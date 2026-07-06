भारत ने बना दिया 'दुश्मनों का काल'! मात्र 100 दिनों में तैयार हुई ये स्वदेशी राइफल, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

UGRAM Rifle: भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. मेक इन इंडिया के तहत भारतीय दिमाग और स्वदेशी तकनीक ने मिलकर मात्र 100 दिनों के अंदर एक ऐसी खतरनाक राइफल तैयार की है, जो सरहद पर दुश्मनों के लिए काल साबित होगी. हम बात कर रहे हैं UGRAM बैटल राइफल की, जिसने भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के सबसे कठिन और कड़े टेस्ट को न सिर्फ पास किया है, बल्कि अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया है. आइए जानते हैं कैसे हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने DRDO के साथ मिलकर विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नई शुरुआत कर दी है....
हैदराबाद के एक एक डिफेंस स्टार्टअप Dvipa Defence ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की लैब ARDE के साथ मिलकर एक बहुत ही एडवांस और ताकतवर राइफल तैयार की है, जिसका नाम UGRAM (7.62x51 mm) है. इस स्वदेशी बैटल राइफल ने भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के सभी कड़े टेस्ट और ट्रायल्स को पास कर लिया है. अब इसे जल्द ही देश के अर्धसैनिक बलों को सौंप दिया जाएगा.
इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रिकॉर्ड 100 दिनों के अंदर डिजाइन और तैयार कर लिया गया है. भारत के हथियार विकास कार्यक्रम के इतिहास में इसे सबसे तेज प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. इस राइफल ने हर मौसम और कठिन से कठिन परिस्थितियों में सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ट्रायल्स को भी पास किया है.
कंपनी के अनुसार, UGRAM राइफल के सभी जरूरी टेस्ट पूरे हो चुके हैं और अब इसे देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों जैसे-
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
सशस्त्र सीमा बल (SSB)
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG - ब्लैक कैट कमांड
खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
यह राइफल का वजह बहुत ही कम है, इसका कुल वजन 4 किलोग्राम से भी कम है.
इसकी मारक क्षमता बहुत ही सटीक है, जो 500 मीटर की दूरी तक दुश्मन को मार गिरा सकती है.
इसमें एडवांस गैस-ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो इसे बेहद भरोसेमंद बनाता है.
द्विपा डिफेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर सिबू जोसेफ के मुताबिक कंपनी को 2021 में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था. तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इसके लिए 13 एकड़ से ज्यादा जमीन दी है, जहां एक एडवांस फैक्ट्री बनाई गई है. कंपनी अब तक 100 से ज्यादा स्वदेशी हथियार सिस्टम और उनके वेरिएंट तैयार कर चुकी है, जिसमें UGRAM सबसे ज्यादा चर्चा में है.
साल 2018 में शुरू हुआ यह स्टार्टअप सिर्फ इसी राइफल तक सीमित नहीं है. कंपनी आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा के लिए कई और घातक हथियार बना रही है, जिनमें U-19 सब-मशीन गन अल्ट्रा-लाइट मशीन गन, U-45 असॉल्ट राइफल, वेपनाइज्ड एंटी-ड्रोन सिस्टम शामिल हैं. इस नई स्वदेशी राइफल के आने से भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता काफी कम होगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी.
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