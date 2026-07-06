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भारत ने बना दिया 'दुश्मनों का काल'! मात्र 100 दिनों में तैयार हुई ये स्वदेशी राइफल, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

UGRAM Battle Rifle DRDO: भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए रिकॉर्ड 100 दिनों में स्वदेशी UGRAM बैटल राइफल तैयार कर ली है. DRDO और हैदराबाद के स्टार्टअप ने मिलकर इस घातक हथियार ने सेना और गृह मंत्रालय के सभी कड़े टेस्ट पास कर लिए हैं, इससे विदेशी निर्भरता कम होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:47 PM IST
भारत ने बना दिया 'दुश्मनों का काल'! मात्र 100 दिनों में तैयार हुई ये स्वदेशी राइफल, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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