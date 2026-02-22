Advertisement
trendingNow13118228
Hindi NewsदेशExplain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों है?

Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों है?

Indian Army: भारत अपना पहला ड्रोन बेस बनाने जा रहा है. आपने एयरबेस का नाम सुना होगा, जिनका इस्तेमाल वायुसेना करती है. वहां से फाइटर जेट एयरबेस से उड़ान भरते हैं. लेकिन ये ड्रोन बेस कैसा होगा, कैसे ऑपरेट होगा? आइए विस्तार से बताते हैं

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 22, 2026, 04:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों है?

Drone base of India: भारतीय सेना के लिए अब एक डेडिकेटेड ड्रोन बेस बनाया जा रहा है. यानी एक ऐसा हवाई अड्डा जहां से सेना के ड्रोन अपने अभियानों के लिए उड़ान भरेंगे. भारतीय सेना का ये ड्रोन हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन बेस का कुल क्षेत्रफल 900 एकड़ होगा. इस बेस के अंदर ड्रोन रखने के लिए दो बड़े हैंगर यानी चैम्बर बनाए जाएंगे. मेरठ के इस ड्रोन बेस पर 2110 मीटर लंबा रनवे होगा. आमतौर पर इतना बड़ा रनवे लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए बनाया जाता है. इतने बड़े रनवे से भारत के प्रीडेटर और हेरोन जैसे लंबी दूरी के ड्रोन उड़ान भर पाएंगे. ड्रोन के साथ-साथ इस बेस से C-130 जैसे भारी मालवाहक विमान भी उड़ान भर सकेंगे.

रक्षा क्षेत्र में बजेगा भारत का डंका

भारत के पहले ड्रोन बेस के निर्माण की जिम्मेदारी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है. BRO के मुताबिक 80 से 85 महीनों के अंदर ये ड्रोन बेस पूरी तरह तैयार हो जाएगा. यानी भारतीय सेना के पास एक ऐसा एयरबेस होगा जहां से सिर्फ और सिर्फ ड्रोंस ही उड़ान भरेंगे. भारतीय सेना ने एक ड्रोन बेस बनाने की तरफ कदम क्यों बढ़ाया है. इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि ड्रोन वॉरफेयर में भारत कितना आगे बढ़ चुका है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमलों के लिए भारत ने चार किस्म के ड्रोन इस्तेमाल किए थे. इन ड्रोन हमलों के पहले टारगेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने आतंकी कैंप्स थे. दूसरा टारगेट पाकिस्तान की मेड इन चाइना हवाई रक्षा प्रणाली थी  और तीसरा टारगेट था पाकिस्तान का अहम नूर खान एयर बेस. इन सभी हमलों में कामयाबी की दर 100 प्रतिशत थी. यानी भारतीय सेनाओं ने जितने भी ड्रोन दागे, उन सभी ने अपने टारगेट को हिट किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास ड्रोन बेस हैं. ये देश हैं अमेरिका, चीन, इजरायल और तुर्किए. मेरठ का ड्रोन बेस बनते ही भारत इस शक्ति को हासिल करने वाला पांचवां देश बन जाएगा. एक ड्रोन बेस बनाने से किसी सेना को क्या सामरिक फायदा होता है, आइए बताते हैं. 

  • एक पारंपरिक एयरबेस के मुकाबले ड्रोन बेस की लागत काफी कम पड़ती है. वायुसेना के किसी एयरबेस पर मेंटनेंस से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लंबा चौड़ा स्टाफ रखना पड़ता है जबकि ड्रोन बेस पर स्टाफ की तादाद काफी कम होती है. ड्रोन बेस के जरिए लगातार निगरानी का काम जारी रखा जा सकता है. जैसे- एक ड्रोन 12 घंटे उड़ सकता है. उड़ान की मियाद खत्म होने की जानकारी मिलते है दूसरा ड्रोन भेजा जा सकता है. इस कार्रवाई से किसी क्षेत्र में स्थायी निगरानी की जा सकती है. अगर ड्रोन को किसी एक ही जगह रखा जाए तो टकराव या युद्ध जैसे हालात में एक ही इलाके से जरूरत मुताबिक उन्हे अलग-अलग मोर्चों पर भेजा जा सकेगा.

  • इन्हीं सामरिक फायदों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए एक मुकम्मल ड्रोन स्टेशन यानी बेस तैयार करने का प्लान बनाया गया है जो सेना की ड्रोन क्षमताओं के लिए एक केंद्र बिंदु की तरह काम करेगा. भारतीय थलसेना के साथ ही, भारतीय नौसेना के लिए भी एक ड्रोन बेस बनाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. 

INS बाज

भारतीय नौसेना के लिए जो ड्रोन बेस तैयार किया जा रहा है, उसका नाम है INS बाज. INS बाज निकोबार द्वीप समूह में स्थित है. ये 2012 से सक्रिय है. पहले इस नौसैनिक अड्डे से डोर्नियर जैसे टोही विमान उड़ान भरते थे लेकिन अब इसे ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अपग्रेड किया जा रहा है. INS बाज के रनवे यानी हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाकर 3 हजार मीटर तक की जा रही है. इतने लंबे रन-वे से मालवाहक विमानों के साथ ही साथ प्रीडेटर जैसे लंबी दूरी के ड्रोन भी उड़ान भर सकेंगे. इस अपग्रेड के बाद INS बाज एक ऐसा ड्रोन बेस बन जाएगा जिससे पूरे हिंद महासागर पर भारतीय ड्रोंस की निगरानी स्थापित हो जाएगी.

ड्रोन अड्डे बनाने के साथ-साथ भारतीय सेनाओं के लिए ड्रोन की तादाद भी तेजी से बढ़ाई जा रही है. भारतीय सेनाओं के पास फिलहाल 200 लंबी दूरी के ड्रोंस हैं और तकरीबन 5 हजार अटैक ड्रोंस हैं. इन ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौता किया है. इस कंपनी के साथ मिलकर सेनाओं के लिए V-BAT ड्रोन बनाए जाएंगे.

V-BAT ड्रोन की खासियत 

V-BAT ड्रोन की यूएसपी यानी सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है. यानी इस ड्रोन को उड़ने के लिए किसी हवाई पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये ड्रोन जहां खड़ा होता है सीधे वही से उड़ान भर सकता है. ये ड्रोन अपने साथ चार छोटी दूरी की मिसाइल लेकर उड़ सकता है और इस ड्रोन को स्मार्ट बम से भी लैस किया जा सकता है. इस स्मार्ट बम को GPS से दिशा दी जा सकती है, जिसकी वजह से बम सीधे अपने टारगेट पर जाकर लगता है.

ड्रोन अड्डों से लेकर मिसाइल वाले ड्रोन तक की तैयारियां बताती हैं कि भारत ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है. अगर अगली बार पाकिस्तान ने किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया तो पाकिस्तान परस्त आतंकियों का सामना भारत के इन घातक उड़ते शिकारियों से होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Drone Base

Trending news

Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?