कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते

India International Relations 2026: आज की पेचीदा जियो-पॉलिटिक्स (Geopolitics 2026) में देशों के बीच के रिश्तों को समझना बेहद मुश्किल हो गया है. आज की दोस्ती, कल कब विवादों में चली जाए, पता ही नहीं चलता. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 5 देशों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव लगा रहा है (India International Relations). 

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:52 PM IST
New India Geopolitics 2026: आज के दौर में जियो पॉलिटिक्स (Geo Politics) इतनी पेचीदा हो गई है, कि कल जो दोस्त था, वह आज आंखें दिखा रहा है. वहीं जिसके साथ विवाद चल रहा था, उसके साथ आज दोस्ती हो गई है. समय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं. चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे पुराने विवादों के साथ-साथ अब कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनके साथ भारत के रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ गया है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आज के दौर के उन देशों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना रहता है. 

चीन

शुरुआत से ही चीन और भारत के रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता आया है. दोनों देशों के बीच दोस्ती होने के बाद भी, चीन की विस्तारवाद की सोच ने इस रिश्ते में कई बार खटास लाई है. दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत 1950 में 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ हुई, लेकिन 1962 के युद्ध ने भरोसे की नींव हिला दी. वहीं 2020 में हुए गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी. यहां भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीमाओं की रक्षा करना और चीनी सामान पर निर्भरता कम करना है. 

पाकिस्तान

1947 के बंटवारे के साथ ही भारत-पाकिस्तान के रिश्ते में खटास पैदा हो गई थी. तब से अब तक दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध (1947, 1965, 1971, 1999) हुए. इन दोनों देशों के बीच परेशानी का सबसे बड़ा कारण सीमा विवाद और आतंकवाद का मुद्दा है. पाकिस्तान कश्मीर पाने के लिए आतंकवाद को सहारा बनाता आया है. वहीं मुंबई हमला, उरी और पुलवामा जैसी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी. ऐसे में यहां भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और पाकिस्तान का चीन के साथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश करना है. 

कनाडा 

भारत और कनाडा के बीच सालों से बहुत गहरे और अच्छे रिश्ते रहे हैं, खासकर व्यापार और शिक्षा को लेकर, इतना ही नहीं लाखों भारतीय कनाडा में रहते हैं. लेकिन दोनों देशों के बीच के तनाव का बड़ा कारण 'खालिस्तानी अलगाववादी' है. भारत सरकार को ऐसा लगता है कि कनाडा में बैठे अपराधी गुट पंजाब में रंगदारी और हत्याएं जैसे वारदात को अंजाम देते हैं. वहीं कनाडा सरकार अपने वोटों के लालच में इन्हें शरण देती है. इसके साथ ही पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में दोनों के बीच के रिश्तों में दरार आ गई थी. ये मानना है कि ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए 'खालिस्तानी समर्थकों' को बढ़ावा दे रहे थे. हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद ट्रूडो ने बिना सबूत भारत पर आरोप लगाए, जिससे कूटनीतिक युद्ध छिड़ गया. हालांकि मार्च 2025 में मार्क कार्नी के कनाडा पीएम बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते में सुधार देखा जा सकता है. मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सुधर रहे हैं. वहीं कार्नी की आगामी भारत यात्रा (Mark Carney India Visit 2026) दोनों देशों के रिश्तों में पॉजीटिव बदलाव होने की संभावना है. 

तुर्किये

भारत और तुर्किये के रिश्ते तो शुरुआत से अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में तुर्किये की पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती ने भारत के साथ थोड़ी दूरियां बढ़ा दी है. दरअसल तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को मुस्लिम देशों का नेता साबित करना चाहते हैं. ऐसे में वे UN जैसे बड़े मंचों पर पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करते हैं. ऐसे में इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तुर्किये का पाकिस्तान को घातक हथियार और ड्रोन देना (India Turkey Drone Controversy), जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता हैं. 

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते, बदलती सत्ता के साथ बदलते रहे हैं. 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, जिसके बाद शेख हसीना के दौर में भारत-बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अच्छे थे. लेकिन 2024 के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के बीच स्थितियां बदल गईं. हसीना के जाने के बाद वहां कट्टरपंथी ताकतों ने वहां के हिंदुओं पर हमले किए और देश भर में भारत विरोधी भावनाएं पैदा की. हालांकि 2026 में हुए चुनाव के बाद बांग्लादेश में तारिक रहमान (Tarique Rahman Bangladesh PM) की सरकार बनी है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं.

Reetika Singh

