पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी तो बर्दाश्त नहीं! PAK पर भारत की डिप्लोमैटिक स्ट्राइक, इटली को दी साफ चेतावनी

India Warns Italy: भारत ने इटली के साथ रक्षा सहयोग वार्ता में स्पष्ट किया कि कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा न की जाए. राजनाथ सिंह और गुइडो क्रोसेटो की बैठक में संयुक्त उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 2026-27 सैन्य सहयोग योजना पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी सहमति जताई.
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India-Italy Defence Cooperation: भारत ने इटली के साथ रक्षा सहयोग को नई दिशा देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए. ये संदेश उस समय सामने आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई. बैठक में दोनों देशों ने अगली पीढ़ी के हथियार सिस्टम के संयुक्त विकास और उत्पादन पर चर्चा की. भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के कारण उसे किसी भी संवेदनशील रक्षा तकनीक तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए.
बैठक के दौरान भारत और इटली ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के विकल्पों पर विचार किया. इटली ने विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रक्षा प्रणालियों के विकास में रुचि दिखाई. भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत घरेलू उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया. दोनों देशों ने इस दिशा में पारस्परिक लाभ के अवसरों को तलाशने पर सहमति जताई.
सूत्रों के अनुसार, भारत ने अतीत में इटली द्वारा पाकिस्तान को दी गई रक्षा आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया. इतालवी कंपनियों ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों समेत कई रक्षा उपकरण और कलपुर्जे उपलब्ध कराए थे. भारत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की किसी भी आपूर्ति से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है.
इटली की प्रमुख रक्षा कंपनी लियोनार्डो (Leonardo), जिसे VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद भारत में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, अब फिर से भारतीय बाजार में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है.
सूत्रों के मुताबिक, कंपनी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस के साथ साझेदारी में नौसेना के हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रही है. इसके अलावा, इटली ट्रेनर विमान, उन्नत नौसैनिक तोपों और टॉरपीडो की आपूर्ति पर भी नजर बनाए हुए है.
बैठक में भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में WASS से भारी टॉरपीडो की खरीद का भी जिक्र हुआ. साथ ही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में उत्पादन इकाई स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई. यह कदम भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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दोनों देशों ने भविष्य के सैन्य सहयोग को दिशा देने के लिए 2026-27 की द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना (MCP) का भी आदान-प्रदान किया. इस योजना के तहत संयुक्त अभ्यास, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जाएगा. इटली के मंत्री के साथ आए रक्षा उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय तटरक्षक बल और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत की.
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