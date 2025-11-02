Advertisement
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

Indian Air Force: भारतीय वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है. एक तरफ बार तेजी से फाइटर जेट की स्काड्रन बढ़ा रहा है. तो दूसरी तरफ इन फाइटर जेट्स की आसमान में ही मिड-एयर रिफ्यूलिंग हो सके. इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:51 PM IST
India Israel deal: भारत-इजरायल की दोस्ती एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है. जी हां इजरायल एक बार फिर पाकिस्तान की कब्र खोदने का इंतजाम कर रहा है. भारतीय वायुसेना के लिए इजरायल 6 मिड-एयर-रिफ्यूलिंग टैंकर तैयार कर रहा है. जो आसमान में ही सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स में ईंधन भर सकेंगे. भारत-इजरायल के बीच होने वाली करीब 8 हजार करोड़ की इस डील से पाकिस्तान सदमे में है.

भारत-इजरायल के बीच 'डील', पूरा आसमान होगा 'सील'

भारतीय वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है. एक तरफ बार तेजी से फाइटर जेट की स्काड्रन बढ़ा रहा है. तो दूसरी तरफ इन फाइटर जेट्स की आसमान में ही मिड-एयर रिफ्यूलिंग हो सके. इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई है. खबर है कि जल्द ही वायुसेना को इजराइल से छह नए मिड-एयर रिफ्यूलिंग विमान मिलने वाले हैं. यह सौदा लगभग 8,000 करोड़ रुपये का है. 

जानकारी के मुताबिक इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पुराने बोइंग 767 विमानों को टैंकर विमानों में बदलकर सप्लाई करेगी. बताया जा रहा है कि इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इस सौदे में लगभग 30 फीसदी मेड इन इंडिया इक्यूपमेंट के इस्तेमाल को राजी हो गई है.

बता दें कि कुछ साल पहले वायुसेना ने इस खरीद के लिए बिड शुरू की थी, जिसमें इजरायली, रूस और यूरोपीय कंपनियां भी रेस में थीं, लेकिन भारत चाहता था कि इसमें मेक इन इंडिया को प्रार्थमिकता दी जाए. इस वजह से कई कंपनियां इस डील से पीछे हट गई थीं. मगर फाइनली इजरायल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इसके लिए तैयार हो गई है. भारतीय वायुसेना के लिए यह समझौता इसलिए भी अहम है. क्योंकि भारतीय वायुसेना लंबे समय से नए मिड-एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तलाश में है. 

वायुसेना को काफी लंबे समय से हवा से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाले विमान नहीं मिले हैं. मौजूदा वक्त की बात करें तो वायुसेना के पास रूस से खरीदे गए छह Il-78 टैंकर विमान हैं, जो आगरा में तैनात हैं. ये विमान भारतीय वायु सेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान के दौरान ईंधन भरने में मदद करते हैं. मगर पुराने होने के कारण वायुसेना उन्हें धीरे-धीरे हटा रही है.

इस लिहाज से इजरायल के साथ होने वाली डील मील का पत्थर साबित हो सकती हैं. क्योंकि भारत जिस तेजी से साथ नये फाइटर जेट्स खरीद रहा है. उतनी ही तेजी से उसे मिड-एयर रिफ्यूलिंग विमानों की भी जरूरत पड़ेगी. ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर दुश्मन के सामने चुनौती पेश की जा सके.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

india israel deal

