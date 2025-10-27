Advertisement
Infantry Day 2025: सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम पार करेंगे सरहद!

Indian Army Latest News: सरहद पर फिर से तेज होती सरगर्मी के बीच भारतीय सेना ने भी अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है. पाकिस्तान-चीन से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारतीय सेना की इंफेंट्री यूनिट्स अब अपने आपको संहारक रूप में मॉडर्नाइज कर रही हैं. इसके लिए खूंखार भैरव बटालियनों का गठन भी किया जा रहा है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:27 PM IST
Why is Infantry Day Celebrated: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बढ़ते सैन्य तनाव के बीच आज पूरा देश भारतीय सेना के सबसे जांबाज और साहसी अंग 'इन्फैंट्री' शौर्य को नमन कर रहा है. जब सीमाओं पर खतरे के बादल मंडरा रहे हों और दुश्मन की नीयत संदिग्ध दिखे, तब सबसे आगे बढ़कर जो जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए छाती तानकर खड़े होते हैं, वही हैं भारतीय इन्फैंट्री के सिपाही. आज 27 अक्टूबर को सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है.आज के ही दिन 1947 में भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर की रक्षा के लिए जो साहसिक कदम उठाया था, उसने भारत की अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था. इसलिए उस दिन की याद में आज के दिन को 'इन्फैंट्री डे' के रूप में मनाया जाता है.

जब भारतीय सेना ने शुरू किया घुसपैठियों का सफाया

27 अक्टूबर 1947 की सुबह लगभग 5 बजे का समय था, जब भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान ने विंग कमांडर के.एल. भाटिया की कमान में दिल्ली से उड़ान भरी. इस विमान में 1 सिख रेजिमेंट के वीर सैनिक और उनके नेतृत्वकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय सवार थे. तीन घंटे पचपन मिनट की लंबी उड़ान के बाद जब विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा, तो यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी. यह भारत की संप्रभुता के इतिहास की सबसे निर्णायक लैंडिंग थी.

उस समय पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर जम्मू-कश्मीर में गहराई तक प्रवेश कर चुके थे और श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे. अगर भारतीय सेना उस दिन समय पर श्रीनगर नहीं पहुंचती तो संभव था कि जम्मू-कश्मीर का नक्शा आज कुछ और होता. परंतु 1 सिख रेजिमेंट के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित की और आगे बढ़ते हुए बारामूला की ओर दुश्मनों से मोर्चा संभाला.

भारतीय वायुसेना ने सैनिकों तक पहुंचाए रसद-हथियार

भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने न केवल श्रीनगर को बचाया, बल्कि जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई. बाद में भारतीय वायुसेना की 12 स्क्वाड्रन ने लगातार उड़ानें भरकर सैनिकों और रसद सामग्री की आपूर्ति पूंछ और लेह तक पहुंचाई. यही कारण है कि 27 अक्टूबर को इन्फैंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन भारत के शौर्य, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है.

आज सोमवार को इस अवसर पर भारतीय सेनाओं ने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1947 में राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया.

'इन्फैंट्री' से यूं ही नहीं डरते हैं दुश्मन

भारतीय इन्फैंट्री को सेना की रीढ़ कहा जाता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है. चाहे 1947 का जम्मू-कश्मीर अभियान हो, 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 की भारत-पाक जंग या 1999 का कारगिल संघर्ष, हर युद्ध में इन्फैंट्री ने अग्रिम पंक्ति में रहकर भारत की रक्षा की है.

इन सैनिकों की विशेषता है उनका अटूट साहस, अनुशासन, सहनशीलता और नैतिक दृढ़ता. भारतीय इन्फैंट्री के जवान कठोर मौसम, ऊंचाई और सीमित संसाधनों में भी अपने संकल्प से दुश्मन को मात देते हैं. उनके लिए देश पहले है और बाकी सब बाद में.

पाकिस्तान-चीन का काल बनेंगे 'भैरव' 

भारतीय सेना के डीजी इन्फैंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के अनुसार, आज की इन्फैंट्री पहले से कहीं अधिक तकनीकी रूप से सशक्त और रणनीतिक रूप से सक्षम हो चुकी है. सेना ने हाल ही में पहली 5 भैरव बटालियनें स्थापित की हैं. जल्द ही और बटालियनें भी तैयार हो जाएंगी. ये बटालियनें आधुनिक युग की जरूरतों को ध्यान में रखकर गठित की गई हैं.

भैरव बटालियनें फुर्तीली, त्वरित कार्रवाई करने वाली और अचानक हमले की क्षमता से लैस हैं. प्रत्येक बटालियन में करीब 250 उच्च प्रशिक्षित जवान शामिल हैं, जिन्हें विशेष ऑपरेशन और सीमावर्ती इलाकों के लिए तैयार किया गया है. इन बटालियनों की सबसे बड़ी ताकत है उनका मल्टी-डोमेन इंटीग्रेशन यानी इनमें आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस शाखाओं के सैनिक भी शामिल हैं. इससे ये फॉर्मेशन किसी भी तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन में बेहद सक्षम हो गई हैं.

इसके अलावा, ‘अशनि’ ड्रोन प्लाटून को भी भारतीय सेना की बटालियनों में शामिल किया गया है. इन प्लाटून के पास निगरानी, आक्रमण और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं. यानी अब भारतीय इन्फैंट्री सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि तकनीक की दृष्टि से भी दुश्मन पर भारी है.

दुश्मन के इलाकों पर कब्जे में ट्रेंड

भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की स्थिति में इन्फैंट्री की भूमिका और भी अहम हो गई है. सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण हैं और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं. ऐसे में सबसे आगे तैनात हैं इन्फैंट्री के जवान, जो कठिन इलाकों में हर मौसम में देश की रक्षा करते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी युद्ध की वास्तविक जीत जमीन पर कब्जे से तय होती है, और जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने का काम सिर्फ और सिर्फ इन्फैंट्री करती है. हवाई या मिसाइल हमले युद्ध का स्वरूप तय कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णायक लड़ाई हमेशा पैदल सैनिकों की होती है. यही कारण है कि जब भी युद्ध की आशंका बढ़ती है, इन्फैंट्री की तैयारी और भी तेज कर दी जाती है.

इन्फैंट्री की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसके सैनिकों की आत्मा में है. वे 'सेवा, समर्पण और शौर्य' के मूल सिद्धांतों पर चलते हैं. आज जब युद्ध का स्वरूप हाइब्रिड वॉरफेयर की दिशा में बढ़ रहा है, तो भारतीय इन्फैंट्री ने भी अपने आपको समय के साथ ढाला है. आधुनिक हथियार, नाइट विजन उपकरण, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन और रियल-टाइम डेटा लिंक जैसे संसाधनों ने इसे 21वीं सदी की सबसे सक्षम सैन्य शक्ति में शामिल कर दिया है.

अब निर्णायक कार्रवाई वाली शक्ति बनी भारतीय सेना 

इन्फैंट्री दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि यह भारत के वीर सपूतों के शौर्य की गाथा का प्रतीक है. लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय, मेजर सोमनाथ शर्मा, और उन हजारों अज्ञात सैनिकों की वीरता आज भी हर सैनिक के दिल में धड़कती है.

उनके बलिदान ने यह संदेश दिया कि भारतीय सैनिक कभी पीछे नहीं हटता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों. यही भावना आज भी भारतीय सीमाओं पर तैनात हर जवान के भीतर जीवित है.

लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के शब्दों में, 'भारतीय इन्फैंट्री अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने वाली शक्ति बन चुकी है. भैरव बटालियनें और ड्रोन-आधारित निगरानी प्रणाली आने वाले युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह बदल देंगी.'

जवानों को मल्टी टास्किंग में किया जा रहा एक्सपर्ट

आज की इन्फैंट्री में हर सैनिक मल्टी-टास्किंग में निपुण है. वह निशानेबाज भी है, संचार विशेषज्ञ भी और रणनीतिक योजनाकार भी. यही कारण है कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में भारतीय सेना कुछ ही मिनटों में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है.

आज जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, और सीमाओं पर खतरे की आहट महसूस की जा रही है, तब इन्फैंट्री दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा उन बहादुर सैनिकों की वजह से है जो सीमाओं पर सर्द रातों में भी जागते हैं ताकि देश चैन की नींद सो सके.

27 अक्टूबर 1947 को शुरू हुई यह यात्रा आज भी जारी है. उसी समर्पण, उसी साहस और उसी जज्बे के साथ. भारतीय इन्फैंट्री आज भी राष्ट्र की ढाल बनी हुई है. जब-जब देश को जरूरत होगी, यह ढाल फिर से दुश्मन के सामने अडिग खड़ी मिलेगी.

(एजेंसी आईएएनएस)

