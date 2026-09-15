/गोरा होने के चक्कर में जहर तो नहीं लगा रहे चेहरे पर? पाकिस्तान की 2 क्रीम पर भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट

चेहरा गोरा करने का दावा करने वाली क्रीम को लोग अक्सर बिना ज्यादा सोचे-समझे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी क्रीम में ऐसे चीजें मौजूद हों, जो शरीर के लिए नुकसानदह हो सकते हैं, तो खूबसूरती का यह शॉर्टकट परेशानी का कारण बन सकता है. भारत में ऐसी ही दो क्रीम को लेकर ड्रग रेगुलेटर ने बड़ा अलर्ट जारी किया है.
भारत के केंद्रीय ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने पाकिस्तान में बनी दो स्किन-व्हाइटनिंग क्रीम के खिलाफ देशभर के लिए चेतावनी जारी की है. जांच में इन क्रीम में तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं (Heavy Metals) पाई गई हैं. साथ ही, ये क्रीम भारत में बिक्री के लिए जरूरी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बिना पाई गईं.
1. Goree Beauty Cream
यह पाकिस्तान में बनी फेयरनेस क्रीम है. CDSCO ने इसे भारत में बिक्री के लिए अनधिकृत कॉस्मेटिक बताया है. जांच में इसमें तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गईं.
2. Chandni Whitening Cream
यह भी पाकिस्तान में बनी स्किन-व्हाइटनिंग क्रीम है. इसमें भी तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गईं. इसके अलावा, इसके पास जरूरी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था.
रेगुलेटर की जांच और टेस्ट में दोनों क्रीम को लेकर तीन मुख्य बातें सामने आईं. पहली, ये उत्पाद भारत में बिक्री के लिए अनधिकृत हैं. दूसरी, इन्हें भारत में आयात करके बेचने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था. तीसरी और सबसे अहम बात, इन क्रीम में निर्धारित सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गईं. CDSCO के मुताबिक इससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और जहरीले प्रभाव पड़ सकते हैं
हेवी मैटल्स यानी भारी धातुएं कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिनका शरीर में ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है. स्किन-लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के मामले में पारा (Mercury) जैसे पदार्थों को लेकर विशेष चिंता जताई जाती रही है. लंबे समय तक पारे के संपर्क में आने से शरीर के अलग-अलग अंग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें किडनी और नर्वस सिस्टम भी शामिल हैं.
हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. CDSCO की इस चेतावनी में यह नहीं बताया गया है कि इन दोनों क्रीम में कौन-कौन सी भारी धातुएं मिलीं और उनकी मात्रा कितनी थी. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि इन क्रीम ने किसी व्यक्ति में कोई खास बीमारी पैदा की है.
यह सवाल भी अहम है, लेकिन CDSCO के नोटिस में इसका साफ जवाब नहीं दिया गया है. रेगुलेटर ने किसी खास इंपोर्टर, तस्कर, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लाई रूट का नाम नहीं बताया है. इतना जरूर कहा गया है कि दोनों उत्पादों के पास भारत में आयात के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था. इसका मतलब है कि इन उत्पादों के भारतीय बाजार तक पहुंचने को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन उपलब्ध नोटिस के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस रास्ते से भारत आईं.
CDSCO ने इस मामले में देशभर के ड्रग कंट्रोलर्स और अपने अलग-अलग जोन, सब-जोन और पोर्ट ऑफिस को अलर्ट भेजा है. संबंधित अफसरों से कहा गया है कि इन दोनों क्रीम की बिक्री और विज्ञापन को रोका जाए. यह चेतावनी देशभर में संबंधित अधिकारियों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाई गई है.
इसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक खरीदते समय कुछ चीजें जरूर जांचनी चाहिए:
निर्माता की जानकारी देखें.
मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जानकारी देखें.
बैच नंबर जरूर चेक करें.
मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखें.
अगर प्रोडक्ट विदेश से आया है तो उसका इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देखें.
जिस प्रोडक्ट की लेबलिंग साफ नहीं है या जिसके दावे संदिग्ध लगते हैं, उससे बचें.
अगर पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो?