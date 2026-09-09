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भारत और जापान का मेगा एयर पावर शो, राजस्थान के आसमान में गरजेंगे सुखोई, राफेल और तेजस; दुनिया देखेगी ताकत

9 सितंबर से 22 सितंबर तक जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन में ‘वीर गार्डियन-2026’ का आयोजन किया जा रहा है. इस खास कार्यक्रम के जरिए भारत और जापान की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:43 AM IST
भारत और जापान का मेगा एयर पावर शो, राजस्थान के आसमान में गरजेंगे सुखोई, राफेल और तेजस; दुनिया देखेगी ताकत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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जापान के साथ भारत का एयर पावर शो, आसमान में गरजेंगे सुखोई और राफेल और तेजस
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