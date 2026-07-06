भारत ने बना दिया 'दुश्मनों का काल'! मात्र 100 दिनों में तैयार हुई ये स्वदेशी राइफल, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

UGRAM Rifle: भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. मेक इन इंडिया के तहत भारतीय दिमाग और स्वदेशी तकनीक ने मिलकर मात्र 100 दिनों के अंदर एक ऐसी खतरनाक राइफल तैयार की है, जो सरहद पर दुश्मनों के लिए काल साबित होगी. हम बात कर रहे हैं UGRAM बैटल राइफल की, जिसने भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के सबसे कठिन और कड़े टेस्ट को न सिर्फ पास किया है, बल्कि अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया है. आइए जानते हैं कैसे हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने DRDO के साथ मिलकर विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नई शुरुआत कर दी है....