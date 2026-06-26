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DNA: समानता का असली जन्मस्थान भारत, फिर क्यों पश्चिम ले गया सारा क्रेडिट?

India Gave Equality To World: भारत की पहचान हमेशा से विश्वगुरु की रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने ही दुनिया को अपने सिद्धांत, दर्शन और ज्ञान से प्रभावित किया है. इसे विश्व या दूसरे देशों ने अक्सर अपना बताकर पेश किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:17 PM IST
DNA: समानता का असली जन्मस्थान भारत, फिर क्यों पश्चिम ले गया सारा क्रेडिट?
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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