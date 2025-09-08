भारत की बुलेट स्पीड वाली तरक्की और ट्रंप टैरिफ...इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
भारत की बुलेट स्पीड वाली तरक्की और ट्रंप टैरिफ...इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?

PM Narendra Modi: भारत-जापान ने स्पेशल स्ट्रैटजिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10-साल रोडमैप अपनाया है. इसमें जापान की तरफ से भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना करके 10 ट्रिलियन जापानी येन ( करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर) करने की कमिटमेंट भी शामिल है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:25 PM IST
भारत की बुलेट स्पीड वाली तरक्की और ट्रंप टैरिफ...इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?

India-Japan Relations: चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त के आखिर में जापान की यात्रा की. इस दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ बातचीत की थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछले एक दशक में हुई साझेदारी की सराहना करते हुए इसे मजबूत करने के उपायों पर बातचीत की थी.

दोनों देशों ने भारत-जापान स्पेशल स्ट्रैटजिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10-साल रोडमैप अपनाया. इसमें जापान की तरफ से भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना करके 10 ट्रिलियन जापानी येन ( करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर) करने की कमिटमेंट भी शामिल थी. भारत और जापान ने हाई-स्पीड रेल, मेट्रो सिस्टम, फाइनेंशियल, स्मॉल एंड मीडियम उद्यम (SME), एग्री-बिजनेस और आईसीटी सहयोग बढ़ाने आदि समेत अन्य सेक्टर में भी संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया.

जबकि उसी वक्त जापान के टॉप व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने आखिरी समय में अपनी अमेरिका यात्रा कैंसिल कर दी. यह अचानक लिया गया फैसला द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़ा था, जिन पर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहस होनी बाकी थी. वहीं, वाशिंगटन द्वारा यह कहे जाने पर विवाद जारी रहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास यह 'पूर्ण विवेकाधिकार' होगा कि दोनों देशों के टैरिफ समझौते के तहत जापान के 550 अरब अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट और लोन अमेरिका को कैसे आवंटित किए जाएंगे.

जापानी इम्पोर्ट्स पर 15 फीसदी का बेसिक टैरिफ 

हालांकि, 4 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी समझौते पर साइन किए, जिसके तहत करीब सभी जापानी इम्पोर्ट्स पर 15 फीसदी का बेसिक टैरिफ लागू किया गया. व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समझौते ने जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया और इसमें टोक्यो की इन्वेस्टमेंट को लेकर दिए कमिटमेंट भी शामिल थी. इत्तफाक से भारत-जापान समझौता और अमेरिकी टैरिफ में कमी, इशिबा की अहम कामयाबियों में से एक थे. रविवार को उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया, जब जापान और अमेरिका के बीच बातचीच खत्म हो चुकी थी.

जबकि पश्चिम तियानजिन में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) की संभावित धुरी बनते देख रहा था, तब कुछ ऐसी अफवाहें थीं कि जापान, जो एससीओ का हिस्सा नहीं है वो एक नए क्वाड का चौथा कोना हो सकता है. ऐसा माना जा रहा था कि RIC को अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अपने बचाव में जापान का सपोर्ट मिल सकता है. अब, इशिबा के जापान के प्रधानमंत्री पद से अचानक हटने से टोक्यो के रणनीतिक क्षेत्र में नई अनिश्चितता पैदा हो गई है.

भारत की तेज रफ्तार तरक्की और चीन -जापान

वहीं, चीन, रूस, भारत और जापान का एक कॉन्सिलिडेटेड ग्रुप मुमकिन तौर पर ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का करीब एक-तिहाई और विश्व की लगभग 40 फीसदी आबादी को शामिल कर सकता है, जिससे इसका साइज बेमिसाल हो जाएगा. चीन और जापान अकेले ही इस ग्रुप के कुल उत्पादन के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि भारत की तेज तफ्तार तरक्की और रूस का ऊर्जा निर्यात सामूहिक संसाधनों को मजबूत करते हैं. आर्थिक रूप से ऐसा गठबंधन यूरेशिया में तिजारती रास्ते, निवेश पैटर्न और प्रौद्योगिकी मानकों को नया रूप दे सकता है.

चीन खालीपन को भरने में माहिर

अब, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में सरकारों को जापान के अंदरूनी बदलाव और अमेरिकी संरक्षणवाद के मद्देनजर बिजनेस और निवेश प्राथमिकताओं को नए सिरे से निर्धारित करने की जरूरत है. जबकि, चीन हमेशा खालीपन को भरने में माहिर रहा है. वो Regional Comprehensive Economic Partnership (आरसीईपी) के जरिए से अपनी कोशिशों को तेज कर सकता है. वहीं, दबावों का सामना कर रही दक्षिण कोरिया और आसियान अर्थव्यवस्थाएं (ASEAN Economies) अमेरिकी टैरिफ से स्वतंत्र वैकल्पिक फ्री-व्यापार ढांचे स्थापित करने की कोशिशों में तेजी ला सकती हैं. वक्त के साथ ट्रेड टैरिफ्स के खिलाफ आरआईसीजे के नेतृत्व में संभावित बचाव की अटकलों का जवाब जापान के नए प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने के साथ मिलेने की उम्मीद है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने में विश्वास रखते हैं.

India-Japan RelationsUS Tarrifs

