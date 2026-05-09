Advertisement
trendingNow13211047
Hindi Newsदेशअब और ताकतवर होगा भारत! स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग

अब और ताकतवर होगा भारत! स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग

Indian supersonic missile project update: भारत अब और ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है. देश के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने शनिवार को हुए टेस्ट में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. इंजन की यह सफलता हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग मानी जा रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 09, 2026, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब और ताकतवर होगा भारत! स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग

Indian scramjet engine update: हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे भारत ने अहम उपलब्धि हासिल की है. भारत ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण में करीब 20 मिनट से अधिक रन टाइम हासिल किया गया. यह टेस्ट परीक्षण हैदराबाद स्थिति डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) की अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में किया गया. 

स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का सफल टेस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, यह दूसरी बार है, जब सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि का परीक्षण किया गया. इसके जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थितियों में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने क्षमता को जांचा गया. टेस्ट में शामिल वैज्ञानिकों ने बताया कि परीक्षण पूरी तरह सफल रहा. खास बात ये है कि DRDL ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से कंबस्टर और परीक्षण सुविधा को स्वदेशी रूप से विकसित किया है.

DRDL ने इससे पहले अप्रैल 2025 में छोटा परीक्षण किया गया था. जिसमें इस टेस्ट को कामयाबी मिली थी, हालांकि उसकी अवधि कम थी. इसके बाद जनवरी 26 में 12 मिनट तक टेस्ट कामयाब रहा. अब इसकी अवधि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 मिनट तक पहुंच गई है. जिससे साफ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन की गर्मी को कूल करने में करता है मदद

वैज्ञानिकों के मुताबिक सुपरसोनिक स्क्रैमजेट कंबस्चन रैमजेट इंजन हवा में ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाने का काम करता है. इसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 5 या उससे ज्यादा हो जाती है. इसकी वजह से पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत, यह हल्का, कुशल और लंबी दूरी की उड़ान के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है. इंजन में मौजूद सक्रिय कूलिंग प्रणाली उससे निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान के दौरान वह सुरक्षित रहता है. 

6100 किमी प्रति घंटा से उड़ सकती है मिसाइल

बताते चलें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें 6100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं. इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आमतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं. यही वजह है कि वे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदकर उसके ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में यह तकनीक हासिल करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन देशों के समूह में शामिल हो गया है. जिनके पास यह खतरनाक तकनीक मौजूद है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

supersonic missileScramjet Engine

Trending news

भारत का वो इकलौता शहर, जिसे कहा जाता ‘दुनिया का ढोकला कैपिटल’; विदेशी भी हैं दीवाने
India popular dish
भारत का वो इकलौता शहर, जिसे कहा जाता ‘दुनिया का ढोकला कैपिटल’; विदेशी भी हैं दीवाने
'कुरान रखना और बुर्का पहनना अपराध नहीं...', निदा खान मामले में बरसे ओवैसी
AIMIM
'कुरान रखना और बुर्का पहनना अपराध नहीं...', निदा खान मामले में बरसे ओवैसी
ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली
sanjeev arora
ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली
करारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, 3 प्रवक्ताओं को ममता ने पार्टी से निकाला
Mamata Banerjee
करारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, 3 प्रवक्ताओं को ममता ने पार्टी से निकाला
पूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में? यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा ने जताई चिंता
Jammu Kashmir
पूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में? यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा ने जताई चिंता
24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज,16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज,16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
शुभेंदु ने कमान संभालते ही प्रशासनिक बदलाव किए, जानिए किसे बनाया सलाहकार?
West Bengal Politics
शुभेंदु ने कमान संभालते ही प्रशासनिक बदलाव किए, जानिए किसे बनाया सलाहकार?
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
Mamata Banerjee
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
DRDO
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
Mahabharat
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?