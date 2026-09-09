/भारत और जापान का मेगा एयर पावर शो, राजस्थान के आसमान में गरजेंगे सुखोई, राफेल और तेजस; दुनिया देखेगी ताकत

राजस्थान के जोधपुर में भारत-जापान की संयुक्त सैन्य ताकत देखने को मिलने वाली है. आसमान में जब भारत और जापान की वायुसेना एक साथ उड़ान भरेंगी, तो नजारा कुछ और ही होगा. एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में बुधवार से वीर गार्डियान 2026 द्विपक्षाय हवाई अभ्यास शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी का जा चुकी हैं.
दरअसल, यह सैन्य अभ्यास 9 सिबंतर से 22 सितंबर तक चलेगा. दोनों देशों के लड़ाकू विमान इस दौरान अपने परिचालन से जुड़ी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. बता दें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन में जापान के लड़ाकू विमान एफ-2ए और भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस, एसयू-30 एमकेआई और राफेल जैसे विमान हिस्सा लेंगे.
इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू क्षमता के साथ हिस्सा लेगी. भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, राफेल और सुखोई-30 एमकेआई जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे. इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी दक्षता और युद्धक क्षमताओं को दुनिया के सामने रखेगी.
जापान की वायु आत्मरक्षा सेना अपने एफ-2ए लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होगी. दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास के काफी शानदार रहने की संभावना है. 9 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में समन्वय, संचार और परिचालन की समझ को विकसित करने का मौका मिलेगा.
9 सितंबर से 22 सितंबर तक हो रहे ‘वीर गार्डियन-2026’ के आयोजन को लेकर दोनों देशों की वायुसेना का जोश हाई है. इस विशेष अभ्यास के दौरान दोनों देशों के पायलट और वायुसेना कर्मी अलग-अलग हवाई अभियानों का अभ्यास करेंगे. माना जा रहा है कि ऐसे अभ्यासों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी भरोसा बढ़ता है. इसके अलावा अलग-अलग परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ काम करने की क्षमता भी अच्छी होती है.
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में जापान और भारत के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग काफी मजबूत हुआ है. ‘वीर गार्डियन-2026’ को भी इसी सहयोग का एक हिस्सा माना जाता है. जोधपुर में होने वाले इस विशेष अभ्यास से दोनों देशों की वायुसेना को परिचालन अनुभव सीखने का अवसर मिलेगा.