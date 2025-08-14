Project Kusha: PAK-चीन की मिसाइलों का 'काल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम; पास भी नहीं फटकेंगे स्टील्थ प्लेन
Project Kusha: PAK-चीन की मिसाइलों का 'काल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम; पास भी नहीं फटकेंगे स्टील्थ प्लेन

What is Project Kusha: चीन-पाकिस्तान की ओर से लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत एक ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो 500 किमी दूरी से ही उनकी मिसाइलों, स्टील्थ प्लेनों और ड्रोनों को आग के गोले में बदल देगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:26 PM IST
What are Benefits of Project Kusha to India: जैसे-जैसे चीन तरक्की कर रहा है, वैसे ही भारत पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है. चीन की नीति विस्तारवादी है. वह तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया के एक हिस्से को पहली ही हड़प कर चुका है. अब उसकी नजर ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत के लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश पर टिकी है. अपने कुटिल इरादों को पूरा करने के वह मोहरे के रूप में पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है. इसके लिए वह बड़ी मात्रा में उसे हथियार, गोलाबारूद, मिसाइल और प्लेन दे रहा है. दोनों से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समझ चुका है कि उसे निकट भविष्य में एक बड़ी जंग झेलनी पड़ सकती है. इस जंग में सामने भले ही एक देश दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे कई देशों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामरिक समर्थन भी मौजूद होगा. 

भगवान राम के बेटे के नाम पर चल रहा प्रोजेक्ट

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत यह भी देख चुका है कि सामरिक क्षमताओं के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है. अगर दूसरे देश ऐन मौके पर अपने हथियारों की सप्लाई रोक दे तो वह जंग में उतरा देश घुटनों पर आ सकता है. ऐसे में आर्थिक-सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी हो जाता है. दुश्मन की खतरनाक मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन के खतरों से देश को बचाने के लिए मोदी सरकार ऐसे ही एक बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर काम कर रही है. इस सिस्टम का नाम है प्रोजेक्ट कुशा. 

भगवान राम के छोटे बेटे कुश के नाम पर रखा गया यह प्रोजेक्ट अब अहम चरण में प्रवेश कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, DRDO इस साल सितंबर में  एम1 इंटरसेप्टर परीक्षण की तैयारी कर रहा है. स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा यह सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ एक अभेद्य कवच के रूप में काम करेगा और उन्हें भारत की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराएगा. माना जा रहा है कि यह सिस्टम रूस की ओर से विकसित किए जा रहे एस-500 के बराबर और कई मामलों में उससे भी आगे होगा. 

गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 80 किमी और 400 किमी के बीच के गैप को पाटता है. यह लंबी दूरी का रक्षा कवच है, जिसे स्टील्थ विमानों, यूएवी, क्रूज़ मिसाइलों और एएसबीएम का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और पुर्जों से विकसित किया जा रहा लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा.

पाकिस्तान के खिलाफ मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत के आकाश सिस्टम और रूस के एस-400 सिस्टम ने अपना जलवा दिखाया था, उसके बाद प्रोजेक्ट कुशा की अहमियत और बढ़ गई है. इससे साफ हो गया है कि अगर भविष्य के युद्ध जीतने हैं तो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने ही होंगे, जिससे भारत की सीमा में घुसने से पहले ही उन्हें गिराया जा सके.

पाकिस्तान-चीन के लिए काल बनेगा 'कुशा'

प्रोजेक्ट कुशा को पाकिस्तान-चीन के लिए काल माना जा रहा है. इसमें ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि दोनों दुश्मन मुल्कों की कोई भी मिसाइल, ड्रोन या प्लेन घुसने से पहले ही मार गिराया जाएगा. इस सिस्टम में 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जो रेडार से संकेत मिलते ही अपने टारगेट की ओर बिजली की गति से दौड़ पड़ेंगी और कुछ पलों में उसे आग के ढेर में बदल देंगी.  

M1: 150 किमी रेंज, छोटी दूरी के खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और स्टील्थ विमानों को निशाना बनाने के लिए.

M2: 250 किमी रेंज, मध्यम दूरी के खतरों जैसे हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) और एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों (ASBM) को नष्ट करने के लिए.

M3: 350-400 किमी रेंज, बड़े विमानों और कुछ छोटी व मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों (SRBMs और IRBMs) को लक्षित करने के लिए.

600 किमी तक आसमान का बेताज बादशाह

इस सिस्टम में लॉन्ग रेंज अत्याधुनिक रडार प्रणाली लगा गई है. जिससे 500 किमी दूरी से भी भारत की ओर बढ़ रहे किसी हवाई खतरे की तुरंत पहचान हो सकेगी. यह 600 किमी के क्षेत्र में पूरे इलाके को हवाई स्कैन करने में सक्षम होगा. जिससे स्टील्थ विमानों, ड्रोन, मिसाइलों के लॉन्च होते ही उसकी जानकारी तुरंत भारत को मिल जाएगी. 

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भारतीय वायुसेना के लिए इसकी 5 स्कवाड्रन खरीदी जाएंगी. इसकी लागत करीब 21 हजार करोड़ रुपये आने की संभावना है. जो रूस के एस-400 के 40 हजार करोड़ की तुलना में काफी कम होगा. इसमें 150 किमी दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने वाली M1 मिसाइलों का ट्रायल इसी साल सितंबर में होने की संभावना है. जबकि 250 किमी तक मार करने वाली M2 और 400 किमी तक वार करने वाली M3 मिसाइलों का ट्रायल 2026-27 में होने की उम्मीद है. प्रोजेक्ट कुशा के 2029 तक भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल करने की आशा की जा रही है.

प्रोजेक्ट कुशा भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आधुनिक हवाई खतरों जैसे स्टील्थ विमान, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से रक्षा करने में सक्षम है. यह भारत को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने की क्षमता रखता है.

