान करते हैं और इससे भारत और इजरायल की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके अलावा ईरान और फिलिस्तीन भी जानते हैं, भारत इजरायल का दोस्त है. लेकिन उनका दुश्मन नहीं है.