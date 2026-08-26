/नेपाल तबाही पर भारत ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: बिहार-UP में बाढ़ का खतरा, PM मोदी ने बालेन शाह से की बात

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के बीच, भारत में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से बात की. पीएम मोदी X पर पोस्ट में लिखा,'प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है. हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं.'
बुधवार को नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के लापता होने की खबर है. बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते भारत के पड़ोसी इलाकों में अधिकारियों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है. उन्होंने मीडिया से कहा,'एक उच्च-स्तरीय टीम बनाई गई है. मुख्य सचिव और डीजीपी इस पर नजर रख रहे हैं और मैं भी एक बैठक कर रहा हूं. जरूरत पड़ने पर मैं खुद वहां जाऊंगा.'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा,'नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है. भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है. इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि व बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
सीएम योगी ने लिखा,'नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी भारतीय नागरिक सकुशल एवं सुरक्षित हों, भगवान पशुपतिनाथ से यही प्रार्थना है. नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों को नेपाल प्रशासन के साथ सतत समन्वय स्थापित करते हुए वहां से बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.'
इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए बल की 11 बचाव और राहत टीमें (RRTs) अलर्ट पर हैं, जबकि सात अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. SSB की टीमें बचाव, राहत और आपातकालीन कार्यों में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार हैं. यह अलर्ट कोसी और नारायणी नदी बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने के अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ आने की संभावना के बीच जारी किया गया है.
इसके भारत की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा,'आज नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों से जुड़ी मदद और जानकारी के लिए, इन इमरजेंसी नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. +977 985 131 6807 +977 970 910 7500. (इन दोनों इमरजेंसी नंबरों पर WhatsApp के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है).