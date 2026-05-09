अब और ताकतवर होगा भारत! स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग

Indian supersonic missile project update: भारत अब और ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है. देश के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने शनिवार को हुए टेस्ट में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. इंजन की यह सफलता हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बड़ी छलांग मानी जा रही है.
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Indian scramjet engine update: हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे भारत ने अहम उपलब्धि हासिल की है. भारत ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण में करीब 20 मिनट से अधिक रन टाइम हासिल किया गया. यह टेस्ट परीक्षण हैदराबाद स्थिति डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) की अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह दूसरी बार है, जब सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि का परीक्षण किया गया. इसके जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थितियों में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने क्षमता को जांचा गया. टेस्ट में शामिल वैज्ञानिकों ने बताया कि परीक्षण पूरी तरह सफल रहा. खास बात ये है कि DRDL ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से कंबस्टर और परीक्षण सुविधा को स्वदेशी रूप से विकसित किया है.
DRDL ने इससे पहले अप्रैल 2025 में छोटा परीक्षण किया गया था. जिसमें इस टेस्ट को कामयाबी मिली थी, हालांकि उसकी अवधि कम थी. इसके बाद जनवरी 26 में 12 मिनट तक टेस्ट कामयाब रहा. अब इसकी अवधि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 मिनट तक पहुंच गई है. जिससे साफ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक सुपरसोनिक स्क्रैमजेट कंबस्चन रैमजेट इंजन हवा में ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाने का काम करता है. इसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 5 या उससे ज्यादा हो जाती है. इसकी वजह से पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत, यह हल्का, कुशल और लंबी दूरी की उड़ान के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है. इंजन में मौजूद सक्रिय कूलिंग प्रणाली उससे निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान के दौरान वह सुरक्षित रहता है.
बताते चलें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें 6100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं. इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आमतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं. यही वजह है कि वे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदकर उसके ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में यह तकनीक हासिल करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन देशों के समूह में शामिल हो गया है. जिनके पास यह खतरनाक तकनीक मौजूद है.
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