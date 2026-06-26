/DNA: समानता का असली जन्मस्थान भारत, फिर क्यों पश्चिम ले गया सारा क्रेडिट?

India And Principle Of Equality: भारत का अतीत विश्वगुरु का रहा है. हिंदुस्तान की पहचान विश्वगुरु की रही है और ये पहचान इसलिए रही, क्योंकि भारत के सिद्धांत, दर्शन और ज्ञान ने विश्व को प्रभावित किया, दिशा दिखाई. लेकिन दुख की बात ये है कि इसको अक्सर दुनिया के दूसरे देशों ने अपना बनाकर पेश किया. ऐसा ही एक सिद्धांत है समानता यानी बराबरी का जो दुनिया भर में एक सर्वमान्य और मूलभूत बुनियादी सिद्धांत माना जाता है.
आमतौर पर माना जाता है कि समानता के विचार को पहली बार 13वीं सदी में इंग्लैंड के ऐतिहासिक समझौते मैग्ना कार्टा में स्पष्ट किया गया, लेकिन अब समानता के सिद्धांत को लेकर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नई राय दुनिया के सामने रखी है. चीफ जस्टिस ने कहा है कि समानता दुनिया को भारत की देन है यानी समानता का सिद्धांत इंग्लैंड के उस ऐतिहासिक समझौते से नहीं निकला, जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया. समानता का सिद्धांत भारत से निकला है.
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि समानता का विचार मैग्ना कार्टा से भी सैकड़ों साल पहले भारत में आ गया था और ये विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखित रूप में मौजूद था. चीफ जस्टिस के मुताबिक, जरूरी नहीं कि समानता की उत्पत्ति 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से ही हुई हो. बल्कि, निजी तौर पर मेरा मानना है कि इसकी जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हैं. इसने पहले ही समानता के सिद्धांत को सामने रख दिया था. प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था. उन्होंने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी. इसमें उन्होंने लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का इस्तेमाल किया था.
अर्थशास्त्र के मुताबिक जो राजा स्वयं धर्म यानी कानून और नैतिकता का पालन नहीं करता, वो शासन करने का अधिकार खो देता है. यानी कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि कानून सर्वोपरि है और राजा भी इससे ऊपर नहीं है. उन्होंने ये भी लिखा कि यदि राजा या कोई उच्च अधिकारी भी अपराध करता है, तो उसे भी कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए. पक्षपात नहीं करना चाहिए. उन्होंने ये भी लिखा है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और राजा का हित प्रजा के हित में है. राजा को अपना स्वार्थ नहीं, प्रजा का हित देखना चाहिए.
ये विचार उस समय रखे गए थे जब दुनिया में हर जगह राजा को सर्वोच्च समझा जाता था. वो जो कहता था या करता था, उसे ही कानून माना जाता था. लेकिन चाणक्य ने राजा को भी कानून का पालन करने की नसीहत दी. कानून के मामले में राजा को प्रजा के बराबर समझा गया. ये उस समय के हिसाब से बेहद क्रांतिकारी विचार थे.13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा समझौते में भी राजा को लेकर लगभग यही बात कही गई है. मैग्नाकार्टा के मुताबिक, देश के राजा सहित सभी लोग कानून के अधीन हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है, जो बात 1500 साल पहले कही गई थी, करीब-करीब वही बात मैग्ना कार्टा में कही गई. लेकिन इसके बावजूद दुनिया समानता के सिद्धांत को भारत नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की देन मानती है. मैग्ना कार्टा को आधुनिक लोकतंत्र की नींव माना जाता है. दूसरे देशों की बात तो छोड़िए. भारतीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों में भी मैग्ना कार्टा की झलक दिखती है. जबकि भारत में समानता का सिद्धांत आचार्य चाणक्य के समय से ही मौजूद था.
ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के ज्ञान, सिद्धांत, दर्शन और आविष्कार का श्रेय दुनिया के दूसरे देशों को दिया गया. आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में शून्य की खोज की थी. ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य को पहली बार एक संख्या के रूप में परिभाषित किया. आज हम जो अंक लिखते हैं, वो भारतीय प्रणाली है. ये अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची. लेकिन यूरोप ने इन्हें अरबी संख्या कहा. दुनिया का पहला लोकतंत्र ईसा पूर्व छठी शताब्दी में लिच्छवी गणराज्य था लेकिन पश्चिमी देश, ग्रीस को लोकतंत्र का जन्मस्थान मानते हैं. महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2,500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है. लेकिन पश्चिम में इटली के गैसपरे टैगलियाकोजी को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है. गणितज्ञ माधव ने 14वीं सदी के करीब कैलकुलस का मूलभूत आधार तैयार कर लिया था लेकिन पश्चिमी देश इसका श्रेय 17वीं सदी के न्यूटन और लाइबनिज को देते हैं. प्राचीन भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया. इनके बिना आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना करना असंभव होता.
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना अधिक मैं अतीत का अध्ययन करता हूं, उतना ही अपने पूर्वजों के लिए मेरा गर्व बढ़ता जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमने ख़ुद पर गर्व करना भुला दिया. मैकाले की शिक्षा नीति हमारे ऊपर इस तरह हावी हो गई कि हमने इसे महत्व देना छोड़ दिया. कई पीढ़ियों तक लोगों ने भारतीय इतिहास और दर्शन के बजाय यूरोप के बारे में ज़्यादा पढ़ाई की. इसका असर ये हुआ कि हम अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने नहीं रख पाए. अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दुनिया को समानता के जन्मस्थान के बारे में सच से अवगत कराया है.