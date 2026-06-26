/DNA: समानता का असली जन्मस्थान भारत, फिर क्यों पश्चिम ले गया सारा क्रेडिट?

ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के ज्ञान, सिद्धांत, दर्शन और आविष्कार का श्रेय दुनिया के दूसरे देशों को दिया गया. आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में शून्य की खोज की थी. ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य को पहली बार एक संख्या के रूप में परिभाषित किया. आज हम जो अंक लिखते हैं, वो भारतीय प्रणाली है. ये अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची. लेकिन यूरोप ने इन्हें अरबी संख्या कहा. दुनिया का पहला लोकतंत्र ईसा पूर्व छठी शताब्दी में लिच्छवी गणराज्य था लेकिन पश्चिमी देश, ग्रीस को लोकतंत्र का जन्मस्थान मानते हैं. महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2,500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है. लेकिन पश्चिम में इटली के गैसपरे टैगलियाकोजी को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है. गणितज्ञ माधव ने 14वीं सदी के करीब कैलकुलस का मूलभूत आधार तैयार कर लिया था लेकिन पश्चिमी देश इसका श्रेय 17वीं सदी के न्यूटन और लाइबनिज को देते हैं. प्राचीन भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया. इनके बिना आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना करना असंभव होता.