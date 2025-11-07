'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..

Vande Mataram 150 Years: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को 2025 में 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर भारत सरकार खास कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. इस खबर में हम आपको इससे जुड़ी सारी बातें डीटेल में बताएंगे.
Vande Mataram History: भारत का राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ केवल एक गीत नहीं है. बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता के संघर्ष की भावना का प्रतीक है. आपको बता दें, 2025 में इस अमर गीत को 150 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके इतिहास, महत्व और इससे जुड़ी आगे की आयोजनों के बारे में डीटेल में बताएंगे.
एक ऐतिहासिक शुरुआत (1876)
‘वंदे मातरम’ को महान कवि और उपन्यासकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने रची थी. उन्होंने इसे 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में लिखा था. यह गीत उनकी प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल है. ‘वंदे मातरम’ में भारत के प्रति बेहद श्रद्धा और प्रेम को दर्शाया गया है. यह गीत में हम भारत मां को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की देवी के रूप में नमन करते हैं.
कांग्रेस सेशन में पहली बार गाया गया ‘वंदे मातरम’
पहली बार ‘वंदे मातरम’ को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में सार्वजनिक तरह से गाया गया था. उस समय इस गीत की धुन रबींद्रनाथ टैगोर ने दी थी. आपको बता दें, आजादी से लगभग 51 साल पहले, इस गीत ने तंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बन गया था. इस गीत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हिम्मत दी थी.
स्वतंत्रता में ‘वंदे मातरम’ की भूमिका
भारत जब अंग्रेजों के अन्याय को झेल रहा था, तब ‘वंदे मातरम’ गीत ने लोगों में देश के लिए लड़ने में हिम्मत दी थी. यह गीत देशभक्ति, बलिदान और आजादी का चिन्ह बन गया. कई बार अंग्रेज सरकार ने इस गीत को गाने से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें यह गीत विद्रोह का प्रतीक लगता है. लेकिन इसके बाद भी भारतीय इस गीत को उत्साह से गाते थे.
150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय उत्सव
आपको बता दें, 2025 में ‘वंदे मातरम’ को 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर सरकार ने 7 नवंबर को देश के 150 जगहों पर खास कार्यक्रम करने का फैसला किया है. इसके साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक मंचों पर सभी लोग मिलकर यह गीत गाने वाले हैं.
